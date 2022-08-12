Стали известны возможные названия заведений ушедшего из России Starbucks

В Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков для заведений ушедшего из России Starbucks – Stars Coffee, Stars Kanokov Coffee, Stars Pinskiy Coffee. Заявки подал предприниматель Антон Пинский, который вместе с Тимуром Юнусовым (Тимати) и «Синдикой» выкупили российский бизнес Starbucks.
Заявки были поданы 9 августа, но опубликовали их только сейчас. Автором является ресторатор Антон Пинский. Всего заявок три – на регистрацию Stars Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Pinskiy Coffee. Это, вероятно, и будут названия кофеен бывшего Starbucks.
Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и холдинг «Синдика» выкупили часть российского бизнеса Starbucks. Новым владельцам перешли права на аренду всех 130 помещений сети кофеен, но рецептуру напитков и блюд Starbucks им не передал.
О том, что Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, стало известно 7 июня. Позже были объявлены имена новых владельцев. Один из них – Тимур Юнусов – пообещал, что чудовищных ребрендингов не предвидится».
Фото на обложке: Papin Lab /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 8 ошибок клиентов, которые больше всего бесят бариста в «Старбаксе»
- 2 Как «Старбакс» в 40 раз превысил средний уровень платежей с мобильного
- 3 Защищенный выход на новые рынки: где экспортная компания может получить помощь от государства
- 4 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
- 5 Поменяли планы: какие стратегии помогают бизнесу пережить кризис
ВОЗМОЖНОСТИ
12 августа 2022
14 августа 2022
15 августа 2022