«Яндекс.Маркет» открыл продажу выкупленных у российской IKEA товаров

«Яндекс.Маркет» 1 декабря начал продавать товары, выкупленные у российского подразделения IKEA. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Ассортимент насчитывает более 20 млн товаров, они будут появляться на маркетплейсе постепенно. На старте доступны самые популярные из них.

Маркетплейс, как сообщается, будет работать в обычном режиме — электронных очередей или записи не планируется.

Скриншот с сайта «Яндекс.Маркет»

На старте продаж пользователи смогут заказать ограниченное число самых популярных товаров IKEA. При этом если конкретный товар будет быстро раскуплен, сервис обещает добавить его новую партию на следующий день.

16 ноября «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Соглашение касается всех категорий товаров, которыми торговала шведская сеть.

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте после начала спецоперации на Украине. В июне компания объявила о сворачивании сети.

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