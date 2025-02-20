Visa и Mastercard пока не обращались в Банк России по вопросу возвращения на российский рынок. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова передают «РИА Новости».

Набиуллина ответила на заявления о скором возвращении Visa и Mastercard

https://rb.ru/news/visa-mastercard-cbr/

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