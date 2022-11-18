«Яндекс.Маркет» сообщил о выкупе всех товаров российской IKEA

«Яндекс.Маркет» договорился выкупить все товарные запасы российского подразделения IKEA, об этом говорится в сообщении компании.

Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года.

Соглашение распространяется на более чем 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома.

Продажа товаров скандинавской сети начнется на маркетплейсе до конца года.

В начале августа «Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел «Товары ИКЕА и аналоги». Там собраны товары от различных партнеров, которые ранее поставляли товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети.

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте после начала спецоперации на Украине. Всего у IKEA было 26 магазинов и студий в 12 городах. В июне ритейлер объявил о сворачивании сети и о начале поиска покупателей на российские активы, в которые входят четыре завода.

Ранее опрос показал, что после ухода IKEA из России 26% россиян так и не нашли альтернативу этому магазину.

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