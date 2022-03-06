На официальном сайте Ozon появилась информация о том, как компания поддерживает клиентов и партнеров. Речь идет о пресечении необоснованного повышения цен и более гибких условиях работы с контрагентами.

Ozon сообщил о дополнительных мерах поддержки клиентов и партнеров