Louis Vuitton не стал продлевать аренду бутика в ЦУМе

Французский модный дом Louis Vuitton, приостановивший деятельность в России в 2022 году, решил не продлевать аренду бутика в московском ЦУМе. Об этом пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российской «дочки» компании за 2024 год.

Согласно документу, последние три года Louis Vuitton занимал в ЦУМе лишь 88 кв. м, уменьшив свои площади почти в шесть раз, с 504 кв. м.

Компания также отказалась от аренды еще трех объектов: бутиков на улице Войкова в Сочи и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также офиса на Большой Дмитровке в Москве. В документах не уточняется, были ли контракты расторгнуты по инициативе Louis Vuitton или истекли сами.

О закрытии магазина на Невском проспекте сообщалось еще в отчетности 2023 года. Это помещение займет российская одежная сеть 12 Storeez.

Сколько это стоит? Ставка аренды помещений, которые занимала Louis Vuitton, может составлять от 15 тыс. до 100 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц, отметил руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. Он допустил, что бывшие магазины Louis Vuitton могут заинтересовать как российские, так и иностранные бренды, которые планируют выйти на рынок и громко заявить о себе.

Что осталось? Сейчас у Louis Vuitton остаются несколько точек в России. Основная расположена в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Этот магазин сейчас закрыт, но не выставлен на рынок, указала директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. По информации из отчетности, компания также сохраняет площади на Большой Дмитровке: арендатором выступает «Луи вюиттон восток».

В начале марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в разговоре с Русбейс, что зарубежный бизнес не будет возвращаться в страну, пока действуют западные санкции.

Фото на обложке: Papin Lab / Shutterstock / FOTODOM