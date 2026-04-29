Электрокары UMO 5 стали доступны к аренде в каршеринге Яндекс Драйв — раньше их использовали только в такси

Электромобили UMO 5 стали доступны для аренды в каршеринге, пока — только в Яндекс Дравйве, сообщили в пресс-службе сервиса. С 29 апреля пользователям доступны 120 машин в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторыми функциями можно управлять с помощью голосового помощника Алиса: например, открывать окна, настраивать кондиционер или построить маршрут.

UMO 5 — первый автомобиль в каршеринге с голосовым ассистентом Алиса

UMO 5 — электрический кроссовер, который ранее использовался в такси. Теперь пользователи смогут самостоятельно садиться за руль автомобиля через приложения Яндекс Go и «Драйв». Аренда доступна как для коротких поездок, так и по тарифу «Часы и дни».

UMO 5 стал первым автомобилем в каршеринге, которым можно управлять с помощью голосового ассистента Алиса. Водитель может отдавать команды без отвлечения от дороги — например, открыть окно, включить кондиционер или построить маршрут.

Мультимедийная система с большим экраном интегрирована с сервисами Яндекса, включая навигатор, музыку и аудиокниги.

Запас хода электромобиля UMO достигает 420 км

Электромотор автомобиля развивает мощность 204 л. с. и поддерживает четыре режима вождения: эко, комфорт, спорт и однопедальный режим. Запас хода на полном заряде составляет до 420 км летом и до 350 км зимой.

Поездка на UMO 5 обойдётся от 12 рублей за минуту. Пользователям доступны поездки по всему городу, включая зоны аэропортов.

Все автомобили сервиса оснащены системой датчиков, которая фиксирует стиль вождения. Например, программа учитывает резкие торможения и повороты, агрессивные манёвры, превышение скорости. На основе этих данных формируется индивидуальный рейтинг водителя, который влияет на условия аренды и доступ к автомобилям.

Контекст

В конце прошлого года стало известно, что «Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для такси — UMO 5. Проект создавался в партнёрстве с китайским автоконцерном GAC и был основан на модели Aion Y Plus.

Новый электрокроссовер планировали позиционировать в сегменте «комфорт+» для Яндекс Такси в Москве и Санкт-Петербурге. По расчётам компании, эксплуатация должна была обходиться в 405 тыс. рублей в год — на 255 тыс. дешевле, чем у аналогичных машин с двигателями внутреннего сгорания. Стоимость модели с учётом оценивалась примерно в 2,4 млн рублей, для таксопарков предусматривался лизинг от 69 тыс. рублей в месяц.

На рынке у проекта уже есть конкуренты: например, электромобиль «Атом», который планировали выпускать для корпоративных клиентов. Эксперты посчитали, что Яндекс мог обеспечить эксплуатацию за счёт собственной экосистемы такси. Однако рынок электромобилей в России остаётся ограниченным, поэтому ожидать массового спроса на такие модели в конце прошлого года было преждевременно.