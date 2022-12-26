Что делать с деньгами в 2023 году
В сентябре 2022 года объем наличных в России достиг рекордных с 2015 года 14,2 трлн рублей. Однако хранить деньги «под подушкой» — это не лучшая стратегия из-за постоянно растущих цен и неуверенности в завтрашнем дне. Вместе с экспертами «Финама» разберемся, как с помощью инвестиций не только сохранить накопления, но и получать от них пассивный доход.
«Финам» — инвестиционная компания, которая почти 30 лет помогает людям зарабатывать на финансовых рынках. Брокер предоставляет доступ к акциям, облигациям, фьючерсам и другим популярным активам не только на российских, но и на мировых биржах.
Клиентам компании доступны более 10 тысяч инструментов на Московской бирже, СПБ Бирже, американских торговых площадках NYSE и NASDAQ, а также на Гонконгской бирже.
Инвесторы могут совершать сделки на всех рынках с любого гаджета и из любой точки планеты благодаря бесплатному торговому приложению FinamTrade. В приложении, которое скачали уже больше миллиона человек, представлена широкая линейка инвестиционных сервисов и продуктов (сейчас их более 30), разработанных с учетом потребностей начинающих и профессиональных инвесторов.
Сегодня с «Финамом» инвестируют более 420 тысяч человек. «Финам» не попал под западные санкции и в числе немногих профучастников рынка ценных бумаг сохранил возможность прямого доступа к зарубежным биржам.
Клиентам компании доступны более 10 тысяч инструментов на Московской бирже, СПБ Бирже, американских торговых площадках NYSE и NASDAQ, а также на Гонконгской бирже.
Инвесторы могут совершать сделки на всех рынках с любого гаджета и из любой точки планеты благодаря бесплатному торговому приложению FinamTrade. В приложении, которое скачали уже больше миллиона человек, представлена широкая линейка инвестиционных сервисов и продуктов (сейчас их более 30), разработанных с учетом потребностей начинающих и профессиональных инвесторов.
Сегодня с «Финамом» инвестируют более 420 тысяч человек. «Финам» не попал под западные санкции и в числе немногих профучастников рынка ценных бумаг сохранил возможность прямого доступа к зарубежным биржам.
Ответ:
Что такое «Финам»?
Вопрос:
№1
Ответ:
Ок, хочу стать инвестором. С чего начать?
Вопрос:
№3
Во что я могу инвестировать?
Вопрос:
№5
Ответ:
Что такое ИИС?
Вопрос:
№6
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — брокерский счет с возможностью получать налоговые вычеты. Вычета два — на сумму взноса (тип «А») и на доход (тип «Б»).
Вычет типа «А» — это возврат 13% от суммы внесенных на ИИС средств, он доступен только для официально трудоустроенных. Внести можно до 1 млн рублей, но предельный размер вычета составляет 400 тысяч рублей, поэтому максимально можно получить 52 тысячи рублей. Вычет типа «Б» — это возможность не платить налог с инвестиционного дохода, полученного в рамках ИИС.
Открыть ИИС можно бесплатно, а если пополнить счет на сумму от 400 тысяч рублей до 31 декабря, то можно получить до 2500 бонусов в рамках акции и после конвертировать их в реальные деньги.
ИИС открывается сроком на три года, налоговой льготой можно пользоваться ежегодно. Однако при досрочном закрытии такого счета инвестору придется вернуть полученный вычет. ИИС работает только с российской валютой, пополнить счет можно исключительно рублями. Инвестор может быть владельцем только одного ИИС.
Вычет типа «А» — это возврат 13% от суммы внесенных на ИИС средств, он доступен только для официально трудоустроенных. Внести можно до 1 млн рублей, но предельный размер вычета составляет 400 тысяч рублей, поэтому максимально можно получить 52 тысячи рублей. Вычет типа «Б» — это возможность не платить налог с инвестиционного дохода, полученного в рамках ИИС.
Открыть ИИС можно бесплатно, а если пополнить счет на сумму от 400 тысяч рублей до 31 декабря, то можно получить до 2500 бонусов в рамках акции и после конвертировать их в реальные деньги.
ИИС открывается сроком на три года, налоговой льготой можно пользоваться ежегодно. Однако при досрочном закрытии такого счета инвестору придется вернуть полученный вычет. ИИС работает только с российской валютой, пополнить счет можно исключительно рублями. Инвестор может быть владельцем только одного ИИС.
Ответ:
Что такое риск-профиль? Как понять, какая стратегия инвестирования мне подходит?
Вопрос:
№8
Риск-профиль — стиль поведения инвестора на рынке, его отношение к риску. Бывает консервативным — когда риск минимальный, а доходность инвестиций слабо покрывает инфляцию (10-20% годовых), умеренным — когда риск ограниченный, а прибыль от инвестиций значительно превышает инфляцию (20-45% годовых), и агрессивным — когда риски велики, но при этом доходность инвестиций максимальная (не ниже 45-50% годовых).
В зависимости от того, какую цель преследует инвестор — сохранить, накопить или приумножить капитал — выбирают инвестиционную стратегию — план покупки и продажи ценных бумаг.
В зависимости от того, какую цель преследует инвестор — сохранить, накопить или приумножить капитал — выбирают инвестиционную стратегию — план покупки и продажи ценных бумаг.
Ответ:
Хочу покупать зарубежную валюту и акции. Есть такая возможность?
Вопрос:
№9
Ответ:
Зачем становиться квалифицированным инвестором — и как?
Вопрос:
№10
Квалифицированные инвесторы имеют максимально широкий доступ к различным возможностям управления капиталом: доступ к маржинальной торговле и сделкам с разными видами ценных бумаг, возможность инвестировать в сложные финансовые инструменты, участвовать в pre-IPO и многое другое.
Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно соответствовать хотя бы одному из требований:
И кстати, требования к получению «квала» уже в скором будущем могут ужесточиться. Поэтому, при наличии такой возможности, рекомендуем не затягивать и получить квалификацию уже сегодня.
Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно соответствовать хотя бы одному из требований:
- наличие активов в размере 6 млн рублей (учитываются деньги на счетах и депозитах, ценные бумаги, производные инструменты, обезличенные металлические счета);
- стаж работы от двух лет в компании со статусом квалифицированного инвестора; или от трех лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торгующей ценными бумагами;
- опыт работы в должности, которую согласует Банк России;
- опыт инвестирования — за последний год совершить сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн рублей. При этом каждый месяц должно быть не менее одной сделки, а каждый квартал — не менее 10;
- наличие диплома о высшем экономическом образовании, полученном в аккредитованном ЦБ РФ вузе, сертификата Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM);
- наличие квалификации в сфере финансовых рынков.
И кстати, требования к получению «квала» уже в скором будущем могут ужесточиться. Поэтому, при наличии такой возможности, рекомендуем не затягивать и получить квалификацию уже сегодня.
Ответ:
Наталия Рябцева
Что делать с деньгами в 2023 годуНаталия Рябцева