Кредитные каникулы до трёх лет ждут малый бизнес

Кредитные каникулы будут действовать до 31 декабря 2028-го

Законопроект предлагает предоставить заёмщикам, которые используют УСН, возможность расширенных кредитных каникул. Речь идёт о периоде перехода к новым налоговым правилам — с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

В отличие от действующего порядка, который допускает кредитные каникулы сроком до шести месяцев, проект предусматривает возможность оформления льготного периода на срок до трёх лет.

Законопроект внесли депутаты Государственной Думы: Леонид Слуцкий, Сергей Леонов, Андрей Луговой, Борис Чернышов и другие парламентарии, а также сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева.

700 тыс. компаний и ИП уже нарушали графики кредитных платежей

По данным Госдумы, в 2023–2025 годах увеличилась долговая нагрузка бизнеса. Просрочка по корпоративным кредитам достигла 24%, а объём проблемных долгов приблизился к 3 трлн рублей.

Также отмечается, что более 700 тыс. компаний и ИП уже нарушали графики платежей. В Госдуме отметили, что причинами для этого стали снижение спроса, увеличение затрат на персонал, логистику и оборудование, а также рост налоговой нагрузки.

Поправки в налоговом законодательстве ухудшили положение малого бизнеса

В материалах Госдумы отдельно рассматривается положение малого бизнеса, работающего на упрощённой системе налогообложения. Кредитные обязательства таких компаний формировались с учётом параметров УСН, действовавших на момент заключения договоров. В документе указано, что последующие изменения налогового законодательства ухудшили их экономические условия.

В пояснительной записке также перечислены факторы, влияющие на исполнение кредитных обязательств. Среди них — рост налоговой нагрузки, включая повышение ставки НДС до 22%, увеличение затрат на бухгалтерское сопровождение и снижение рентабельности.

С 1 января 2026 года начнётся поэтапное сокращение предельного дохода, при котором компании освобождаются от уплаты НДС. Лимит будет снижен с 60 млн до 20 млн рублей с последующим ежегодным уменьшением.