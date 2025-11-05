Яндекс Фабрика открыла первый офлайн-магазин в Москве

Яндекс Фабрика выходит в офлайн и готовится развивать собственную сеть магазинов. Компания открыла первый поп-ап в московском «Авиапарке» под брендом одежды Muted, чтобы протестировать формат перед запуском постоянных точек. Новый шаг должен привлечь офлайн-аудиторию и стать драйвером дальнейшего роста продаж.

Тестирование формата — до января 2026 года

Как сообщили в пресс-службе, на первом этапе компания откроет серию временных поп-ап-магазинов в крупнейших торговых центрах страны. Такой формат позволит протестировать розничную модель и изучить интерес аудитории перед запуском постоянных магазинов.

Первый поп-ап уже начал работу в московском торговом центре «Авиапарк». Здесь представлена коллекция бренда одежды Muted — одного из флагманских направлений Фабрики. Пространство будет открыто до 31 января 2026 года. Если эксперимент будет успешным, компания масштабирует формат и запустит новые офлайн-точки с другими брендами из своего портфеля.

Раньше — только на маркетплейсах

Выход в офлайн Яндекс Фабрика называет стратегическим шагом для развития. До этого продукция компании была представлена только в онлайн-магазинах — на Яндекс Маркете, Ozon, Wildberries и Lamoda — где покупатели не могли лично ознакомиться с ассортиментом. Физические точки продаж позволят потенциальным клиентам увидеть и оценить качество товаров до покупки, а самой компании — лучше понять потребительское поведение в офлайне.

Представители Яндекс Фабрики отмечают, что открытие офлайн-точек станет новым этапом в развитии компании и поможет ускорить рост бизнеса. За период с января по октябрь 2025 года объём онлайн-продаж увеличился более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а ассортимент товаров вырос более чем вдвое.

В первом поп-апе — более 1 500 позиций

Сегодня портфель Яндекс Фабрики включает более 9 000 товаров в 360 категориях — от техники и аксессуаров до товаров для дома и одежды. Наиболее динамично развивается направление фешн, поэтому первым офлайн-проектом стал именно бренд Muted. Это один из самых узнаваемых брендов компании, который фокусируется на лаконичном дизайне и базовом гардеробе.

В московском «Авиапарке» представлена осенне-зимняя коллекция Muted, включающая свыше 1,5 тысячи моделей. В экспозиции можно найти обновлённую серию функциональной верхней одежды — от утеплённых пуховиков и тренчей-трансформеров до дублёнок, бомберов и пальто из шерсти.

Контекст

Яндекс Фабрика развивает линейку собственных брендов в разных категориях — от электроники и товаров для дома до одежды, спорта и детских продуктов. Сейчас в портфеле компании насчитывается 11 брендов: среди них техника Lunnen, аксессуары для электроники Commo, домашняя линейка Pragma, одежда Muted, детские товары Junion и спортивное направление Bodycore.

В компании отмечают, что офлайн-направление позволит каждому из этих брендов стать ближе к покупателю. Таким образом, офлайн-магазины смогут стать станут ещё одним элементом экосистемы Яндекса.

Фото: пресс-служба Яндекс Фабрики