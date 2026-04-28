«Яндекс Фабрика» открыла второй временный магазин в Москве — в поп-апе представлены все 11 брендов компании

«Яндекс Фабрика» открыла второй временный магазин в Москве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Поп-ап запустили в ТЦ «Метрополис» 25 апреля — он проработает до конца 2026 года. Компания планирует представить в офлайне 11 собственных брендов.

В поп-апе представят более 14 тысяч товаров «Яндекс Фабрики»

В поп-апе выставят более 14 тысяч позиций из 367 категорий товаров «Яндекс Фабрики», подчеркивает источник «Ведомостей». Ассортимент будут регулярно обновлять — это позволит показать покупателям всю продукцию, ранее доступную только онлайн.

Первым в ротации поп-апа выставят бренд Pragma, выпускающий товары для дома. Торговые марки в поп-апе будут меняться каждые два месяца. Всего до конца 2026 года компания разместит в магазине коллекции из 11 собственных брендов.

Первый временный магазин «Яндекс Фабрики» открылся в ноябре 2025 года в ТРК «Авиапарк». На протяжении трёх месяцев в поп-апе продавалась флагманского бренда Muted. Всего для покупки было выставлено 1,5 тысячи моделей бренда.

Временные магазины расширяют аудиторию и помогают конкурировать с лидерами рынка

Запуск физических магазинов даёт онлайн-ритейлерам возможность эффективно рекламировать свои бренды и усиливать их присутствие в отрасли, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Так, партнёр компании One Story Ольга Сумишевская подчеркивает, что Яндекс Маркет значительно уступает лидерам онлайн-торговли по доле на рынке — сегодня Wildberries и Ozon контролируют 70% рынка. Выход в физическую розницу позволит Яндексу улучшить свои позиции.

Аналитик и издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг добавляет, что поп-апы в первую очередь помогают расширить аудиторию. Благодаря офлайн-точке продукцию смогут увидеть покупатели, не знакомые с брендами компании.

Lamoda и Ozon также развивают собственные торговые марки

В Ozon и Lamoda на запросы «Ведомостей» о планах открыть поп-апы не ответили, хотя у обоих маркетплейсов есть собственные марки.

Так, Lamoda уже выпускает товары под брендами Uset, Nume и Mademan и развивает свои линейки спортивной одежды Loom и Sonu, выставленные для продажи в физических магазинах Lamoda Sport.

Ozon развивает СТМ продуктов для дома Home, товаров для детей Loomy Baby, телевизоров Hartens и другие. Для продажи в офлайн точках маркетплейс предлагал лишь готовую еду производства «Ozon вкус».

Руководитель объединённой компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в сентябре 2025 года заявляла, что корпорация не собирается запускать свои бренды, чтобы не конкурировать с МСП.

Контекст

Расширение «Яндекс Фабрики» в офлайн-пространстве происходит на фоне активного роста рынка электронной торговли.

Как подсчитали в Росстате и АКИТ, объем продаж через интернет в России за 2025 год увеличился на 28% до 11,5 трлн руб. Вклад онлайн-торговли в общий оборот розницы вырос с 16,2% до 18,8%.