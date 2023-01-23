Маркетинг в новых условиях: как продавать больше без увеличения трафика и бюджета на рекламу

Универсального ответа нет — понять, какие каналы будут рабочими для конкретного бизнеса, можно исключительно путем тестирования. Поиск потребует определенного бюджета — не менее 15-20 тысяч рублей на кампанию — и времени: в среднем на проверку одного канала уходит от двух до четырех недель.

Процесс пойдет быстрее, если сузить круг вариантов — например, начать с инструментов для продвижения на популярных у пользователей площадках — сейчас это соцсети и мессенджеры (

по приросту и активности аудитории в 2022 году — «ВКонтакте» и Telegram), видеоплатформы, игры, интернет-магазины и маркетплейсы: именно там почти все свое время в интернете

россияне.

Интересно, что после блокировки зарубежных соцсетей многие пользователи

по старинке искать товары и услуги — через поисковики. И тем компаниям, которые некогда сосредоточили всю активность в Instagram*, самое время заняться SEO-оптимизацией сайта, чтобы не затеряться среди конкурентов в поисковой выдаче.

В целом, не стоит делать ставку только на один канал. Однако если бюджет очень ограничен, достичь результата можно и при небольшом трафике: для этого нужно активно работать с людьми, которые уже как-то взаимодействовали с сайтом: хотели что-то купить или просто знакомились с брендом, просматривая страницы.

Получить их контакты и построить дальнейшую коммуникацию поможет платформа

— благодаря интеграции с мобильными операторами она открывает доступ к пользователям, которые посещали сайт, но не совершили целевое действие. При этом форматы взаимодействия с ними могут быть разными — от рассылки SMS и показа рекламы в интернете определенному сегменту аудитории до звонка с персональным предложением.

*Принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов