Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес

Основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский может стать новым владельцем российского бизнеса Starbucks. Сам ресторатор информацию о сделке не подтвердил. Новый владелец сети должен будет провести ее ребрендинг.

Сделку могут закрыть ближе к концу июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий сети, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, узнали «Ведомости».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сумма сделки вряд ди превысила 700 млн рублей из-за значительного дисконта.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в диапазоне 1,6-3 млрд рублей в зависимости от структуры сделки и пакета.

В начале марта Starbucks из-за спецоперации на Украине перестал поставлять свою продукцию и закрыла кофейни в России. В конце мая компания сообщила, что решила покинуть российский рынок.

Starbucks проработала в России 15 лет. Выручка юрлица сети в стране «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 году выросла на 42% до 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн рублей против убытка 523,2 млн рублей в 2020 году.

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