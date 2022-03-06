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Ozon сообщил о дополнительных мерах поддержки клиентов и партнеров

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На официальном сайте Ozon появилась информация о том, как компания поддерживает клиентов и партнеров. Речь идет о пресечении необоснованного повышения цен и более гибких условиях работы с контрагентами.

Ozon сообщил о дополнительных мерах поддержки клиентов и партнеров

«Вся инфраструктура, сервисы и IT-системы продолжают стабильно работать», — говорится в заявлении компании.

Для клиентов

  • Клиенты по-прежнему могут беспрепятственно покупать товары на Ozon: проблем с платежами по банковским картам не наблюдается.
  • Оплачивать заказы можно картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты МИР и другие платежные инструменты. 
  • В компании констатируют повышение спроса на товары определенных категорий, но сообщают, что даже повышенный спрос удастся удовлетворить за счет запасов на центральных и региональных складах.
  • Компания продолжает переговоры с крупными производителями и дистрибуторами о дополнительных поставках.
  • Ozon также сообщает, что активно мониторит цены и пресекает необоснованные повышения стоимости социально значимых товаров. 
  • Логистическая инфраструктура Ozon продолжает работать без перебоев.

Для предпринимателей 

  • К стандартным датам выплат продавцам продукции на маркетплейсе Ozon добавил дополнительные дни: за февраль бизнесмены получат деньги 9 и 15 марта, а за первую половину марта — 18, 22 и 25 марта.
  • «Быстрый доступ к деньгам позволяет продавцам закупаться товарами как можно скорее», — объясняют такую политику в компании.
  • Также Ozon смягчил правила выполнения заказов для продавцов, которые торгуют со своего склада. Поскольку в работе логистических компаний ожидается нестабильность, маркетплейс идет навстречу своим бизнес-партнерам.
  • Поставки на склады самого маркетплейса принимаются в любом количестве. Так Ozon запасается популярным ассортиментом, чтобы справляться с растущим спросом, а также эта мера позволяет гарантировать доставку товаров вовремя в любой части страны.
  • Ранее RB уже писал о том, что Ozon отменил плату за размещение на своих складах до 30 июня наиболее востребованных товаров (первой необходимости и повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и др.)

О том, как другие маркетплейсы помогают своим бизнес-партнерам, можно прочитать в специальном материале RB.

Фото на обложке: Tiger Lily / Pexels

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