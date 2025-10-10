Добровольное страхование самозанятых стартует с 2026 года

С 1 января 2026 года в России стартует трёхлетний эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых, сообщают «Ведомости». Новая программа позволит участникам получать выплаты при болезни или травме — до 50 000 рублей в месяц. Однако эксперты предупреждают: при низкой финансовой устойчивости и коротком горизонте планирования интерес к инициативе может оказаться ограниченным.

Как устроена программа добровольного страхования самозанятых

По данным «Ведомостей», проект разработан Минтрудом и рассчитан на период с 2026 по 2028 год. Самозанятые смогут добровольно вступить в программу по обязательному социальному страхованию и выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей. Размер ежемесячного взноса составит 3,84% от выбранной суммы (1344 или 1920 рублей).

Для участников предусмотрены скидки: если самозанятый не обращался за выплатами 18 месяцев, тариф снизится на 10%, а после двух лет — ещё на 30%. Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги» или приложение «Мой налог».

Выплаты и условия участия в программе

Размер пособия зависит от страхового стажа. При стаже более 8 лет самозанятый получит 100% от суммы (35 000 рублей), от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%. Выплаты должны поступать в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного.

В пилотной версии инициативы будут участвовать самозанятые и участники платформенной занятости, которые не делают регулярных отчислений в систему ОСС.

В России зарегистрировано более 14 млн самозанятых, и без страховых взносов они могут рассчитывать лишь на социальную пенсию — 8824 рубля в месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ФНС.

Эксперт: массового интереса ждать не стоит

Совладелец IT-сервиса для онлайн-бизнеса Prodamus Алексей Стрельцов считает, что большинство самозанятых не готовы к дополнительным платежам. По данным Prodamus, 58% не хотят платить взносы вовсе, 23% об этом не задумывались, и только 10% готовы платить добровольно. Он объяснил это коротким горизонтом планирования.

«Горизонт планирования у нас короткий — не только в России, но и во всем мире. Что будет через 10-20 лет? Никто особо не думает. Плюс живо поколение, чьи родители откладывали всю жизнь, а после кризиса на все накопления купили мороженку. Мы это еще долго будем помнить. Более осознанные откладывают сами — на депозиты, в инвестиции. Менее осознанные вообще на пенсию не рассчитывают», — отметил совладелец IT-сервиса для онлайн-бизнеса Prodamus Алексей Стрельцов.

Алексей Стрельцов также не исключил, что в будущем страховые взносы могут стать обязательными, особенно в части медицинского обслуживания, и тогда режим самозанятых приблизится к статусу индивидуальных предпринимателей.

Самозанятые опасаются дополнительных обязательств

В Объединении самозанятых России соглашаются, что социальная защита этой категории необходима, но предупреждают: любые новые взносы могут подорвать доверие к государственной инициативе.

В Объединении отмечают, что плательщики налога на профессиональный доход — неоднородная группа. Часть самозанятых совмещает этот статус с официальной занятостью, и за них уже перечисляет страховые взносы работодатель. Есть среди них и пенсионеры, которые ранее внесли все положенные отчисления государству. Для таких категорий граждан программа вряд ли окажется востребованной.

«Любые “надстройки” в виде обязательных взносов в Соцфонд и накоплений на оплату больничного листа станут дополнительным обременением и разрушат хрупкий институт, который еще только формируется», — подчеркнули в Объединении самозанятых России.

По данным организации, сейчас лишь 1% самозанятых делает добровольные пенсионные отчисления, поэтому вовлечь значительную часть в новую программу будет сложно.

Контекст

Добровольное страхование самозанятых — попытка государства встроить новую категорию работников в систему социальной защиты. Для бюджета это способ сократить будущие социальные расходы, для граждан — возможность впервые получить финансовую подушку при болезни. Однако эксперты отмечают, что без доверия и понятных правил проект рискует остаться нишевым: самозанятые по-прежнему предпочитают рассчитывать на собственные накопления, а не на государственные страховые схемы.

