«Аэрофлот» объявил финансовые результаты за 2025 год

«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты компании за 2025 год по РСБУ*Без консолидации с дочерними структурами. По итогам года выручка авиакомпании составила 760,4 млрд рублей, увеличившись на 6,7% год к году, а чистая прибыль достигла 123 млрд рублей. На итоговые цифры повлияли рост объёма перевозок, рекордная загрузка самолетов и разовые неденежные эффекты.

Выручку поддержали международные рейсы и рекордная занятость кресел

Согласно отчёту «Аэрофлота», общий пассажирооборот компании в 2025 году вырос на 6,0%, на международных линиях — на 13,7%. По итогам года занятость кресел достигла 89,3%, что компания называет рекордным показателем. В четвёртом квартале 2025-го выручка составила 191,8 млрд рублей, увеличившись на 2,7% год к году.

В компании отметили, что темпы роста в конце года замедлились из-за высоких показателей аналогичного периода 2024 года, снижения доходных ставок на международных направлениях на фоне укрепления рубля, а также вынужденных отмен отдельных рейсов в течение 2025 года.

Общие расходы «Аэрофлота» в 2025-м составили 749 млрд ₽

Себестоимость на выполнение авиаперевозок и сопутствующих услуг «Аэрофлота» в 2025 году увеличилась на 12,1% и составила 749,1 млрд рублей. Основными факторами роста расходов стали увеличение пассажирооборота, рост цен на закупаемые товары и услуги, а также расширение операций под коммерческим управлением.

Значительная часть роста себестоимости связана с передачей части рейсов по программе «Шаттл» в авиакомпанию «Россия» и выполнением полетов по договорам «мокрого» лизинга*В аренду передаётся имущество вместе с экипажем.

Расходы на топливо выросли на 1,9 млрд ₽ в 2025-м

Расходы на авиаГСМ*Общее наименование топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, применяемых при эксплуатации авиационной техники увеличились на 1,9 млрд рублей, или на 1,0%. В компании указали, что стоимость авиакеросина остается высокой, а эффект от сокращения демпферных выплат*Бюджетные субсидии нефтяным компаниям, направленные на сдерживание внутренних цен на топливо на финансовый результат составил 21,6 млрд рублей.

Расходы на наземное обслуживание выросли на 10,2%, или на 7,4 млрд рублей, что связано с расширением международной программы полетов и ростом тарифов аэропортов. Расходы на техническое обслуживание и ремонт увеличились на 10,6%, или на 7,2 млрд рублей, на фоне удорожания комплектующих и роста налета часов на 4,8%.

Фонд оплаты труда увеличился почти на треть

Расходы на персонал выросли на 32,9%. Компания объясняет рост повышением вознаграждения пилотам с октября 2024 года, а также увеличением оплаты труда бортпроводников и инженерного персонала с первого квартала 2025 года.

Валовая прибыль по итогам года составила 11,3 млрд рублей, против 44,9 млрд рублей в 2024 году. В четвертом квартале компания получила валовый убыток 9,8 млрд рублей. Убыток от продаж за 2025 год составил 14,6 млрд рублей, тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 23,7 млрд рублей.

Неденежные факторы обеспечили итоговую прибыль

Прочие доходы и расходы дали положительный нетто-эффект 193,6 млрд рублей, против отрицательного эффекта годом ранее. Ключевое влияние оказали страховые выплаты на 74,6 млрд рублей и положительный курсовой эффект в размере 73,7 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 123,0 млрд рублей, при этом скорректированная на неденежные эффекты чистая прибыль — 11,8 млрд рублей. В четвертом квартале «Аэрофлот» получил чистый убыток 6,8 млрд рублей.