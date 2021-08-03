Мой бизнес пострадал от пандемии. Как я могу получить помощь?

Всего в программе Департамента предусмотрено целых 17 направлений субсидий. Например, на обучение сотрудников — до 120 тыс. рублей на одного человека и 10 млн на всех сотрудников. Другие интересные субсидии — сотрудничество с маркетплейсами (такими как Ozon или Wildberries) — возмещают до 700 тыс. рублей. Для ресторанов и кафе, сотрудничающих с доставкой еды, есть свой вариант — можно возместить комиссии сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Вернуть таким образом можно до 700 тыс. рублей.



Но этим список не ограничивается: программа предусматривает и возмещение расходов на экспорт, участие в выставках и даже рекламу в интернете. Также предусмотрены субсидии для отдельных отраслей: гостиничного бизнеса, социальных предпринимателей и креативных индустрий. Для тех, кто работает в технологическом предпринимательстве, занимается инновационными проектами или является резидентом технопарка есть свои типы субсидии — по некоторым из них можно возместить до 50 млн рублей.

