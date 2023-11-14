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Германская OBI GmbH хочет запретить бывшей «дочке» использование товарных знаков

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Германская OBI GmbH потребовала суд запретить бывшей российской «дочке» использовать ряд товарных знаков. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Москвы к ООО «ОБИ ФЦ». За развитием дела следит «Интерфакс».

Германская OBI GmbH хочет запретить бывшей «дочке» использование товарных знаков

Иск был подан 7 ноября, его приняли к производству. Предварительное заседание состоится 10 января 2024 года.

В материалах дела не уточняется, о каких конкретно товарных знаках идет речь. При этом истец ходатайствовал об обеспечительных мерах.

Кроме того, по данному делу привлечено еще юрлицо — АО «Региональный сетевой информационный центр». Организация должна предоставить отзыв на исковое заявление, а также данные об использовании ответчиком товарных знаков в домене.

Как пишет агентство со ссылкой на данные СПАРК, ООО «ОБИ ФЦ» владеет 11 доменными именами. Каждый из них включает «obi». Все они делегированы до мая-ноября 2024 года.

OBI работает в России с 2003 года. Весной 2022 года компания приостановила деятельность в стране в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Вскоре компания приняла решение о продаже российского бизнеса местному инвестору.

Менее чем за год ООО «ОБИ ФЦ» сменило четырех владельцев. Последним и актуальным сегодня стало АО «Аллонж», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Начиная с 10 ноября, организацию возглавляет Арсен Молов. Американский Forbes писал в 2022 году, что у OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата. 

В этом месяце OBI начала продажу товаров на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».

Фото на обложке: aappp / Shutterstock

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