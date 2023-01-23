Маркетинг в новых условиях: как продавать больше без увеличения трафика и бюджета на рекламу
За последний год многое поменялось для российского бизнеса, и одни из важнейших изменений коснулись маркетинга: недоступность привычных каналов продвижения, поиск альтернативных источников лидов, сокращение расходов, маркировка рекламы — вот только малая часть того, с чем столкнулись компании. Однако, большинство смогло адаптироваться к новым условиям и перестроить работу. Сделать это получилось, в том числе благодаря технологиям.
Вместе с платформой для автоматизации маркетинга «Calltouch Лидс» рассказываем, как действовать сегодня: где искать клиентов, как получать обращения и взаимодействовать с посетителями сайта, чтобы повысить количество продаж.
Универсального ответа нет — понять, какие каналы будут рабочими для конкретного бизнеса, можно исключительно путем тестирования. Поиск потребует определенного бюджета — не менее 15-20 тысяч рублей на кампанию — и времени: в среднем на проверку одного канала уходит от двух до четырех недель.
Процесс пойдет быстрее, если сузить круг вариантов — например, начать с инструментов для продвижения на популярных у пользователей площадках — сейчас это соцсети и мессенджеры (лидеры по приросту и активности аудитории в 2022 году — «ВКонтакте» и Telegram), видеоплатформы, игры, интернет-магазины и маркетплейсы: именно там почти все свое время в интернете проводят россияне.
Интересно, что после блокировки зарубежных соцсетей многие пользователи стали по старинке искать товары и услуги — через поисковики. И тем компаниям, которые некогда сосредоточили всю активность в Instagram*, самое время заняться SEO-оптимизацией сайта, чтобы не затеряться среди конкурентов в поисковой выдаче.
В целом, не стоит делать ставку только на один канал. Однако если бюджет очень ограничен, достичь результата можно и при небольшом трафике: для этого нужно активно работать с людьми, которые уже как-то взаимодействовали с сайтом: хотели что-то купить или просто знакомились с брендом, просматривая страницы.
Получить их контакты и построить дальнейшую коммуникацию поможет платформа «Calltouch Лидс» — благодаря интеграции с мобильными операторами она открывает доступ к пользователям, которые посещали сайт, но не совершили целевое действие. При этом форматы взаимодействия с ними могут быть разными — от рассылки SMS и показа рекламы в интернете определенному сегменту аудитории до звонка с персональным предложением.
*Принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов
Ответ:
Какие каналы продвижения в диджитале сейчас выбрать?
Вопрос:
№1
Причины низкой конверсии могут быть разные — от несовершенства сайта до неточной настройки рекламных объявлений, которые привлекают нецелевой трафик. В «правильных» объявлениях ключевые слова должны соответствовать запросу потенциального покупателя, а сама информация — быть достоверной: например, если в рекламном тексте упомянута бесплатная доставка, а по факту она платная, с большей вероятностью покупка сорвется. Нужно проверить и то, куда ведет ссылка в объявлении — должна на страницу с рекламируемым товаром / услугой.
Если реклама настроена верно, проблему нужно искать в сайте: пользователю, скорее всего, сложно или непонятно, как покупать. Что на это может указывать — неудобная структура, отсутствие поиска товаров, а также их описания и фото (либо фото плохого качества), сложная система оформления заказа, отсутствие мобильной версии сайта.
Нельзя исключать и личные причины пользователя: например, собрав корзину, он может не дойти до оплаты из-за того, что отвлекся, или дорогой на его взгляд доставки. В таком случае не упустить «теплого» клиента поможет аккуратное напоминание о бренде посредством SMS, звонка или показа рекламного баннера на другом сайте.
Сделать это можно, даже если нет контактных данных и другой информации — с помощью «Calltouch Лидс». Работает сервис так: компания выбирает аудиторию, придумывает текст сообщения, а мобильный оператор отправляет SMS-рассылку. Это законно: при покупке SIM-карты пользователи соглашаются на получение рекламных сообщений от оператора. Либо можно получить захешированные номера и связаться с клиентами, позвонив им.
Ответ:
Пользователи заходят на сайт, но не покупают. Что делать?
Вопрос:
№2
В первую очередь с помощью обратной связи нужно убедиться, что клиент удовлетворен качеством товара / услуги и сервисом: если есть невыявленные проблемы на этом этапе, попытки наладить дальнейшую коммуникацию с ним, скорее всего, обречены — покупатель уйдет к тем, кто оправдает его ожидания.
Если первый опыт взаимодействия клиента с брендом оказался положительным, можно продолжать укреплять отношения. Есть разные способы для этого, из базовых — программы лояльности, CRM, персонализация сайта и приложения, служба поддержки, e-mail-маркетинг. Главное — донести до клиента, что компания — эксперт в своей области и может решить его проблему, а также что его ценят — примерно такой месседж способен побудить на дальнейшие покупки. Вместе с тем способствовать росту доверия и лояльности клиентов важно не только словом, но и делом: предоставлять современный сервис, улучшать продукт и запускать новинки, вовремя и быстро реагировать как на активность пользователей — касания сайта, целевые касания типа новых лидов или сделок — так и на их бездействие, давать возможность связаться с компанией любым удобным способом — через чат на сайте, соцсети, мессенджеры или оставив заявку на обратный звонок.
Ответ:
Как выстроить коммуникацию с новыми клиентами, чтобы их удержать?
Вопрос:
№3
Навязываться и правда не стоит, но что подразумевается под этим? Без поддержания контакта есть риск потерять клиента, а постоянные клиенты особенно ценны для бизнеса: они более лояльные, требуется меньше ресурсов на привлечение их внимания к бренду.
Так что здесь работают те же инструменты и правила, что и по удержанию новых покупателей. Если кратко: нужно выстраивать отношения так, чтобы им хотелось возвращаться, ориентироваться на индивидуальные потребности клиентов, соответствовать их ожиданиям (а лучше — превосходить), работать над тем, чтобы покупать у компании было легко и приятно.
Интересные технологические решения для взаимодействия с текущими клиентами есть у «Calltouch Лидс». Например, можно запустить баннерную рекламу с новым предложением по клиентской базе с помощью programmatic-платформы. Или запустить триггерные коммуникации — это сценарий использования клиентских данных, который позволяет оперативно реагировать на поведение пользователей на сайте или после ухода с него.
Допустим, клиент уже что-то покупал в интернет-магазине и спустя время зашел посмотреть новинки, но в этот раз ничего не приобрел. Однако его действия не остались незамеченными: информация со страницами, которые он посещал, зафиксировалась. Довести этого клиента до покупки можно, например, отправив ему SMS со специальным предложением — скидкой.
Ответ:
Хочу больше продавать текущим клиентам, но не навязываться. Как правильно с ними взаимодействовать?
Вопрос:
№4
Можно ли получать больше клиентов без digital-сервисов?
Вопрос:
№5
Для начала нужно понять, больше — это насколько далеко от стартовой точки и какие у компании цели по масштабированию. В любом случае сегодня сложно представить какой-либо бизнес вне цифровой среды, а сервисы — своего рода суперспособности, помогающие в решении определенного типа задач. Конечно, можно обходиться и без них, но стоит ли отдавать преимущество конкурентам, оценившим силу технологий.
Ответ:
Будут ли оправданы затраты, если у меня небольшой бизнес?
Вопрос:
№6
Инвестиции в технологии можно считать удачными, если с их помощью удалось достичь бизнес-целей, а полученная выгода по итогу превосходит расходы, и это не зависит от размера бизнеса. Главное при выборе сервиса — четко понимать, какие задачи нужно решить и с каким результатом, подходит ли предлагаемое решение для этого.
Минимальное время, которое понадобится для оценки его эффективности, — несколько месяцев.
Ответ:
Как грамотно оптимизировать бюджет на маркетинг и не потерять результативность?
Вопрос:
№7
Во-первых, по возможности не сокращать: без рекламы вывод на рынок нового бренда и продукта практически невозможен, а конкуренты, решившие не экономить, будут получать новых клиентов.
Во-вторых, сосредоточиться на текущем трафике — эта аудитория уже прикоснулась к бренду, и ей нужно помочь пройти пару шагов до покупки. «Calltouch Лидс» как раз предлагает разные варианты, как это сделать. Главное — результат достигается без дополнительных расходов на рекламу.