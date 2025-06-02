В Москве торговые улицы с люксовыми брендами опустели до 33%
В первом полугодии самыми пустующими среди торговых улиц Москвы стали Столешников переулок, Никольская и Кузнецкий Мост. Вакантность здесь колеблется от 13 до 33%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании CMWP.
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Столешников переулок с показателем 33% стал лидером среди улиц, известных торговлей люксовыми брендами. Годом ранее он был ниже на 8 п.п. На Никольской улице вакантность возросла до 17%, а на Кузнецком Мосту составила 13%.
Российским брендам пока не удается заполнить пробел, оставленный уходом люксовых операторов. Например, в Столешниковом переулке в 2022 году открылся флагманский магазин 12Storeez, а в 2024-м ― пространство екатеринбургского производителя нижнего белья Belle You.
По мнению президента Союза торговых центров Наталии Кермедчиевой, существующие российские марки премиум- и люкс-класса еще недостаточно сильны, чтобы полностью заменить ушедшие компании. Арендаторы пока не снижают стоимость аренды в надежде на возвращение западных брендов. Однако это может привести как к перераспределению нежилых площадей под офисы и апартаменты, так и к значительному снижению арендных ставок.
- Однако по итогам первых четырех месяцев 2025 года, по данным CDEK.Shopping, доля люксовых товаров на российском fashion-рынке возросла до 17%, тогда как в прошлом году в январе-апреле составляла 10%. Средний чек увеличился с 47 тыс. до 53,5 тыс. рублей.
Фото на обложке: Maria Paina / Shutterstock / FOTODOM
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