Hermès не стал продлевать аренду бутика в ТЦ «Времена года»

В ТЦ «Времена года» компания занимала помещение площадью 450 кв. м. Изначально договор аренды был заключен до 30 сентября 2035 года, но срок был сокращен до конца ноября 2024 года. «В 2024 году “Эрмес рус” приняло решение закрыть подразделение и расторгнуть договор аренды», — указано в отчете. По оценке одного из консультантов на рынке торговой недвижимости, ставка аренды могла составлять от 15 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц.

Бутик Hermès в ТЦ «Времена года» открылся в 2020 году и предлагал широкий ассортимент: от одежды и аксессуаров до товаров для дома и парфюмерии. Однако после введения санкций ЕС, запретивших экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью более €300, компания прекратила импорт товаров и приостановила деятельность в России.

Что с остальными объектами? Помимо торговых площадей, Hermès отказался и от офиса в Москве. Компания занимала 289 кв. м в бизнес-центре в Нижнем Кисельном переулке. Договор аренды, согласно документу, истекал в ноябре-декабре 2024 года. По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, ставка аренды могла составлять около 40 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

Что осталось? В Москве у Hermès остался лишь бутик в Столешниковом переулке, где компания арендует 671 кв. м. Договор действует до конца ноября 2026 года. В Петербурге бренд продолжает арендовать помещение площадью 501 кв. м на Невском проспекте. Соглашение будет действовать до июня 2026 года.

В марте договор аренды в московском торговом центре не стал продлевать французский модный дом Louis Vuitton. Он занимал в ЦУМе 88 кв. м, хотя раньше арендовал в шесть раз больше — с 504 кв. м. У компании еще остаются несколько точек в России. Основная, расположенная в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, закрыта, но на рынок не выставлена.

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