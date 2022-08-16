Первый «новый» Starbucks на Новом Арбате откроется 18 августа

Первая, флагманская кофейня «нового» Starbucks на Новом Арбате откроется 18 августа. Новые владельцы до сих пор не раскрывают название сети, а несколько дней назад один из них подал заявки на регистрацию товарных знаков, один из которых, возможно, и будет названием.

Об открытии 18 августа первой кофейни «нового» Starbucks на Новом Арбате в Москве «Известиям» рассказали в компании. Других подробностей издание не приводит.

Вероятные новые названия сети кофеен Starbucks стали известны 12 августа, когда Роспатент опубликовал заявки на три товарных знака, поданных одним из совладельцев предприятия Антоном Пинским.

В конце июля один из совладельцев бизнеса Тимур Юнусов (музыкант Тимати) пообещал, что «чудовищных» ребрендингов новые владельцы проводить не будут.

О том, что новыми владельцами российского бизнеса ушедшего из страны Starbucks станут Тимур Юнусов, Антон Пинский и «Синдика», стало известно 15 июля.

Starbucks объявила об уходе с российского рынка в мае.

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