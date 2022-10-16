У OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата — Forbes

Анонимный источник Forbes сообщил, что информацию о том, что с 15 октября владельцем российского бизнеса OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», следует считать новостью о рейдерском захвате компании.
По его словам, учредители ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» Йозеф Лиокумович (60%) и Илья Колобков (40%) никому не продавали пять ключевых предприятий, из которых состояла российская часть бизнеса OBI.
Новый владелец ООО «Сделай своими руками», «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками - Казань», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Оби прямой импорт и поставки» — лесоперерабатывающий комбинат — был зарегистрирован в марте 2022 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.
Йозеф Лиокумович владел перечисленными предприятиями с 5 августа. В конце июля бизнесмен подписал договор с OBI GmbH, согласно которому предприятия сети перешли в ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» за 600 рублей.
Сделке предшествовали противоречивые события: когда OBI объявила об уходе из РФ, российское руководство отказалось закрывать магазины.
Головная компания в ответ на это заблокировала работу IT-системы в московском офисе, но местная команда восстановила работу посредством другого ПО.
В итоге OBI GmbH вынуждена была продать российский бизнес за символическую сумму, и ровно тогда Лиокумович был назначен управляющим директором, «представляющим интересы нового владельца сети».
Теперь же Forbes выяснил, что «с 15 октября собственником 90% российского бизнеса OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», 10% досталось малоизвестной Межрегиональной общественной организации по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции», зарегистрированной в марте 2020 года».
Ни с кем из владельцев этих компаний изданию связаться не удалось. Лиокумович сам также не комментирует ситуацию.
Близкий к бизнесмену источник Forbes настаивает на том, что происходящее нельзя расценивать иначе, нежели попытку рейдерского захвата компании.
Фото на обложке: aappp /
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