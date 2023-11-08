Сеть гипермаркетов OBI вышла на маркетплейсы

Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI начала продавать свои товары на маркетплейсах, первым партнером стал «Яндекс.Маркет».
Как сообщили в пресс-службе «Маркета», на площадке представлено более 20 тыс. товаров из категорий для дома, ремонта, дачи и сада.
К концу года OBI собирается увеличить количество представленных на маркетплейсе товаров до 28 тыс. и дополнить ассортимент новогодними товарами. В 2024 компания собирается вывести на витрину более 40 тыс. позиций.
OBI сотрудничество с маркетплейсом позволит расширить географию присутствия и доставлять товары клиентам из тех регионов, где нет магазинов сети.
На весь ассортимент бренда на маркетплейсе будут действовать так называемые зеленые цены (цены со скидками до 30% при оплате картой «Яндекс Пэй») и оплата частями с помощью «Яндекс Сплита».
В декабре 2022 года «Яндекс.Маркет» начал продавать на своей площадке товары ушедшей из России IKEA. В сентябре 2023 года на маркетплейсе также появились новые поступления товаров бренда H&M.
Фото на обложке: Stefan_Sutka /
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