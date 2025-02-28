«Вкусно — и точка» выпустила детское комбо с персонажами «Простоквашино»

В детских наборах «Кидз Комбо» во «Вкусно — и точка» появятся игрушки по мотивам «Простоквашино», рассказали RB.RU в пресс-службе сети. Шесть игрушек созданы совместно со студией «Союзмультфильм».

Коллекция включает основных персонажей мультфильма — Кота Матроскина, Дядю Федора, Шарика, Веру Павловну, Таму-Таму и Галчонка.





Игрушки по мотивам «Простоквашино» из набора «Кидз Комбо». Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»



«Люди, которые выросли на приключениях Дяди Федора и его друзей, уже сами знакомят своих детей с известными и новыми персонажами «Простоквашино». Поэтому мы уверены, что новая коллекция «Кидз Комбо» будет популярна не только у наших маленьких гостей, но и у их родителей», — отметила вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.

Каждая игрушка будет идти в паре с крутящимся волчком, а по QR-коду на упаковке можно зайти в онлайну-игру, действия которой проходят в деревне Простоквашино, рассказали в компании.

Ранее «Союзмультфильм» и бренд одежды O’stin выпустили вторую совместную капсульную коллекцию одежды. Нынешняя линейка вдохновлена попугаем Кешей — главным персонажем мультфильма «Возвращение блудного попугая». В дизайне вещей использовали знаменитые фразы из мультфильма. Предыдущая линейка вышла в ноябре и была посвящена котенку по имени Гав и медвежонку Умке.

Фото на обложке: пресс-служба «Вкусно — и точка»