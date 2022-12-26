Что делать с деньгами в 2023 году

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — брокерский счет с возможностью получать налоговые вычеты. Вычета два — на сумму взноса (тип «А») и на доход (тип «Б»).



Вычет типа «А» — это возврат 13% от суммы внесенных на ИИС средств, он доступен только для официально трудоустроенных. Внести можно до 1 млн рублей, но предельный размер вычета составляет 400 тысяч рублей, поэтому максимально можно получить 52 тысячи рублей. ​​​Вычет типа «Б» — это возможность не платить налог с инвестиционного дохода, полученного в рамках ИИС.



Открыть ИИС можно бесплатно, а если пополнить счет на сумму от 400 тысяч рублей до 31 декабря, то можно получить до 2500 бонусов в рамках акции и после конвертировать их в реальные деньги.



ИИС открывается сроком на три года, налоговой льготой можно пользоваться ежегодно. Однако при досрочном закрытии такого счета инвестору придется вернуть полученный вычет. ИИС работает только с российской валютой, пополнить счет можно исключительно рублями. Инвестор может быть владельцем только одного ИИС.