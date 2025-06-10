Natura Siberica и «Глобал трейд» зарегистрируют товарный знак Labubu
Две российские компании – Natura Siberica и «Глобал трейд» – подали в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака Labubu. На информацию ведомства обратил внимание ТАСС.
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Заявка от «Глобал трейд» поступила 2 июня, а от Natura Siberica ― 6-го. Первая компания планирует использовать бренд для одежды и текстиля, вторая — для парфюмерии, косметики и средств гигиены.
Как рассказала Forbes гендиректор Natura Siberica Анна Молчанова, компания рассматривает создание линейки «косметики для альфа-зумеров»: «Лабубу влюбил в себя весь мир, и нам он тоже нравится». Возможен как отдельный бренд, так и интеграция в существующие продукты для молодежи.
- Labubu – культовые игрушки-сюрпризы от гонконгского художника Kasing Lung, выпускаемые компанией Pop Mar с 2019 года. В прошлом году к ним пришла мировая популярность, а продажи достигли $419 млн.
- В феврале «Вкусно — и точка» выпустила детское комбо с персонажами «Простоквашино». Шесть игрушек созданы совместно со студией «Союзмультфильм». Коллекция включает Кота Матроскина, Дядю Федора, Шарика, Веру Павловну, Таму-Таму и Галчонка.
Фото на обложке: Real Sports Photos / Shutterstock / FOTODOM
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