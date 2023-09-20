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«Яндекс.Маркет» пополнил ассортимент новыми товарами из H&M

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На «Яндекс.Маркете» появились новые поступления товаров бренда H&M со скидками 80% и выше. В компании уточнили, что это не реализация бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров, а новые поступления.

«Яндекс.Маркет» пополнил ассортимент новыми товарами из H&M

В начале года «Яндекс.Маркет» запустил продажи бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров как премиальных брендов, например, Balenciaga или Hugo Boss, так и марок массмаркета: H&M, Zara, Uniqlo.

«Это новые поступления H&M, и сейчас они доступны с большими скидками», — сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

Как убедился RB.RU, скидки на товары H&M в настоящее время достигают 80% и более. При этом доступная коллекция бренда — не новая.

Площадка также развивает концепцию перепродажи вещей. Осенью 2022 года компания разрешила торговать уцененными товарами всем продавцам. Однако для перепродажи были доступны только техника и различные товары для дома и быта. В январе запустили продажи б/у одежды.

Фото на обложке: Unsplash

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