Кредитные каникулы — до 2028-го: в Госдуме предложили послабления для бизнеса на упрощённой системе налогообложения
Кредитные каникулы до трёх лет ждут малый бизнес
Кредитные каникулы будут действовать до 31 декабря 2028-го
Законопроект предлагает предоставить заёмщикам, которые используют УСН, возможность расширенных кредитных каникул. Речь идёт о периоде перехода к новым налоговым правилам — с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.
В отличие от действующего порядка, который допускает кредитные каникулы сроком до шести месяцев, проект предусматривает возможность оформления льготного периода на срок до трёх лет.
Законопроект внесли депутаты Государственной Думы: Леонид Слуцкий, Сергей Леонов, Андрей Луговой, Борис Чернышов и другие парламентарии, а также сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева.
700 тыс. компаний и ИП уже нарушали графики кредитных платежей
По данным Госдумы, в 2023–2025 годах увеличилась долговая нагрузка бизнеса. Просрочка по корпоративным кредитам достигла 24%, а объём проблемных долгов приблизился к 3 трлн рублей.
Также отмечается, что более 700 тыс. компаний и ИП уже нарушали графики платежей. В Госдуме отметили, что причинами для этого стали снижение спроса, увеличение затрат на персонал, логистику и оборудование, а также рост налоговой нагрузки.
Поправки в налоговом законодательстве ухудшили положение малого бизнеса
В материалах Госдумы отдельно рассматривается положение малого бизнеса, работающего на упрощённой системе налогообложения. Кредитные обязательства таких компаний формировались с учётом параметров УСН, действовавших на момент заключения договоров. В документе указано, что последующие изменения налогового законодательства ухудшили их экономические условия.
В пояснительной записке также перечислены факторы, влияющие на исполнение кредитных обязательств. Среди них — рост налоговой нагрузки, включая повышение ставки НДС до 22%, увеличение затрат на бухгалтерское сопровождение и снижение рентабельности.
С 1 января 2026 года начнётся поэтапное сокращение предельного дохода, при котором компании освобождаются от уплаты НДС. Лимит будет снижен с 60 млн до 20 млн рублей с последующим ежегодным уменьшением.
- 1 26 млрд просмотров рекламы в Telegram к началу 2026-го: бренды масштабируют продвижение через Яндекс Директ Реклама в Telegram дала брендам 26 млрд показов к 2026-му 12 января 2026, 15:20
- 2 Деньги — самая популярная цель на 2026-й: доходы стали важнее здоровья и семьи для 58% россиян Цели россиян на 2026 год — деньги, здоровье и семья 12 января 2026, 14:15
- 3 Роскомнадзор не разблокирует Roblox в России — хотя платформа готова к сотрудничеству Roblox не разблокируют в России — заявление Роскомнадзора 12 января 2026, 13:25
- 4 7,86 млрд ₽: рынок промышленных роботов в России вырос на 14% в 2025-м — развитие будет зависеть от инвестиций Рынок промышленных роботов в России достиг 7 млрд ₽ в 2025-м 12 января 2026, 12:20