У OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата — Forbes

Анонимный источник Forbes сообщил, что информацию о том, что с 15 октября владельцем российского бизнеса OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», следует считать новостью о рейдерском захвате компании.

По его словам, учредители ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» Йозеф Лиокумович (60%) и Илья Колобков (40%) никому не продавали пять ключевых предприятий, из которых состояла российская часть бизнеса OBI.

Новый владелец ООО «Сделай своими руками», «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками - Казань», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Оби прямой импорт и поставки» — лесоперерабатывающий комбинат — был зарегистрирован в марте 2022 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Йозеф Лиокумович владел перечисленными предприятиями с 5 августа. В конце июля бизнесмен подписал договор с OBI GmbH, согласно которому предприятия сети перешли в ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» за 600 рублей.

Сделке предшествовали противоречивые события: когда OBI объявила об уходе из РФ, российское руководство отказалось закрывать магазины.

Головная компания в ответ на это заблокировала работу IT-системы в московском офисе, но местная команда восстановила работу посредством другого ПО.

В итоге OBI GmbH вынуждена была продать российский бизнес за символическую сумму, и ровно тогда Лиокумович был назначен управляющим директором, «представляющим интересы нового владельца сети».

Теперь же Forbes выяснил, что «с 15 октября собственником 90% российского бизнеса OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», 10% досталось малоизвестной Межрегиональной общественной организации по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции», зарегистрированной в марте 2020 года».

Ни с кем из владельцев этих компаний изданию связаться не удалось. Лиокумович сам также не комментирует ситуацию.

Близкий к бизнесмену источник Forbes настаивает на том, что происходящее нельзя расценивать иначе, нежели попытку рейдерского захвата компании.

Фото на обложке: aappp / Shutterstock