«Вайлдберриз» и «Рив Гош» объявили о партнёрстве

Wildberries зашла сегмент премиальной косметики через «Рив Гош»: маркетплейс подключил к программе Click&Collect 252 магазина сети, а также добавил на онлайн-витрину более 12 тысяч товаров. Официально это стратегическое партнёрство, но рынок обсуждает куда большее — возможную продажу сети. В РВБ слухи оставили без комментариев.

Мост между офлайном и онлайном

«Рив Гош» стал первым из крупных бьюти-ритейлеров, кто присоединился к программе Click&Collect на Wildberries. Благодаря этому покупатель может выбрать товар в приложении или на сайте маркетплейса, оплатить его онлайн, а затем забрать в ближайшем магазине сети.

Сбор заказа занимает не более двух часов, а хранить покупку готовы в течение 48 часов. Для клиента это сочетание удобства e-commerce и привычного офлайна, для ритейлера — дополнительный трафик в магазины и возможность увеличить средний чек. По сути, крупный офлайн-бренд наконец выходит в онлайн, заручившись поддержкой Wildberries.

Ставка на премиум-сегмент

Для Wildberries эта интеграция — стратегический шаг в развитии сегмента «Красота». Категория всегда была одной из самых маржинальных в офлайн-ритейле, но в онлайне долго оставалась полем экспериментов.

Теперь на маркетплейсе появился отдельный раздел «Рив Гош» с более чем 12 тысячами товаров: от декоративной и уходовой косметики до аптечных брендов, парфюмерии, аксессуаров и даже детской продукции.

География подключения

На старте партнёрства в проект вошла вся сеть «Рив Гош» из 252 точек. География охватывает крупнейшие города: Москву, Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ярославль, Рязань, Владимир и десятки других региональных центров.

Для Wildberries это означает почти мгновенное масштабирование сервиса самовывоза в beauty-сегменте, а для покупателей — возможность забрать заказ «по пути домой».

Партнёрство — или покупка?

Официально речь идёт о стратегическом сотрудничестве, однако, как сообщает «Коммерсант», речь может идти о покупки сети «Рив Гош» объединённой компанией РВБ (Wildberries & Russ). По данным рынка, суммы сделки оценивается в 5–6 млрд рублей.

В самой РВБ слухи не комментируют.





Фото: Flopaganifoto / Getty Images