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Набиуллина ответила на заявления о скором возвращении Visa и Mastercard

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Visa и Mastercard пока не обращались в Банк России по вопросу возвращения на российский рынок. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова передают «РИА Новости».

Набиуллина ответила на заявления о скором возвращении Visa и Mastercard
  1. Новости

«Нет не обращались. Пока об этом говорить преждевременно», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, обращались ли Visa и Mastercard в ЦБ и стоит ли ждать их возврата в Россию.

Контекст. 17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard вернутся в Россию «в ближайшее время», так как «потеряли большой рынок и будут стремиться войти в него». Депутат при этом подчеркнул, что западным игрокам будет сложнее вернуться, так как «мы уже привыкли опираться на свою платежную систему».

В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор российской системы «Мир») заявление Аксакова комментировать RB.RU отказались.

  • Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля, заявил, что ожидает возврата в Россию ряда американских компаний во втором квартале 2025 года.
  • Visa и Mastercard прекратили работу на российском рынке в марте 2022 года, когда началась военная операция на Украине. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжили работать в России, но перестали действовать за ее пределами и в иностранных онлайн-магазинах.

Фото на обложке: nevodka / Getty Images

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