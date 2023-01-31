Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» запустил продажи б/у одежды и обуви

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Маркет» запустил продажи бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров, об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Яндекс.Маркет» запустил продажи б/у одежды и обуви

Реализация б/у товаров доступна в разделе «Ресейл», там можно продать как вещи премиальных брендов, например, Balenciaga или Hugo Boss, так и марок массмаркета: H&M, Zara, Uniqlo.

Площадка уже не первый месяц развивает концепцию перепродажи вещей. Осенью компания разрешила торговать уцененными товарами всем продавцам. Однако для перепродажи были доступны только техника и различные товары для дома и быта.

Продать б/у одежду и обувь можно как напрямую покупателю, так и самому сервису. В первом случае сумма будет больше.

Чтобы выставить вещь на продажу, нужно заполнить заявку с указанием категории, типа, бренда товара и данных о его состоянии и примерной стоимости. Также потребуется приложить фото.  

По этим данным партнер маркетплейса оценит товар и назовет его стоимость для обоих вариантов ресейла. Если предложение устроит, пользователь сможет привезти вещь в Cloudset (партнер «Яндекс.Маркета») или передать курьеру, который приедет за ней бесплатно в удобное время.

Сейчас услуга доступна для жителей Москвы, в будущем она появится и в других городах.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Фото на обложке: Katya Rekina / Shutterstock

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  2. 2 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
  3. 3 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  4. 4 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  5. 5 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2023

Seasons Tech 3.0

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ