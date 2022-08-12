Стали известны возможные названия заведений ушедшего из России Starbucks

В Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков для заведений ушедшего из России Starbucks – Stars Coffee, Stars Kanokov Coffee, Stars Pinskiy Coffee. Заявки подал предприниматель Антон Пинский, который вместе с Тимуром Юнусовым (Тимати) и «Синдикой» выкупили российский бизнес Starbucks.

Заявки были поданы 9 августа, но опубликовали их только сейчас. Автором является ресторатор Антон Пинский. Всего заявок три – на регистрацию Stars Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Pinskiy Coffee. Это, вероятно, и будут названия кофеен бывшего Starbucks.

Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и холдинг «Синдика» выкупили часть российского бизнеса Starbucks. Новым владельцам перешли права на аренду всех 130 помещений сети кофеен, но рецептуру напитков и блюд Starbucks им не передал.

О том, что Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, стало известно 7 июня. Позже были объявлены имена новых владельцев. Один из них – Тимур Юнусов – пообещал, что чудовищных ребрендингов не предвидится».

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