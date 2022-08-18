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Первый «новый» Starbucks открылся — владельцы рассказали о планах

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новые владельцы российского бизнеса Starbucks открыли (не для посетителей) первую кофейню сети на Новом Арбате и рассказали о планах по развитию. До конца сентября откроются 120 точек Stars Coffee, в некоторых заведениях (не кофейнях) будут продавать алкоголь.

Первый «новый» Starbucks открылся — владельцы рассказали о планах

О планах на развитие сети Stars Coffee Антон Пинский и Тимур Юнусов (Тимати) рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию первой точки на Новом Арбате. Открытие было техническим, посетителей заведение начнет принимать в пятницу 19 августа.

До конца августа в Москве и Петербурге откроются 10 кофеен, еще 120 точек запустят до конца сентября. Новым владельцам достались 130 заведений ушедшего из России Starbucks – 90 из них в Москве, 15 – в Петербурге.

На стаканах будут по-прежнему писать имя клиента, как это делал Starbucks. Напитки (это в основном кофе и его производные) будут стоить от 140 до 390 рублей. В некоторых точках (часть кофеен перепрофилируют в рестораны) будут продавать алкогольные напитки.

О новом названии бывшего Starbucks стало известно 17 августа. Сеть решили назвать Stars Coffee.

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