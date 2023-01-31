«Яндекс.Маркет» запустил продажи б/у одежды и обуви

«Яндекс.Маркет» запустил продажи бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров, об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Реализация б/у товаров доступна в разделе «Ресейл», там можно продать как вещи премиальных брендов, например, Balenciaga или Hugo Boss, так и марок массмаркета: H&M, Zara, Uniqlo.

Площадка уже не первый месяц развивает концепцию перепродажи вещей. Осенью компания разрешила торговать уцененными товарами всем продавцам. Однако для перепродажи были доступны только техника и различные товары для дома и быта.

Продать б/у одежду и обувь можно как напрямую покупателю, так и самому сервису. В первом случае сумма будет больше.

Чтобы выставить вещь на продажу, нужно заполнить заявку с указанием категории, типа, бренда товара и данных о его состоянии и примерной стоимости. Также потребуется приложить фото.

По этим данным партнер маркетплейса оценит товар и назовет его стоимость для обоих вариантов ресейла. Если предложение устроит, пользователь сможет привезти вещь в Cloudset (партнер «Яндекс.Маркета») или передать курьеру, который приедет за ней бесплатно в удобное время.

Сейчас услуга доступна для жителей Москвы, в будущем она появится и в других городах.

Фото на обложке: Katya Rekina / Shutterstock