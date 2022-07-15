Ресторатор Пинский и певец Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Условия сделки не раскрываются. О новых владельцах Пинский сообщил Forbes. По словам ресторатора, он предложил сделку бывшим владельцам сети кофеен еще в марте.

Антон Пинский более 15 лет развивает ресторанные и клубные проекты. Он также является партнером ресторатора Аркадия Новикова, вместе они открыли десятки проектов в России и за рубежом.

О том, что новым владельцем Starbucks может стать Пинский, в июле сообщали «Ведомости». Тогда ресторатор не подтвердил эту информацию. Новый владелец сети должен будет провести ребрендинг.

В начале марта Starbucks из-за спецоперации на Украине перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни в России. В конце мая компания сообщила, что решила покинуть российский рынок.

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