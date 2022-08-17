«Москва 24» раскрыла название нового Starbucks

Телеканал «Москва 24» раскрыл название нового Starbucks. Флагманское заведение на Новом Арбате оснастили вывеской Stars Coffee – это был один из трех товарных знаков, на регистрацию которых новые владельцы бизнеса подали заявки в Роспатент.

«Москва 24» опубликовала фотографию, на которой изображен логотип Stars Coffee, по утверждению телеканала, размещенный во флагманском кафе бывшего Starbucks на Новом Арбате в Москве. Бывшие кофейни ушедшего из России Starbucks будут называться Stars Coffee, сообщил телеканал.

Фото: Москва 24

Stars Coffee – это один из трех товарных знаков, заявки на которые Антон Пинский – совладелец российского бизнеса Starbucks – подал на регистрацию в Роспатент в начале августа.

Первое кафе сети, которую создают на месте бывшего Starbucks, должно открыться 18 августа на Новом Арбате.

О том, что новыми владельцами российского бизнеса ушедшего из страны Starbucks станут Тимур Юнусов, Антон Пинский и «Синдика», стало известно 15 июля.