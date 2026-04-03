Labubu не помогает: компания Pop Mart потеряла $33 млрд стоимости — акции упали на 30% и продолжают снижение
На ситуацию не повлияла даже рекордная выручка компании за 2025 год
Акции Pop Mart потеряли более 30% всего за пять торговых сессий, сообщает Bloomberg. Капитализация компании сократилась примерно на $33 млрд. Падение усилилось после публикации отчётности, которая показала, что значительная часть выручки по-прежнему зависит от одного персонажа — Labubu.
Рекордные цифры в отчётности не спасли акции
Падение котировок началось после публикации годовой отчётности в конце марта 2025 года. Несмотря на рекордные показатели, акции в тот день снизились на 15,8%, сообщает Bloomberg.
По итогам 2025 года выручка Pop Mart выросла на 185% — до $5,4 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 309% и достигла $1,8 млрд. Однако инвесторы остались недовольны тем, что основной рост по-прежнему обеспечен продажами Labubu. С тех пор акции продолжают снижение.
Инвесторы прогнозируют дальнейшее снижение
Котировки продолжают снижаться, несмотря на обратный выкуп акций: с 25 марта компания приобрела бумаги примерно на 1,3 млрд гонконгских долларов ($166 млн).
Рынок стал оценивать бизнес гораздо осторожнее и снизил ожидания по его росту: сейчас акции Pop Mart стоят примерно в 10 раз дороже её годовой прибыли, тогда как раньше за неё были готовы платить в среднем в 24 раза больше.
По данным Bloomberg, инвесторы всё чаще ставят на дальнейшее падение акций: объём коротких позиций вырос до 123 млн бумаг — это на 16% больше, чем до публикации отчётности. Одновременно объём put-опционов, которые используют для ставок на снижение, достиг рекордного уровня.
Labubu приносит до 40% выручки
В 2025 году Labubu стал вирусным продуктом и помог Pop Mart выйти на зарубежные рынки. Сейчас он остаётся главным драйвером продаж: серия Monsters с Labubu принесла $2,1 млрд выручки, превысив ожидания примерно в $1,8 млрд.
Доля Labubu в общей выручке выросла с 23% в 2024 году до около 40% в 2025-м. По данным аналитиков Bloomberg, во второй половине года продажи ещё сильнее опирались на этого персонажа.
Компания пытается диверсифицировать портфель и продвигать новые игрушки как самостоятельные продукты, однако не все персонажи показывают сопоставимые результаты. Так, Crybaby и Molly показали слабые продажи: выручка Molly составила около $0,4 млрд при ожиданиях примерно $0,7 млрд.
Состояние главы Pop Mart снижается вместе с интересом к Labubu
Несмотря на то что Labubu обеспечивает до 40% выручки, интерес к персонажу постепенно снижается.
Это отразилось на показателях компании: после пика в августе 2025 года акции Pop Mart потеряли в общей сложности уже около 60%. Состояние основателя Ван Нина сократилось на $11,3 млрд к декабрю 2025 года — с $27,5 млрд до $16,2 млрд.
Компания пытается вернуть внимание к бренду за счёт новых проектов — в частности, готовит фильм по Labubu совместно с Sony Pictures Entertainment.
