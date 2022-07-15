Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ресторатор Пинский и певец Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Ресторатор Пинский и певец Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Условия сделки не раскрываются. О новых владельцах Пинский сообщил Forbes. По словам ресторатора, он предложил сделку бывшим владельцам сети кофеен еще в марте.

Антон Пинский более 15 лет развивает ресторанные и клубные проекты. Он также является партнером ресторатора Аркадия Новикова, вместе они открыли десятки проектов в России и за рубежом.

О том, что новым владельцем Starbucks может стать Пинский, в июле сообщали «Ведомости». Тогда ресторатор не подтвердил эту информацию. Новый владелец сети должен будет провести ребрендинг.

В начале марта Starbucks из-за спецоперации на Украине перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни в России. В конце мая компания сообщила, что решила покинуть российский рынок. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 8 ошибок клиентов, которые больше всего бесят бариста в «Старбаксе»
  2. 2 Как «Старбакс» в 40 раз превысил средний уровень платежей с мобильного
  3. 3 «Яндекс.Еда» организует корпоративное питание
  4. 4 «Самокат» запустил в приложении магазин «Выгодно» для покупок в больших объемах
  5. 5 Совладелец «Тануки» Александр Орлов решил продать рестораны бизнесменам из ОАЭ
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июля 2022

Hackers Bridge

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ