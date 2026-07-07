Подтверждение аккредитации ИТ-компании: как пройти автоматическую проверку и сохранить льготы

Расхождения в отчётности, ЕГРЮЛ или заявлении могут повлиять на результат проверки. Эксперты Russian Business объяснили, как проходит процедура в 2026 году, какие критерии требуют особого внимания и как действовать при замечаниях или отказе.

Подтверждение аккредитации позволяет ИТ-компании сохранить статус в реестре Минцифры и пользоваться связанными с ним мерами поддержки. При рассмотрении заявления ведомство сопоставляет сведения из государственных систем, данные компании и информацию на её сайте.

Что изменилось в процедуре подтверждения аккредитации ИТ-компаний в 2026 году

Государственная аккредитация подтверждает статус профильной ИТ-компании и даёт доступ к налоговым льготам, пониженным страховым взносам и другим мерам поддержки. Получить её один раз недостаточно: организации из реестра Минцифры должны регулярно подтверждать соответствие установленным требованиям.

В 2026 году изменились и порядок ежегодного подтверждения, и отдельные условия применения льгот. Компании, которые раньше могли не подавать заявление благодаря пониженным тарифам страховых взносов, теперь участвуют в плановой процедуре на общих основаниях. Кроме того, постановление Правительства от 1 июня 2026 года № 673 уточнило критерии применения пониженных тарифов для отдельных аккредитованных организаций.

Почему подтверждение теперь проходят все аккредитованные ИТ-компании

До 2026 года компании, применявшие пониженные тарифы страховых взносов, могли не подавать отдельное заявление на плановое подтверждение: Минцифры получало сведения о соблюдении требований из государственных систем.

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, внесённые постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1949 [2] в положение об аккредитации ИТ-компаний. Из документа исключили норму, освобождавшую такие организации от подачи заявления. Поэтому теперь они проходят подтверждение в общем порядке, если на них не распространяются другие исключения, предусмотренные положением.

Как работает автоматическая проверка данных Минцифры

При подтверждении аккредитации Минцифры использует не только сведения из заявления. Часть данных ведомство получает из государственных информационных систем и сопоставляет с требованиями к аккредитованным ИТ-компаниям.

Через ФНС*ФНС — это Федеральная налоговая служба. Она видит налоговую отчётность, сведения о доходах, страховых взносах и задолженностях. поступают сведения о выручке, выплатах сотрудникам, страховых взносах и задолженности. Для получения части этих данных Минцифры требуется действующее согласие компании на раскрытие налоговой тайны. Из ЕГРЮЛ*ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц, где указаны основные сведения о компании: название, ИНН, ОГРН, руководитель, адрес и коды ОКВЭД. ведомство получает регистрационные сведения об организации: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, данные о руководителе и видах экономической деятельности. Отдельно учитывается информация на сайте компании и в заявлении.

Иван Родионов, управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group, называет основным риском расхождение информации в разных источниках. Например, данные в отчётности могут не совпадать со сведениями в реестрах или с описанием деятельности на сайте компании. Несоответствия могут потребовать дополнительной проверки или уточнения сведений и повлиять на результат подтверждения.

Какие данные проверяет система

При подтверждении аккредитации Минцифры оценивает несколько групп сведений: долю выручки от деятельности в области информационных технологий;

уровень выплат сотрудникам;

соответствие видов деятельности установленным требованиям;

наличие налоговой задолженности;

сведения о руководителе и структуре владения компанией;

действующее согласие на раскрытие налоговой тайны;

информацию об ИТ-деятельности, продуктах и услугах на сайте организации.

Набор критериев может различаться в зависимости от типа и особенностей компании. Например, для отдельных организаций действуют исключения по доле профильной выручки или уровню выплат, а для компаний с государственным участием установлены специальные условия аккредитации. Каждый параметр подробнее разберём в следующем разделе.

Менеджер практики финансового аутсорсинга консалтинговой компании Bellerage Мария Щеголихина говорит, что Федеральная налоговая служба сопоставляет отчётность по зарплатам компании с данными Росстата*Росстат — государственная статистическая служба, данные которой используют для сравнения средней зарплаты. и среднеотраслевыми показателями оплаты труда.

Официальные материалы Минцифры подтверждают, что в форме планового подтверждения указывают сведения о доле профильной выручки и официальный сайт компании; остальные критерии определяются действующим положением об аккредитации.

Как изменились сроки проверки и как проходит взаимодействие с Минцифры

В 2025 году заявления на плановое подтверждение аккредитации принимали до 1 июня. Такой же срок первоначально установили и на 2026 год, однако постановлением Правительства РФ от 1 июня 2026 года № 673 его продлили на месяц — до 1 июля включительно. Решение по итогам плановой процедуры Минцифры должно принять до 1 сентября 2026 года.

Точки контакта с ведомством при этом принципиально не изменились. Как и раньше, заявление подают через «Госуслуги», а взаимодействие с Минцифры проходит в электронном виде. Поэтому основное изменение 2026 года касается не канала связи с ведомством, а продолжительности кампании по подтверждению: у компаний появился дополнительный месяц для подачи заявления.

Диагностика перед подтверждением аккредитации: 5 ключевых параметров

Перед подачей заявления компании важно оценить соответствие основным требованиям к аккредитованным ИТ-организациям. В этом разделе разберём пять параметров, которые чаще всего влияют на результат подтверждения: долю профильной выручки, виды деятельности, содержание сайта, налоговую дисциплину и уровень выплат сотрудникам.

Доля выручки от ИТ-деятельности: расчёт и подтверждающие документы

Для подтверждения аккредитации доля выручки от деятельности в области информационных технологий должна составлять более 30% общего объёма выручки организации.

Рассчитывают её по формуле:

выручка от ИТ-деятельности / общая выручка организации × 100%.

К профильной относят выручку от видов деятельности, которые предусмотрены правилами аккредитации — например, от разработки, адаптации, модификации и сопровождения программного обеспечения, предоставления прав на программы и базы данных, а также оказания ряда других ИТ-услуг. Конкретная выручка учитывается в расчёте не только по названию услуги, но и по содержанию договора, актов и других первичных документов.

Менеджер практики финансового аутсорсинга консалтинговой компании Bellerage Мария Щеголихина обращает внимание, что если компания хочет пользоваться налоговыми льготами для ИТ-организаций, то доля выручки от ИТ-деятельности должна составлять не менее 70%. Это отдельное условие применения льгот, а не дополнительное требование для подтверждения аккредитации. Поэтому компания может соответствовать критерию аккредитации по доле доходов, но не иметь права на пониженные налоговые ставки и тарифы страховых взносов.

При расчёте доли важны формулировки в договорах и первичных документах. Если из них неясно, какие именно ИТ-работы или услуги выполнила компания, соответствующий доход могут не признать профильным. Поэтому данные в заявлении должны согласовываться с налоговым учётом, договорами, актами и фактическим содержанием деятельности.

Для внутренней проверки расчёта компания может составить таблицу по договорам, доходы от которых включены в профильную долю. Она помогает сопоставить данные бухгалтерского и налогового учёта с условиями договоров и первичными документами, а при необходимости — обосновать отнесение конкретных поступлений к доходам от ИТ-деятельности.

В таблице можно указать:

Контрагента — компания или ИП, с которым заключён договор.

Номер договора — реквизит, по которому документ можно найти в архиве, бухгалтерской системе или электронном документообороте.

Сумму договора и доход за проверяемый период — общую стоимость договора и отдельно сумму дохода, учтённую в расчёте профильной доли. Для долгосрочного договора указывают сумму, которая относится к нужному отчётному периоду.

Период оказания работ или услуг — даты, к которым относится учтённый доход. При подтверждении аккредитации и проверке права на льготы учитываются показатели за установленный расчётный или отчётный период.

Вид ИТ-деятельности — какие именно работы или услуги выполнила компания. Формулировка должна позволять соотнести полученный доход с предусмотренными правилами видами деятельности в области информационных технологий.

Ссылки на подтверждающие документы — договоры, акты, отчёты, спецификации и другие документы, из которых видны содержание работ, период их выполнения и сумма дохода.

Соответствие видов деятельности кодам ОКВЭД

При подтверждении аккредитации учитывается основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ. Он должен входить в перечень кодов ОКВЭД, установленный положением о государственной аккредитации ИТ-компаний, утверждённым постановлением Правительства РФ № 1729. Для некоторых видов деятельности одного основного кода недостаточно: дополнительно у компании должен быть указан код класса 62 или подкласса 63.1 ОКВЭД.

Поэтому формальная принадлежность к ИТ-сфере определяется не только по наличию в ЕГРЮЛ любого «технологического» кода. Значение имеют конкретный основной вид деятельности и предусмотренные правилами сочетания основного и дополнительных кодов.

Сведения в ЕГРЮЛ должны соответствовать фактической деятельности организации. Если основной код указан ошибочно или бизнес-профиль компании изменился, расхождение лучше устранить до подачи заявления. При этом менять ОКВЭД исключительно ради прохождения проверки нельзя: код должен отражать деятельность, которой компания действительно занимается.

Дмитрий Кириллов, партнёр юридической фирмы Lidings, отмечает, что при автоматизированной проверке Минцифры ориентируется на сведения из государственных реестров. Поэтому даже при фактическом ведении ИТ-деятельности неверный основной код в ЕГРЮЛ может помешать подтверждению аккредитации. Проверить основной и дополнительные коды ОКВЭД можно в выписке из ЕГРЮЛ или через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

Аудит сайта: обязательная информация и сведения о программном обеспечении

При подтверждении аккредитации Минцифры учитывает информацию на сайте компании. На нём должны быть размещены актуальные сведения об организации, её деятельности в области информационных технологий, а также о реализуемых продуктах и услугах. Название компании, ИНН и другие реквизиты на сайте должны совпадать с данными ЕГРЮЛ, а сам ресурс — быть доступен для проверки.

На сайте имеет смысл отдельно проверить: описание ИТ-деятельности компании;

перечень продуктов и услуг;

реквизиты и контактные данные;

соответствие названия и ИНН сведениям из ЕГРЮЛ;

сведения о программном обеспечении, если компания заявляет собственный продукт или использует включение ПО в реестр как основание для применения специального условия.

Если компания указывает на сайте собственное программное обеспечение, описание продукта должно соответствовать её реальной роли. Правообладателем может быть сама организация или другое лицо, если у компании есть законные основания использовать, дорабатывать или распространять программу. Если компания только внедряет, настраивает или перепродаёт чужое ПО, сайт не должен создавать впечатление, что продукт принадлежит ей.

Принадлежность прав подтверждают договоры с разработчиками и подрядчиками, служебные задания, акты и условия о передаче исключительных прав. При этом наличие собственного ПО и прав на исходный код не является универсальным требованием для всех аккредитованных ИТ-компаний: эти сведения имеют значение, когда организация заявляет себя правообладателем продукта или использует его включение в реестр российского ПО для подтверждения соответствия отдельным условиям.

Соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов отмечает, что сведения о программном обеспечении, включённом в реестр Минцифры, должны быть размещены на корпоративном сайте компании.

Поэтому описание продукта на сайте стоит сверить с данными реестра: наименованием программы, информацией о правообладателе и назначением ПО.

Налоговая задолженность и согласие на раскрытие налоговой тайны

При подтверждении аккредитации Минцифры получает от ФНС сведения о состоянии единого налогового счёта компании. Основанием для отказа может стать отрицательное сальдо, превышающее 3000 рублей. Поэтому значение имеет не сам факт наличия начислений или текущих обязательств, а размер непогашенной задолженности, отражённой на ЕНС.

Отдельное условие — действующее согласие на предоставление Минцифры сведений, составляющих налоговую тайну. Оно позволяет ведомству получить через ФНС данные, необходимые для проверки доходов, выплат сотрудникам, страховых взносов и задолженности. Если на момент подачи заявления такого согласия нет, компания не соответствует требованиям процедуры.

Соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов отмечает, что эти два параметра стоит проверять раздельно: даже при отсутствии значительной задолженности проблемы могут возникнуть из-за неоформленного или некорректно заполненного согласия. Поэтому перед подачей заявления компании обычно сверяют состояние ЕНС и реквизиты ранее направленного в ФНС согласия.

Уровень выплат сотрудникам и исключения из требования

При подтверждении аккредитации Минцифры оценивает средний размер выплат сотрудникам компании. Он должен быть не ниже средней заработной платы по России или по региону, в котором зарегистрирована организация. Для расчёта используются сведения из расчётов по страховым взносам, которые Минцифры получает через ФНС.

В 2026 году период проверки сократили: показатель оценивают за два квартала вместо пяти. При этом учитываются выплаты по организации в целом, а не только доходы разработчиков и других ИТ-специалистов.

Перед подачей заявления отдельно сверяют: средний размер выплат по компании за проверяемый период;

соответствие выплат данным расчёта по страховым взносам;

актуальность сведений о сотрудниках;

наличие работников с неполной занятостью;

разовые премии и другие выплаты, повлиявшие на среднее значение;

ошибки в отчётности по сотрудникам.

Для подтверждения аккредитации выплаты работникам должны быть не ниже средней зарплаты по России или по региону, где зарегистрирована компания. Менеджер практики финансового аутсорсинга консалтинговой компании Bellerage Мария Щеголихина объясняет, что Федеральная налоговая служба проверяет среднюю заработную плату автоматически. Для этого она сопоставляет отчётность компании с данными Росстата и среднеотраслевыми показателями. Основные формы, которые используются для проверки, — 6-НДФЛ*6-НДФЛ — это отчёт, где работодатель показывает доходы сотрудников и удержанный налог на доходы физических лиц. и расчёт по страховым взносам*Расчёт по страховым взносам, или РСВ, показывает выплаты сотрудникам и начисленные страховые взносы.

Требование к уровню выплат применяется не ко всем организациям. Например, специальные условия предусмотрены для компаний, которые являются правообладателями программного обеспечения из реестра российского ПО и получают доход от реализации прав на него.

Источник: генерация

Пошаговый алгоритм подтверждения аккредитации

Ежегодное подтверждение аккредитации проходит через личный кабинет организации на «Госуслугах». До отправки заявления компании важно сверить данные, к которым Минцифры получит доступ через государственные системы, и проверить полномочия сотрудника, который будет подавать документы.

Шаг 1. Проверить доступ к личному кабинету и полномочия подписанта

Заявление подают из профиля юридического лица на «Госуслугах». Пользователь должен видеть организацию в своём аккаунте и иметь право действовать от её имени.

Подписать заявление может руководитель компании или представитель с соответствующими полномочиями. Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП) должна быть действующей и оформленной на того человека, который подписывает заявление.

Перед заполнением формы в личном кабинете нужно проверить доступ к профилю организации, права подписанта и действующую КЭП. Если сотрудник не имеет права действовать от имени компании или электронная подпись оформлена на другое лицо, отправить заявление не получится. Иван Родионов Управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group

Шаг 2. Сверить сведения о компании

Название организации, ИНН, ОГРН, адрес, данные о руководителе и основной ОКВЭД в заявлении должны совпадать со сведениями ЕГРЮЛ. Если реестр содержит устаревшие данные, сначала изменения вносят через ФНС.

Отдельно проверяют действующее согласие на раскрытие налоговой тайны. Без него Минцифры не сможет получить часть сведений, необходимых для подтверждения аккредитации.

Автоматическая валидация означает, что Минцифры само получает выручку, сведения о выплатах, структуре владения и руководителе из первоисточников. Поэтому подготовка сводится не столько к сбору пакета файлов, сколько к проверке чистоты данных в бухгалтерской отчётности, РСВ, ЕГРЮЛ и на сайте. Иван Родионов Управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group

Шаг 3. Заполнить заявление на «Госуслугах»

В форме указывают сведения, которые не подгружаются автоматически из государственных систем. К ним относятся доля доходов от ИТ-деятельности, адрес корпоративного сайта и другие данные, предусмотренные формой заявления.

Перед отправкой заполненные поля сопоставляют с результатами внутренней проверки: расчётом профильных доходов, сведениями ЕГРЮЛ, данными о выплатах сотрудникам, состоянием ЕНС и информацией на сайте компании.

Шаг 4. Подписать и отправить заявление

Заполненное заявление подписывает руководитель организации или уполномоченный представитель с помощью действующей квалифицированной электронной подписи.

После отправки заявление регистрируется в системе, а его статус отображается в личном кабинете организации на «Госуслугах». Там же появляются уведомления о ходе рассмотрения.

Шаг 5. Отслеживать статус рассмотрения

До принятия решения статус заявления стоит проверять в личном кабинете. Если Минцифры запросит уточнение сведений или переведёт заявление на доработку, уведомление появится там же.

Шаг 6. Уточнить сведения при запросе Минцифры

Статус «На доработке» не означает отказ в подтверждении аккредитации. Он показывает, что Минцифры обнаружило проблему, которую компания может устранить в рамках текущей заявки. Срок для внесения исправлений ведомство указывает в уведомлении.

Иван Родионов, управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group, рекомендует ориентироваться на конкретное замечание из уведомления и исправлять его в уже поданной заявке, не создавая новую без необходимости.

После получения статуса «На доработке» последовательность действий может быть такой: Изучение уведомления. В нём должно быть указано, какой критерий или какое сведение вызвало замечание.

Определение источника ошибки. Расхождение может находиться в заявлении, ЕГРЮЛ, налоговой отчётности, сведениях на сайте, КЭП или данных ФНС. Одного исправления текста в форме недостаточно, если ошибка содержится в государственном реестре или отчётности.

Подтверждение исправления. В зависимости от причины могут понадобиться новая выписка из ЕГРЮЛ, подтверждение действующего согласия на раскрытие налоговой тайны, документы о погашении задолженности или материалы, подтверждающие обновление сайта.

Внесение изменений в текущую заявку. Если сервис позволяет доработать заявление, исправления направляют в рамках уже начатого рассмотрения.

Проверка нового статуса. После отправки уточнений в личном кабинете должно отразиться, что доработка принята, а заявление снова находится на рассмотрении.

Если замечание связано с техническим сбоем или ошибкой в государственных данных, имеет смысл сохранить подтверждающие материалы: скриншоты, выписки, квитанции, отчётность и переписку через «Госуслуги». Они могут понадобиться при последующем обжаловании решения.

Шаг 7. Получить решение и сохранить подтверждающие документы

После успешного подтверждения статус компании сохраняется в реестре аккредитованных ИТ-организаций. Отдельное свидетельство получать не требуется: актуальный статус можно проверить в реестре на «Госуслугах» и при необходимости заказать выписку.

После завершения процедуры компании имеет смысл сохранить: уведомление Минцифры и историю заявки в личном кабинете;

дату подачи заявления и дату принятия решения;

выписку из реестра аккредитованных ИТ-компаний;

расчёты и документы, на основании которых проверялись доля профильных доходов и уровень выплат сотрудникам;

РСВ, налоговую отчётность, сведения о состоянии ЕНС и согласие на раскрытие налоговой тайны;

выписку из ЕГРЮЛ и материалы, подтверждающие актуальность информации на сайте.

Сведения о результате подтверждения передают сотрудникам, которые отвечают за налоги, страховые взносы и кадровые меры поддержки. При этом сама аккредитация ещё не означает автоматического права на каждую льготу: выполнение специальных условий для её применения проверяется отдельно.

Управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов отмечает, что собранные материалы могут понадобиться при последующей проверке обоснованности льгот. Поэтому документы по подтверждению аккредитации целесообразно хранить вместе с налоговыми и бухгалтерскими файлами за соответствующий период.

Источник: генерация

Когда подтверждение аккредитации не требуется и в каких случаях статус аннулируют

Плановое подтверждение требуется не во всех случаях. Для отдельных новых компаний правила предусматривают исключения, а уже действующая аккредитация может быть аннулирована, если организация перестаёт соответствовать установленным требованиям.

Эти ситуации важно различать: в первом случае компания не обязана участвовать в ежегодной процедуре, во втором — теряет уже полученный статус и связанные с ним меры поддержки.

Когда новой компании не нужно проходить плановое подтверждение

Организация, которая ещё не получила ИТ-аккредитацию, не проходит ежегодное подтверждение: сначала она подаёт заявление на первичную аккредитацию. Обязанность подтверждать статус возникает после включения компании в реестр.

Плановую процедуру не проводят для организации, которая зарегистрирована и получила аккредитацию в год проведения подтверждения. Например, если юрлицо создано и аккредитовано в 2026 году, отдельно подтверждать статус в рамках кампании того же года ему не требуется.

Ещё одно исключение предусмотрено для компаний, которые подали заявление на первичную аккредитацию после 25 апреля года проведения плановой процедуры и получили положительное решение. В этом случае Минцифры уже проверило организацию в рамках первичной аккредитации, поэтому повторное подтверждение в том же году не проводится.

Что происходит после аннулирования аккредитации

Аннулирование статуса влияет на меры поддержки, для применения которых требуется действующая ИТ-аккредитация. Конкретные последствия зависят от вида льготы и условий соответствующей программы.

Менеджер практики финансового аутсорсинга консалтинговой компании Bellerage Мария Щеголихина отмечает, что при лишении аккредитации компания утрачивает право на льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Поскольку налоговый и расчётный периоды совпадают с календарным годом, обязательства пересчитывают с 1 января года, в котором организация потеряла статус. ФНС также разъясняет, что при лишении аккредитации налог на прибыль пересчитывается с начала года по обычным ставкам.

Возможные последствия включают: пересчёт страховых взносов по общеустановленному тарифу с начала расчётного периода;

пересчёт налога на прибыль с начала налогового периода;

доначисление обязательных платежей и возможные пени, если после пересчёта образуется недоимка;

пересмотр права на субсидии, гранты или льготные кредиты, если действующая аккредитация предусмотрена правилами программы или договором;

влияние на меры поддержки сотрудников, условия которых связаны со статусом работодателя.

Управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов отмечает, что аннулирование аккредитации может отразиться не только на самой компании, но и на сотрудниках, которые пользуются связанными со статусом работодателя мерами поддержки. При этом последствия для ИТ-ипотеки, отсрочки от призыва и других программ определяются их собственными правилами, поэтому автоматическая утрата каждой льготы не предполагается.

После получения решения об аннулировании сначала устанавливают его основание. Если оно связано с технической ошибкой или некорректными сведениями в государственных системах, компании могут понадобиться возражения и подтверждающие документы. Если организация действительно перестала соответствовать требованиям, отдельно оценивают налоговые последствия, условия программ поддержки и возможность повторной подачи заявления после устранения нарушения.

Почему Минцифры может отказать в подтверждении аккредитации

Отказ может быть связан как с несоответствием обязательным требованиям, так и с ошибками в заявлении или сведениях государственных систем. Дальнейшие действия зависят от причины решения: в одних случаях достаточно устранить недостаток и обратиться повторно, в других есть основания оспаривать результат проверки.

Типовые причины отказа

Минцифры может отказать в подтверждении аккредитации, если по итогам проверки компания не соответствует установленным критериям или ведомство не может подтвердить это по полученным сведениям. Причиной могут стать:

недостаточная доля доходов от ИТ-деятельности;

уровень выплат сотрудникам ниже установленного показателя, если на компанию не распространяется исключение;

основной ОКВЭД, который не соответствует требованиям;

отрицательное сальдо ЕНС свыше 3000 рублей;

отсутствие действующего согласия на раскрытие налоговой тайны;

недостоверные или противоречивые сведения в заявлении;

несоответствие данных заявления информации из ЕГРЮЛ, налоговой отчётности или корпоративного сайта.

Официальная процедура не делит решения на «автоматический отказ» и «отказ после ручного аудита». Минцифры рассматривает заявление и сведения, полученные из государственных систем, а результат оформляет решением ведомства.

Если проблему обнаружили до принятия окончательного решения и заявление перевели в статус «На доработке», компания может уточнить данные в рамках текущей заявки. После уже вынесенного отказа порядок действий зависит от того, действительно ли организация не выполнила требование или решение основано на ошибочных сведениях.

Когда подавать заявление повторно, а когда обжаловать решение

Повторная подача подходит, когда причина находится на стороне компании и её можно устранить. Например, организация погасила задолженность, оформила согласие на раскрытие налоговой тайны, исправила сведения в ЕГРЮЛ или достигла требуемых показателей.

Соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов отмечает, что при фактическом несоответствии критериям или ошибке самой компании сначала устраняют причину отказа, а затем направляют новое заявление. При этом отдельно оценивают возможные налоговые последствия перерыва в аккредитации.

Обжалование имеет смысл, если на дату подачи компания соответствовала требованиям, а отказ вызван техническим сбоем, несвоевременным обновлением государственного реестра или иной ошибкой в данных. В таком случае понадобятся документы, подтверждающие состояние компании именно в период рассмотрения заявления: отчётность, выписки, квитанции, договоры, первичные документы, копии уведомлений и скриншоты личного кабинета.

Партнёр юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов обращает внимание, что защищать первоначальное решение особенно важно, когда от даты сохранения аккредитации зависит право компании на уже применявшиеся меры поддержки. Однако экономическая целесообразность спора зависит от размера возможных доначислений и от того, насколько убедительно компания может подтвердить ошибочность отказа.

Годичное ограничение на новое обращение нельзя относить к любому отказу. Оно может возникать в отдельных случаях аннулирования уже действующей аккредитации, предусмотренных положением, поэтому перед повторной подачей важно проверить точное основание решения Минцифры.

Частные сценарии подтверждения аккредитации

Стандартный порядок подходит не для всех организаций. При реорганизации, изменении основного вида деятельности или создании обособленных и дочерних структур сначала нужно определить, сохраняется ли прежнее юридическое лицо. Аккредитация связана с конкретной организацией и сведениями о ней в государственных реестрах, поэтому корпоративные изменения могут повлиять и на статус, и на право применять льготы.

Подтверждение при реорганизации компании

Положение об аккредитации не устанавливает единого правила для всех форм реорганизации. Значение имеет то, продолжает ли существовать аккредитованное юридическое лицо или вместо него появляется новая организация.

При слиянии прежние компании прекращают деятельность, а созданное юридическое лицо получает собственные ИНН и ОГРН. Оно не становится аккредитованным автоматически и должно самостоятельно обратиться за включением в реестр.

При разделении исходная организация также прекращает существование, а возникшие юридические лица проходят аккредитацию отдельно. При выделении первоначальная компания сохраняется, однако новая выделенная организация в реестре отсутствует и получает статус самостоятельно.

С присоединением ситуация различается: присоединяемое юридическое лицо прекращает деятельность, а организация, к которой оно присоединилось, продолжает существовать. Если именно она уже была аккредитована, сам факт присоединения не означает автоматического переноса статуса на прекратившую деятельность компанию или возникновения отдельной аккредитации у присоединённого бизнеса.

После реорганизации сохраняющаяся организация должна по-прежнему соответствовать требованиям и подтверждать показатели уже с учётом изменившейся структуры деятельности.

При выделении новая организация будет отсутствовать в реестре аккредитованных ИТ-компаний, поэтому ей придётся получать аккредитацию самостоятельно. В остальных случаях важно смотреть, какое юридическое лицо сохраняется после реорганизации и продолжает ли оно соответствовать установленным критериям. Дмитрий Кириллов Партнёр юридической фирмы Lidings

Отдельно оценивают налоговые последствия реорганизации. Сохранение или получение аккредитации само по себе не гарантирует продолжения применения налоговых льгот: для них действуют собственные требования к доходам, структуре компании и другим показателям.

Смена или добавление кодов ОКВЭД в течение года

Изменение кодов ОКВЭД не заменяет ежегодное подтверждение и само по себе не переносит аккредитацию на другую организацию. Однако основной и дополнительные виды деятельности в ЕГРЮЛ должны соответствовать фактическому профилю бизнеса и требованиям положения на дату проверки.

Смена ОКВЭД не меняет природу ранее полученных доходов: при расчёте доли учитывается фактическая деятельность и содержание договоров, а не только код, который указан в реестре. Поэтому формальное добавление подходящего ОКВЭД не позволяет отнести к ИТ-деятельности поступления от работ и услуг, которые ей не соответствуют.

Аккредитация филиалов и дочерних компаний

Филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом. Оно действует от имени создавшей его организации, поэтому отдельную ИТ-аккредитацию не получает. Статус головной компании распространяется на её структурные подразделения, а их показатели учитываются в составе данных юридического лица.

Аккредитация головной компании распространяется на филиалы и представительства, поскольку они не являются самостоятельными юридическими лицами. Дмитрий Кириллов Партнёр юридической фирмы Lidings

Дочерняя компания, напротив, является самостоятельным юридическим лицом со своими ИНН, отчётностью и записью в ЕГРЮЛ. Аккредитация материнской организации на неё не распространяется, даже если компании входят в одну группу, используют общий бренд, сайт или программные продукты.

Дочерние структуры обязаны получать аккредитацию самостоятельно. Принадлежность к одной группе компаний не заменяет проверку конкретного юридического лица. Шермет Курбанов Соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL

При общей инфраструктуре важно разграничить сведения по каждой организации: кто заключает договоры, получает профильную выручку, выплачивает зарплату сотрудникам и владеет программным обеспечением. Для подтверждения учитываются показатели именно того юридического лица, которое подаёт заявление.

Источник: генерация

Ответы на вопросы по подтверждению аккредитации

Что делать, если доля ИТ-доходов опустилась ниже 70%, но восстановилась к концу года

Порог 70% относится не к подтверждению аккредитации, а к условиям применения льготной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов. Для самой аккредитации действует другой критерий — более 30% доходов от ИТ-деятельности.

Долю профильных доходов рассчитывают нарастающим итогом с начала года. Поэтому значение имеет показатель по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года, а не результат отдельно взятого квартала. Например, по итогам полугодия учитывают все доходы с января по июнь.

«Если доля ИТ-доходов временно снизилась внутри квартала, но по итогам соответствующего отчётного периода осталась не ниже 70%, право на льготы сохраняется. Если же по итогам отчётного периода показатель оказался ниже порога, налоги и страховые взносы рассчитывают без применения ИТ-льгот», — объясняет Мария Щеголихина, менеджер практики финансового аутсорсинга Bellerage.

Если по итогам следующего отчётного периода доля снова достигла 70%, возможность восстановить применение льгот и порядок перерасчёта нужно определять отдельно для налога на прибыль и страховых взносов.

Влияет ли переход с ОСНО на УСН на подтверждение аккредитации?

Смена налогового режима сама по себе не отменяет обязанность подтверждать аккредитацию и не меняет основные требования к ИТ-компании. Организация по-прежнему должна соответствовать критериям по доле профильных доходов, видам деятельности, уровню выплат сотрудникам, состоянию ЕНС, корпоративному сайту и другим установленным параметрам.

При переходе на УСН меняются налоговый учёт и состав отчётности, на основании которых компания подтверждает полученные доходы. Вместо декларации по налогу на прибыль организация представляет декларацию по УСН и ведёт книгу учёта доходов и расходов. Поэтому внутренний расчёт доли ИТ-доходов должен быть согласован с документами и регистрами, которые относятся к применяемому налоговому режиму.

Если в проверяемом периоде компания последовательно применяла разные налоговые режимы, расчёт собирают по данным за весь соответствующий период. При этом доходы, полученные на ОСНО*ОСНО — это общая система налогообложения. По ней компания платит налог на прибыль, НДС и другие налоги по общему режиму. и УСН*УСН — упрощённая система налогообложения. По ней компания платит налог с доходов или с разницы между доходами и расходами по специальным правилам., не должны задваиваться или выпадать из общего расчёта.

Как подтверждение статуса влияет на действующие субсидии, гранты и льготные кредиты в текущем году?

Действующая аккредитация может быть обязательным условием участия в отдельных программах государственной поддержки. Однако само подтверждение статуса не гарантирует автоматического сохранения субсидии, гранта или льготного кредита: значение имеют условия конкретной программы и заключённого договора.

Если в них предусмотрена обязанность сохранять аккредитацию в течение всего срока поддержки, её аннулирование может повлечь пересмотр условий, прекращение финансирования, повышение ставки по кредиту или требование вернуть полученные средства. Точные последствия зависят от правил конкретной меры поддержки.

Иван Родионов, управляющий партнёр консалтингового агентства Rodionoff Group, отмечает, что после подтверждения аккредитации компании стоит сохранить уведомление Минцифры, выписку из реестра и историю заявления. Эти документы могут понадобиться банку, грантодателю или другому оператору программы для подтверждения действующего статуса.

Информацию о результате подтверждения передают бухгалтерии, юристам и сотрудникам, которые сопровождают меры господдержки. Одновременно они проверяют договоры и правила программ: требуется ли уведомлять оператора о подтверждении или утрате статуса и в какой срок это нужно сделать.