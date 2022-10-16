Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

У OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата — Forbes

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Анонимный источник Forbes сообщил, что информацию о том, что с 15 октября владельцем российского бизнеса OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», следует считать новостью о рейдерском захвате компании.

У OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата — Forbes

По его словам, учредители ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» Йозеф Лиокумович (60%) и Илья Колобков (40%) никому не продавали пять ключевых предприятий, из которых состояла российская часть бизнеса OBI.

Новый владелец ООО «Сделай своими руками», «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками - Казань», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Оби прямой импорт и поставки» — лесоперерабатывающий комбинат — был зарегистрирован в марте 2022 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Йозеф Лиокумович владел перечисленными предприятиями с 5 августа. В конце июля бизнесмен подписал договор с OBI GmbH, согласно которому предприятия сети перешли в ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» за 600 рублей.

Сделке предшествовали противоречивые события: когда OBI объявила об уходе из РФ, российское руководство отказалось закрывать магазины.

Головная компания в ответ на это заблокировала работу IT-системы в московском офисе, но местная команда восстановила работу посредством другого ПО.

В итоге OBI GmbH вынуждена была продать российский бизнес за символическую сумму, и ровно тогда Лиокумович был назначен управляющим директором, «представляющим интересы нового владельца сети».

Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

Теперь же Forbes выяснил, что «с 15 октября собственником 90% российского бизнеса OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», 10% досталось малоизвестной Межрегиональной общественной организации по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции», зарегистрированной в марте 2020 года».

Ни с кем из владельцев этих компаний изданию связаться не удалось. Лиокумович сам также не комментирует ситуацию.

Близкий к бизнесмену источник Forbes настаивает на том, что происходящее нельзя расценивать иначе, нежели попытку рейдерского захвата компании.

Фото на обложке: aappp / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Forbes назвал 10 самых дорогих и выгодных франшиз в России
  2. 2 Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов России «с предпринимательской жилкой»
  3. 3 Forbes назвал 100 самых дорогих мировых брендов в 2018 году
  4. 4 Forbes назвал 10 миллиардеров России с наибольшими доходами
  5. 5 Forbes назвал 20 самых дорогих компаний рунета 2018 года
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 октября 2022

GreenTech Startup Booster

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Новости

Михаил Фридман заявил о готовности безвозмездно передать Украине контроль над местным «Альфа-банком»

Колонки

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Колонки

Из новичка в сеньора: как выстроить трек развития сотрудника в IT-стартапе