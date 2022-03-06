Visa, Mastercard, Adobe, OMV прекращают работу в РФ: главное для бизнеса 6 февраля

Екатерина Алипова
Visa и Mastercard остановили работу в России, Сбербанк планирует запуск «Мир» — UnionPay, РФ лишается продуктов Adobe, и другие новости бизнеса и финансов на фоне специальной операции на территории Украины
Visa, Mastercard, Adobe, OMV прекращают работу в РФ: главное для бизнеса 6 февраляЕкатерина Алипова
Содержание новости дополняется в течение дня.
Финансы
- Visa и Mastercard остановили работу в России. Уже выпущенные российскими банками карты продолжат работать только внутри страны.
- В связи с этим в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) всем россиянам советуют переходить на карты «Мир» — UnionPay, которые работают в 180 странах.
- Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay, о сроках запуска в компании обещают сообщить позже.
- Аналогичные планы озвучивает и банк Tinkoff.
- На сайте платежной системы Union Pay можно посмотреть, какие банки РФ уже выпускают кобейджинговые карты.
Государство
- Владимир Путин подписал указ, разрешающий выплачивать долги в рублях иностранным кредиторам, в том числе из стран, совершивших «недружественные действия» против России. Он поручил правительству в течение двух дней составить список таких стран.
- Центробанк добавляет: кредиторы из РФ и стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долгу и в валюте при наличии спецразрешения.
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны, а компаниям посоветовал «переехать» на платформы «Яндекса», «Ростелекома» и VK, у которых, по его утверждению, есть все необходимые облачные решения.
Бизнес
- Минпромторг намерен сохранить экспорт сапфиров на прежнем уровне, но оставляет за собой возможность сократить его в целях реагирования на «недружественные сценарии». Сейчас доля РФ в мировых поставках искусственных сапфиров — примерно 40%, а на рынке сапфировых подложек (используются в микроэлектронике) — 80%.
- Австрийская нефтяная компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе, отказалась от инвестиций в Россию и рассматривает возможность выхода из проекта разработки Южно-Русского нефтегазового месторождения.
- Adobe прекращает все новые продажи товаров и услуг в России.
Фото на обложке: Astemir Almov / Unsplash
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