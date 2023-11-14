Германская OBI GmbH хочет запретить бывшей «дочке» использование товарных знаков

Германская OBI GmbH потребовала суд запретить бывшей российской «дочке» использовать ряд товарных знаков. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Москвы к ООО «ОБИ ФЦ». За развитием дела следит «Интерфакс».

Иск был подан 7 ноября, его приняли к производству. Предварительное заседание состоится 10 января 2024 года.

В материалах дела не уточняется, о каких конкретно товарных знаках идет речь. При этом истец ходатайствовал об обеспечительных мерах.

Кроме того, по данному делу привлечено еще юрлицо — АО «Региональный сетевой информационный центр». Организация должна предоставить отзыв на исковое заявление, а также данные об использовании ответчиком товарных знаков в домене.

Как пишет агентство со ссылкой на данные СПАРК, ООО «ОБИ ФЦ» владеет 11 доменными именами. Каждый из них включает «obi». Все они делегированы до мая-ноября 2024 года.

OBI работает в России с 2003 года. Весной 2022 года компания приостановила деятельность в стране в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Вскоре компания приняла решение о продаже российского бизнеса местному инвестору.

Менее чем за год ООО «ОБИ ФЦ» сменило четырех владельцев. Последним и актуальным сегодня стало АО «Аллонж», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Начиная с 10 ноября, организацию возглавляет Арсен Молов. Американский Forbes писал в 2022 году, что у OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата.

В этом месяце OBI начала продажу товаров на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».

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