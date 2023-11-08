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Сеть гипермаркетов OBI вышла на маркетплейсы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI начала продавать свои товары на маркетплейсах, первым партнером стал «Яндекс.Маркет».

Сеть гипермаркетов OBI вышла на маркетплейсы

Как сообщили в пресс-службе «Маркета», на площадке представлено более 20 тыс. товаров из категорий для дома, ремонта, дачи и сада.

К концу года OBI собирается увеличить количество представленных на маркетплейсе товаров до 28 тыс. и дополнить ассортимент новогодними товарами. В 2024 компания собирается вывести на витрину более 40 тыс. позиций.

OBI сотрудничество с маркетплейсом позволит расширить географию присутствия и доставлять товары клиентам из тех регионов, где нет магазинов сети.  

На весь ассортимент бренда на маркетплейсе будут действовать так называемые зеленые цены (цены со скидками до 30% при оплате картой «Яндекс Пэй») и оплата частями с помощью «Яндекс Сплита».

В декабре 2022 года «Яндекс.Маркет» начал продавать на своей площадке товары ушедшей из России IKEA. В сентябре 2023 года на маркетплейсе также появились новые поступления товаров бренда H&M.

Фото на обложке: Stefan_Sutka / Shutterstock

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