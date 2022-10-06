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«Яндекс.Маркет» позволил торговать уцененными и б/у товарами всем продавцам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Любой продавец сможет торговать на «Яндекс.Маркете» уцененными товарами, витринными образцами или бывшими в употреблении товарами. Ранее такая возможность была только у избранных продавцов, сообщили RB.RU в пресс-службе «Маркета».

«Яндекс.Маркет» позволил торговать уцененными и б/у товарами всем продавцам

Такие товары будут продаваться в разделе «Ресейл». Там можно будет разместить товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежду, бытовую технику, полученную по трейд-ину, или редкие товары, которые больше не производятся.

Новая возможность позволит партнерам маркетплейса не списывать товары с небольшими дефектами и дополнительно зарабатывать на их продаже.

Ресейл-товары появились на «Маркете» в апреле этого года, однако до сих пор на маркетплейсе был представлен ограниченный ассортимент смартфонов и сумок люксовых брендов от избранных продавцов. Сервис расширил этот раздел и открыл возможность продавать ресейл-товары для всех продавцов.

Фото на обложке: Unsplash

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