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Новый владелец получил российский бизнес OBI за 600 рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Владельцем контрольного пакета российского бизнеса OBI стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 27 гипермаркетов в России обошлись ему в 600 рублей.

После начала спецоперации на Украине немецкая OBI GmbH заявила о приостановке деятельности в России, а затем решила продать бизнес местному инвестору.

Новый владелец получил российский бизнес OBI за 600 рублей

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги», — сообщил Лиокумович в интервью Forbes.

Бизнесмену сейчас принадлежат 60% в компании, еще 40% — у российского партнера, который пожелал остаться непубличным.

OBI работает на российском рынке с 2003 года. Сейчас сеть насчитывает 27 гипермаркетов, в них работало около 4,9 тыс. сотрудников. Лиокумович начал работать в России с 90-х, он занимался «крупными проектами в России и за границей, работал с крупными бизнесменами».

Фото на обложке: aappp / Shutterstock

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