«Яндекс.Маркет» пополнил ассортимент новыми товарами из H&M

На «Яндекс.Маркете» появились новые поступления товаров бренда H&M со скидками 80% и выше. В компании уточнили, что это не реализация бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров, а новые поступления.
В начале года «Яндекс.Маркет» запустил продажи бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров как премиальных брендов, например, Balenciaga или Hugo Boss, так и марок массмаркета: H&M, Zara, Uniqlo.
«Это новые поступления H&M, и сейчас они доступны с большими скидками», — сообщил RB.RU представитель маркетплейса.
Как убедился RB.RU, скидки на товары H&M в настоящее время достигают 80% и более. При этом доступная коллекция бренда — не новая.
Площадка также развивает концепцию перепродажи вещей. Осенью 2022 года компания разрешила торговать уцененными товарами всем продавцам. Однако для перепродажи были доступны только техника и различные товары для дома и быта. В январе запустили продажи б/у одежды.
Фото на обложке: Unsplash
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