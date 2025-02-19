O'stin и «Союзмультфильм» выпустили коллекцию одежды с попугаем Кешей

Сеть магазинов O’stin и студия «Союзмультфильм» выпустили вторую капсульную коллекцию одежды, сообщили RB.RU в пресс-службе ритейлера. В линейку вошли худи и футболки с принтами, вдохновленными попугаем Кешей — главным персонажем мультфильма «Возвращение блудного попугая».

В коллекции — модели для мужчин и женщин. В дизайне вещей использовали знаменитые фразы из мультфильма. Предметы гардероба выполнены из 100-процентного хлопка.

Вещи из совместной линейки O’stin и «Союзмультфильма» продаются на маркетплейсах: Wildberries, Lamoda, Ozon и «Яндекс Маркете».

Худи из коллекции O'stin и «Союзмультфильма», фото: O'stin

Предыдущая линейка двух компаний вышла в ноябре. Она также была посвящена главным персонажам двух советских мультфильмов — котенку по имени Гав и медвежонку Умке.

«Союзмультфильм» сотрудничает и с другими производителями. Например, в прошлом году вместе с дистрибьютором детских игрушек Inventive Toys студия выпустила конструкторы по мотивам мультфильмов «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты» и «Бременские музыканты».

Худи из коллекции O'stin и «Союзмультфильма», фото: O'stin

Фото на обложке: O'stin