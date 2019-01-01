ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА И ГАДЖЕТЫ ЗДОРОВЬЯ

Телемедицина

В период локдаунов и перегрузки системы здравоохранения начало появляться все больше стартапов в области технологий телемедицины. И если районные поликлиники под телемедициной пока понимают только консультацию по видеосвязи, то крупные клиники или медицинские подразделения крупных компаний шагнули гораздо дальше. В момент обследования врач может транслировать данные пациента, например, УЗИ в медицинские центры из любого города и даже страны. А в момент операции – получать на дисплей своей AR-гарнитуры информацию и рекомендации от коллег-врачей из других медицинских центров. Это особенно актуально на производствах, удаленных от больших городов – например, на морских нефтяных платформах.