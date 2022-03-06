Visa и Mastercard остановили работу в России, Сбербанк планирует запуск «Мир» — UnionPay, РФ лишается продуктов Adobe, и другие новости бизнеса и финансов на фоне специальной операции на территории Украины

Visa, Mastercard, Adobe, OMV прекращают работу в РФ: главное для бизнеса 6 февраля