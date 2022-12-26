Что делать с деньгами в 2023 году
В сентябре 2022 года объем наличных в России достиг рекордных с 2015 года 14,2 трлн рублей. Однако хранить деньги «под подушкой» — это не лучшая стратегия из-за постоянно растущих цен и неуверенности в завтрашнем дне. Вместе с экспертами «Финама» разберемся, как с помощью инвестиций не только сохранить накопления, но и получать от них пассивный доход.
02
Отношусь к финансовым компаниям с опаской. Почему «Финаму» можно доверять?
Что такое «Финам»?
01
04
Какой тариф подойдет новичку?
Во что я могу инвестировать?
05
03
Ок, хочу стать инвестором. С чего начать?
02
Отношусь к финансовым компаниям с опаской. Почему «Финаму» можно доверять?
Что такое «Финам»?
01
04
Какой тариф подойдет новичку?
05
Во что я могу инвестировать?
03
Ок, хочу стать инвестором. С чего начать?
06
Что такое ИИС?
08
07
Что такое риск-профиль? Как понять, какая стратегия инвестирования мне подходит?
Хочу инвестировать, но нет времени разбираться. Что брокер может предложить?
10
Зачем становиться квалифицированным инвестором — и как?
09
Хочу покупать зарубежную валюту и акции. Есть такая возможность?
Что такое ИИС?
06
08
Что такое риск-профиль? Как понять, какая стратегия инвестирования мне подходит?
Хочу инвестировать, но нет времени разбираться. Что брокер может предложить?
Зачем становиться квалифицированным инвестором — и как?
09
Хочу покупать зарубежную валюту и акции. Есть такая возможность?
07
10
«Финам» — инвестиционная компания, которая почти 30 лет помогает людям зарабатывать на финансовых рынках. Брокер предоставляет доступ к акциям, облигациям, фьючерсам и другим популярным активам не только на российских, но и на мировых биржах.

Клиентам компании доступны более 10 тысяч инструментов на Московской бирже, СПБ Бирже, американских торговых площадках NYSE и NASDAQ, а также на Гонконгской бирже.

Инвесторы могут совершать сделки на всех рынках с любого гаджета и из любой точки планеты благодаря бесплатному торговому приложению FinamTrade. В приложении, которое скачали уже больше миллиона человек, представлена широкая линейка инвестиционных сервисов и продуктов (сейчас их более 30), разработанных с учетом потребностей начинающих и профессиональных инвесторов.

Сегодня с «Финамом» инвестируют более 420 тысяч человек. «Финам» не попал под западные санкции и в числе немногих профучастников рынка ценных бумаг сохранил возможность прямого доступа к зарубежным биржам.





Ответ:
Что такое «Финам»?
Вопрос:
№1
«Финам» — это аккредитованная организация с лицензией ЦБ, которая ведет деятельность в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Брокер работает с 1994 года, и с момента появления российского фондового рынка помогает клиентам зарабатывать. Компания предлагает высокотехнологичные инвестиционные решения, ее продукты и сервисы отмечены множеством финансовых премий, а аналитика признана одной из лучших на рынке.

«Финам» имеет подтвержденный высокий рейтинг надежности и качества услуг «AA–|ru.iv|», присвоенный «Национальным рейтинговым агентством» (НРА). Его аналитики отмечают, что рейтинг обусловлен продолжительной историей работы и высокими позициями компании на финансовом рынке, существенным объемом активов и собственного капитала компании, умеренно-высокой оценкой системы управления рисками и корпоративного управления.

Ответ:
Отношусь к финансовым компаниям с опаской. Почему «Финаму» можно доверять?
Вопрос:
№2
Это довольно просто:

  1. Открыть счет онлайн или в ближайшем офисе (они есть почти в каждом городе России, всего больше 90) — для этого понадобится только паспорт.
  2. Пополнить счет с карты любого банка, банковским переводом, наличными через кассу банка и с помощью перевода активов другого брокера.
  3. Выбрать тариф, который больше всего подходит под ваши инвестиционные цели.
  4. Совершить сделку в мобильном приложении, веб-терминале или позвонив трейдеру.


Ответ:
Ок, хочу стать инвестором. С чего начать?
Вопрос:
№3
Для инвесторов, которые совершают сделки с российскими ценными бумагами, подойдет FreeTrade. Его главное преимущество — отсутствие брокерской комиссии за сделки с акциями и облигациями российских компаний. Кроме того, при пополнении счета на сумму от 30 тысяч рублей брокер подарит онлайн-курс для начинающих инвесторов.

Тариф можно подключить и на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). За его пополнение на сумму от 400 тысяч рублей до 31 декабря 2022 года можно получить 2500 бонусов, а также налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей.

Клиентам с тарифом FreeTrade доступна торговая платформа FinamTrade — это возможность следить за текущей ситуацией на рынке в режиме онлайн, управлять несколькими счетами одновременно, выставлять любые типы заявок, использовать инструменты технического анализа, просматривать детализированную информацию о структуре портфеля и историю торговых операций.

FreeTrade доступен только новым клиентам «Финама», тарифом можно пользоваться неограниченное время.





Ответ:
Какой тариф подойдет новичку?
Вопрос:
№4
Во что я могу инвестировать?
Вопрос:
№5
«Финам» предлагает широкий выбор финансовых инструментов на российских и зарубежных биржах: акции, облигации, ПИФы, ETF, фьючерсы и опционы. Для инвесторов, не желающих совершать сделки самостоятельно, доступны услуги персонального советника, стратегии автоследования, индивидуальные инвестиционные портфели и многое другое.

Представленная компанией линейка инвестиционных продуктов и решений позволяет полностью закрыть потребности частных и корпоративных клиентов по эффективному управлению капиталом.

Ответ:
Что такое ИИС?
Вопрос:
№6
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — брокерский счет с возможностью получать налоговые вычеты. Вычета два — на сумму взноса (тип «А») и на доход (тип «Б»).

Вычет типа «А» — это возврат 13% от суммы внесенных на ИИС средств, он доступен только для официально трудоустроенных. Внести можно до 1 млн рублей, но предельный размер вычета составляет 400 тысяч рублей, поэтому максимально можно получить 52 тысячи рублей. ​​​Вычет типа «Б» — это возможность не платить налог с инвестиционного дохода, полученного в рамках ИИС.

Открыть ИИС можно бесплатно, а если пополнить счет на сумму от 400 тысяч рублей до 31 декабря, то можно получить до 2500 бонусов в рамках акции и после конвертировать их в реальные деньги.

ИИС открывается сроком на три года, налоговой льготой можно пользоваться ежегодно. Однако при досрочном закрытии такого счета инвестору придется вернуть полученный вычет. ИИС работает только с российской валютой, пополнить счет можно исключительно рублями. Инвестор может быть владельцем только одного ИИС.





Ответ:
Хочу инвестировать, но нет времени разбираться. Что брокер может предложить?
Вопрос:
№7
В этом случае можно обратиться за помощью к финансовому советнику. Он разработает индивидуальный инвестиционный портфель из активов различного класса, составит глобальный финансовый план, учитывающий активы не только на брокерском счете, подскажет, как самостоятельно торговать на фондовом, валютном и срочном рынках (консультации предоставляются ежедневно).

Еще можно воспользоваться сервисом автоследования Comon.ru. Это работает так: инвестор выбирает на сайте наиболее подходящую стратегию инвестирования (их около тысячи, для удобства на сайте сделаны фильтры) и подключается к ней. То есть авторы стратегий — опытные инвесторы — торгуют на своем счете ценными бумагами и дают возможность другим инвесторам подключиться к собственному счету. Это ситуация win-win: инвестор-подписчик получает доход, не погружаясь в анализ ценных бумаг, а автор стратегии — процент с каждого подписчика.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно открыть и пополнить счет. Стоимость услуги зависит от того, какой тариф распространяется на выбранную стратегию.



Ответ:
Что такое риск-профиль? Как понять, какая стратегия инвестирования мне подходит?
Вопрос:
№8
Риск-профиль — стиль поведения инвестора на рынке, его отношение к риску. Бывает консервативным — когда риск минимальный, а доходность инвестиций слабо покрывает инфляцию (10-20% годовых), умеренным — когда риск ограниченный, а прибыль от инвестиций значительно превышает инфляцию (20-45% годовых), и агрессивным — когда риски велики, но при этом доходность инвестиций максимальная (не ниже 45-50% годовых).

В зависимости от того, какую цель преследует инвестор — сохранить, накопить или приумножить капитал — выбирают инвестиционную стратегию — план покупки и продажи ценных бумаг.

Ответ:
Хочу покупать зарубежную валюту и акции. Есть такая возможность?
Вопрос:
№9
Ответ:
Конечно. Клиентам «Финама» доступны доллары США, евро, британские фунты, гонконгские доллары, юани, белорусские рубли, тенге и турецкие лиры. Совершать сделки можно с иностранными ценными бумагами на биржах NYSE и NASDAQ, а также на гонконгской бирже HKEX. Доступ к зарубежным биржам открыт только квалифицированным инвесторам.
Зачем становиться квалифицированным инвестором — и как?
Вопрос:
№10
Квалифицированные инвесторы имеют максимально широкий доступ к различным возможностям управления капиталом: доступ к маржинальной торговле и сделкам с разными видами ценных бумаг, возможность инвестировать в сложные финансовые инструменты, участвовать в pre-IPO и многое другое.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно соответствовать хотя бы одному из требований:

  • наличие активов в размере 6 млн рублей (учитываются деньги на счетах и депозитах, ценные бумаги, производные инструменты, обезличенные металлические счета);
  • стаж работы от двух лет в компании со статусом квалифицированного инвестора; или от трех лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торгующей ценными бумагами;
  • опыт работы в должности, которую согласует Банк России;
  • опыт инвестирования — за последний год совершить сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн рублей. При этом каждый месяц должно быть не менее одной сделки, а каждый квартал — не менее 10;
  • наличие диплома о высшем экономическом образовании, полученном в аккредитованном ЦБ РФ вузе, сертификата Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM);
  • наличие квалификации в сфере финансовых рынков.

И кстати, требования к получению «квала» уже в скором будущем могут ужесточиться. Поэтому, при наличии такой возможности, рекомендуем не затягивать и получить квалификацию уже сегодня.




Ответ:
© RB.RU, 2022
Реклама
Поделиться:
Наталия Рябцева
Что делать с деньгами в 2023 году