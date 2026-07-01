Wildberries купил онлайн-сервис продажи лекарств «Еаптека» — маркетплейс создает цифровую платформу здоровья

ЕАПТЕКА вошла в экосистему RWB и стала частью направления «Здоровье», которое развивает цифровую платформу здравоохранения. Решение о приобретении актива представили на ПМЭФ-2026. Сделка стала частью стратегии по объединению медицинского и фармацевтического сегментов в единую цифровую инфраструктуру, сообщает пресс-служба RWB.

Соглашение расширит ассортимент товаров для здоровья на платформе

В компании напоминают, что соглашение стало продолжением уже действующего партнёрства: с августа прошлого года на Wildberries доступна покупка через платформу препаратов, БАД, медтехники, косметических средств и других товаров из ассортимента ЕАПТЕКА.

В RWB рассчитывают, что покупка ЕАПТЕКА повысит доступность лекарств и товаров для здоровья, в том числе в отдалённых регионах страны. Сделка также расширит ассортимент лекарств и товаров для здоровья на платформе и усилит офлайн-направление за счёт партнёрства с более чем 25 тыс. аптек.

В RWB создают цифровую платформу здоровья

Управляющий директор RWB «Здоровье» Анастасия Карпова отметила, что компания формирует единую цифровую платформу здоровья.

«Цифровая платформа здоровья, которую мы создаем, объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы, – и присоединение ЕАПТЕКА к нашей экосистеме – новый шаг к реализации этих планов», — отметила управляющий директор RWB «Здоровье» Анастасия Карпова.

По словам Анастасии Карповой, за счёт объединения экспертизы компания рассчитывает расширить ассортимент на платформе и увеличить доступ покупателей к лекарственным препаратам. Также, по её словам, партнёры — производители фармпрепаратов — получат новые возможности инфраструктуры RWB «Здоровье» для взаимодействия с потребителями.