Курс на финансовую грамотность: 31% россиян начали самостоятельно реструктурировать свои долги
Долги по кредитам в 2025-м собираются закрыть 42% россиян
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 2500 россиян 18–65 лет и обнаружил два параллельных сюжета: у 49% участников есть долговые обязательства, а 31% — то есть каждый третий — в 2025 году перешли к системной «разгрузке» кредитов. В ходу простые, но рабочие приёмы: учёт бюджета, досрочные взносы, объединение займов, продажа лишнего. Банковские «каникулы» становятся опцией для меньшинства — рынок заметно жёстче к реструктуризациям, чем раньше.
Кредитная карта страны: где и сколько должны
Срез по продуктам среди должников такой: 61% обслуживают потребкредиты, 44% рассчитываются по кредитным картам, 28% тянут ипотеку, 12% держат займы МФО.
По объёму обязательств распределение выглядит так: до 200 тыс. ₽ — у 35%, от 200 тыс. до 1 млн ₽ — у 41%, свыше 1 млн ₽ — у 24%. Риски тоже рядом: каждый пятый уже имеет просрочку более 30 дней, ещё 27% эпизодически вываливаются из графика.
Как действуют: от таблиц до распродажи активов
Среди должников, кто реально включился в «антикредитный режим», 64% (то есть 31% всех опрошенных) сделали в 2025-м конкретные шаги. Чаще всего стартуют с дисциплины: 56% ведут учёт доходов и расходов и составляют план погашения. 48% вносят дополнительные платежи сверх графика. 14% укрупнили обязательства через консолидацию, 11% ускоряют расчёты за счёт продажи ненужных активов.
Реструктуризация — рулетка с шансами ниже комфортных
Оформить реструктуризацию или кредитные каникулы пытались 27% должников, но одобрение получили лишь 22% из них. Это укладывается в текущую картину: во II квартале доля отказов по реструктуризациям у физлиц доходила примерно до 80%. На практике это означает разворот к стратегиям, где основная ставка — на собственное управление долгом, а не на гибкость банка.
Что заставило шевелиться
Мотивы выглядят прагматично. 36% признались, что их подвинули растущая долговая нагрузка и страх «залипнуть» в устойчивую просрочку. 24% хотят поправить кредитную историю. 19% подтолкнуло снижение доходов. 12% начали понимать долги, когда появились свободные деньги. Ещё 9% отреагировали на советы близких и полезные разборы. По целям: 42% уже нацелены выбраться «в ноль» за год, 38% планируют хотя бы снять нагрузку до уровня, который не давит на бюджет.
Что говорят на рынке
По оценке «Выберу.ру», 2025 год стал моментом, когда многие россияне переосмыслили своё отношение к кредитам: меняющаяся стоимость денег заставляет переключаться на управляемые инструменты — планирование бюджета, досрочные платежи, консолидацию займов. Там, где банки отказывают в реструктуризации, ключевым ресурсом становится дисциплина платежей и личное планирование. Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса, отметила, что до конца года доля людей, которые системно работают с долгами, скорее всего вырастет, а средний чек просрочек стабилизируется.
Контекст
Ещё недавно многие строили расчёт на «особые условия» от банков. Сейчас тональность иная: рынок реструктуризаций жёсткий, а должники массово переходят на понятные механики снижения долгового стресса — считать, планировать, гасить раньше срока, объединять. Результат — меньше ставки на удачу, больше управляемости.
Данные «Выберу.ру» рисуют разворот к взрослым финансовым практикам: кредиты остаются массовыми, но поведение меняется в пользу системных привычек. Если динамика сохранится, 2025-й войдёт в историю как год, когда личная дисциплина вытеснила надежду на «чудо-решение» со стороны банка — и это, пожалуй, лучший риск-менеджмент для домохозяйств.
