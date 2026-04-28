В начале 2026 года кредитные договоры с уступками приблизились к полумиллиону — ипотека и автокредиты в приоритете

Общее количество кредитных договоров, по которым российские банки пошли на уступки заёмщикам, достигло почти 500 тыс. в I квартале 2026 года, сообщается в исследовании Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ). Только в марте финансовые организации одобрили послабления по 150 тыс. кредитов. Чаще всего в помощи нуждались заёмщики, оформившие кредиты наличными — их доля в общем количестве договоров с уступками составила 70%.

Лидеры по числу уступок — кредиты наличными, ипотека и автокредиты

В марте 2026 года заёмщики чаще всего получали уступки по кредитам наличными, хотя число таких договоров сократилось с 81,9% до 70% за месяц. При этом в этом месяце банки увеличили долю послаблений по другим видам кредитов:

По ипотеке — с 8,2% до 14,8%;

По автокредитам — с 2,8% до 4,2%;

По кредитным картам — с 0,8% до 4,3%;

По микрозаймам — с 3,6% до 4,2%.

Единственный вид кредитов, по которому показатель незначительно снизился, стали POS-кредиты*Заём, который оформляется в магазине или на сайте в момент покупки, оформляемые в момент покупки: их доля упала с 2,6% до 2,5%.

Банки переходят от отсрочек к неначислению процентов за просрочку платежей

Традиционный метод помощи заёмщикам — перенос даты платежа — банки стали использовать реже: в марте 2026-го они соглашались на отсрочку лишь в 47,5% случаев, в то время как год назад это показатель составлял 68,6%. Зато банки стали больше обращаться к другой мере реструктуризации — неначислению процентов за просрочку платежа: этот формат в марте текущего года применили в 39,2% случаев. Это почти на 5% чаще, чем месяц назад, и на 10% чаще, чем год назад.

Увеличилась и частота прощения штрафов: если в 2025 году такие ситуации были редкими и составляли в среднем 0,6%, то в феврале 2026 года их доля выросла до 1,3%, а в марте достигла 6,1%.

Формат замены обеспечения с одного залога на другой в марте 2026-го применялся в 5,5% случаев — почти в три раза больше, чем в феврале 2026 года, когда доля этого метода поддержки заёмщиков составила 1,9%.

В марте 2026 банки меньше остальных мер обращались к снижению размеров платежа — всего в 1,7% случаев.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин подчеркнул, что банки стали предлагать более действенные инструменты снижения долговой нагрузки – неначисление процентов и прощение штрафов. Однако заёмщики редко обращаются к этим методам. По оценке Алексина, многие либо не осведомлены о реструктуризации, либо избегают контактов с кредиторами из‑за риска принудительного взыскания. Выход из ситуации эксперт видит в повышении финансовой грамотности граждан.

Контекст

Долговые обязательства есть у 49% россиян, следует из опроса «Выберу.ру» за 2025 год. У 65% из них сумма долга превышает 200 тыс. рублей, а у каждого четвёртого — более 1 млн рублей. При этом 42% опрошенных заявляли о планах полностью закрыть свои кредиты в 2025 году. Оформить реструктуризацию или кредитные каникулы пытались лишь 27% должников, и одобрение получили только 22% из них.

В январе 2026 года Госдума внесла законопроект о расширенных кредитных каникулах для малого бизнеса и самозанятых на УСН с 2026 по 2028 год. По оценкам Госдумы, более 700 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей уже нарушали графики платежей, а объём проблемных долгов приблизился к 3 трлн рублей.