Акции Pop Mart рухнули почти на 16%: инвесторы недовольны — почти половину прибыли до сих пор приносит Labubu
Другие игрушки Pop Mart так и не смогли повторить успех «Лабубу»
Pop Mart опубликовала годовую отчётность с рекордной выручкой, но акции компании всё равно обвалились на 15,8%, сообщает Bloomberg. В 2025 году выручка выросла на 185% — до $5,4 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 309% и достигла $1,8 млрд. Тем не менее инвесторы остались недовольны тем, что рост по-прежнему обеспечен главным образом продажами одного персонажа — Labubu.
Падение акций Pop Mart — крупнейшее с апреля 2025 года
После публикации отчётности акции Pop Mart показали самое резкое внутридневное падение с апреля 2025 года. Выручка компании немного не дотянула до прогнозов аналитиков: $5,4 млрд — вместо ожидаемых $5,5 млрд.
Чистая прибыль, напротив, оказалась выше прогноза — $1,8 млрд против ожидаемых около $1,7 млрд.
Labubu приносит 40% выручки компании
Основной вклад в рост по-прежнему обеспечивает Labubu — коллекционная кукла-монстр, ставшая глобальным хитом. Серия Monsters с этим персонажем принесла $2,1 млрд выручки, превысив ожидания примерно в $1,8 млрд.
Доля Labubu в общей выручке выросла с 23% в 2024 году до около 40% в 2025 году.
Аналитики Bloomberg подчеркнули, что во второй половине года продажи ещё сильнее опирались на Labubu, чем в первой.
Новые персонажи начинают привлекать аудиторию, но не дотягивают до Labubu
Несмотря на активное продвижение, не все персонажи показывают сопоставимые результаты.
Skullpanda превзошёл ожидания с выручкой около $0,5 млрд. В то же время Crybaby и Molly продемонстрировали более слабые продажи. Выручка Molly составила около $0,4 млрд при ожиданиях примерно $0,7 млрд.
При этом ранее Bloomberg сообщал, что в 2025 году новые персонажи — Twinkle Twinkle, Skullpanda и Crybaby — начали привлекать аудиторию и перепродаваться с наценкой.
Например, на китайской платформе Qiandao игрушка Crybaby продаётся на 72% дороже розничной цены, а Twinkle Twinkle распродаётся в магазинах Китая за считанные минуты после поставок.
Контекст
В 2025 году Labubu стал вирусным продуктом и помог Pop Mart выйти на зарубежные рынки. Однако со временем ажиотаж начал ослабевать.
Pop Mart пытается диверсифицировать портфель персонажей и продвигать новые франшизы как самостоятельные продукты с собственной аудиторией.
Параллельно компания готовит фильм по Labubu совместно с Sony Pictures Entertainment, рассчитывая вернуть интерес к персонажу.
