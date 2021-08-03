Мой бизнес пострадал от пандемии.
Как я могу получить помощь?
Как я могу получить помощь?
В Москве уже несколько лет действует программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Часть этой программы — субсидии для юрлиц и ИП. В начале 2020 года было доступно 8 вариантов субсидий, в конце года их число выросло до 14. В 2021-м предпринимателям доступно 17 видов субсидий.
Рассказываем, как правильно за ними обратиться и получить.
Рассказываем, как правильно за ними обратиться и получить.
Правда ли, что Правительство Москвы выдает субсидии предпринимателям?
Да, Правительство Москвы — а точнее, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы — выдает субсидии бизнесу, в том числе компаниям, пострадавшим из-за пандемии и последовавших за ней ограничений. Некоторые из них покрывают уже имеющиеся затраты за 2020-2021 годы, другие работают на будущее.
Кто может их получить?
Московские предприниматели, которые работают в таких сферах, как общепит, сфера образования, досуг, развлечения, спорт, культура и других. С полным списком направлений можно ознакомиться на сайте. Для тех, кто работает по франшизе (например, открыл кофейню или барбершоп), также предусмотрены свои субсидии.
Наибольшей популярностью пользуются субсидии для работающих по франшизе, субсидия на сотрудничество со службами доставки еды и на экспорт.
Наибольшей популярностью пользуются субсидии для работающих по франшизе, субсидия на сотрудничество со службами доставки еды и на экспорт.
Могу ли я рассчитывать на субсидии, если я ИП?
Да, можете, ИП доступны те же субсидии, что и юрлицам. Главное — чтобы ваш бизнес состоял в реестре субъектов МСП. Это база данных ФНС, которая обновляется 10 числа каждого месяца. Чтобы узнать, есть ли ваша организация в реестре, введите на сайте ИНН или ОГРН/ОГРНИП.
А на что эти субсидии распространяются?
Всего в программе Департамента предусмотрено целых 17 направлений субсидий. Например, на обучение сотрудников — до 120 тыс. рублей на одного человека и 10 млн на всех сотрудников. Другие интересные субсидии — сотрудничество с маркетплейсами (такими как Ozon или Wildberries) — возмещают до 700 тыс. рублей. Для ресторанов и кафе, сотрудничающих с доставкой еды, есть свой вариант — можно возместить комиссии сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Вернуть таким образом можно до 700 тыс. рублей.
Но этим список не ограничивается: программа предусматривает и возмещение расходов на экспорт, участие в выставках и даже рекламу в интернете. Также предусмотрены субсидии для отдельных отраслей: гостиничного бизнеса, социальных предпринимателей и креативных индустрий. Для тех, кто работает в технологическом предпринимательстве, занимается инновационными проектами или является резидентом технопарка есть свои типы субсидии — по некоторым из них можно возместить до 50 млн рублей.
Но этим список не ограничивается: программа предусматривает и возмещение расходов на экспорт, участие в выставках и даже рекламу в интернете. Также предусмотрены субсидии для отдельных отраслей: гостиничного бизнеса, социальных предпринимателей и креативных индустрий. Для тех, кто работает в технологическом предпринимательстве, занимается инновационными проектами или является резидентом технопарка есть свои типы субсидии — по некоторым из них можно возместить до 50 млн рублей.
То есть даже на рекламу в интернете можно компенсировать расходы?
Да! Тут есть два варианта. Первый — это возмещение расходов на таргетированную и контекстную рекламу. Покрывает она и размещение в поисковых сервисах, таких как «Яндекс» и Google, так и соцсети — Instagram, Facebook, myTarget и «ВКонтакте». Максимальный размер такой выплаты может составить до 700 тыс. рублей (но не более 50% от всех расходов). Этот вариант больше подходит опытным предпринимателям, которые уже рекламируют свой бизнес.
Другая субсидия — продвижение в сервисах «Яндекса». Она позволяет готовить и запускать рекламную кампанию в «Яндекс.Бизнесе» за 10% от ее стоимости (остальные 90% оплачивают Правительство Москвы и «Яндекс»). Такой вариант подходит начинающим предпринимателям, у которых есть физическая точка продаж — кафе, ресторан, салон красоты и так далее. Бизнес будет продвигаться в таких сервисах, как «Яндекс.Карты», «Яндекс.Услуги», в «Дзене» и партнерах рекламной сети. Кроме того, эта субсидия включает обучение по продвижению бизнеса в интернете.
Другая субсидия — продвижение в сервисах «Яндекса». Она позволяет готовить и запускать рекламную кампанию в «Яндекс.Бизнесе» за 10% от ее стоимости (остальные 90% оплачивают Правительство Москвы и «Яндекс»). Такой вариант подходит начинающим предпринимателям, у которых есть физическая точка продаж — кафе, ресторан, салон красоты и так далее. Бизнес будет продвигаться в таких сервисах, как «Яндекс.Карты», «Яндекс.Услуги», в «Дзене» и партнерах рекламной сети. Кроме того, эта субсидия включает обучение по продвижению бизнеса в интернете.
Хорошо, уговорили. И как получить эти субсидии?
Для того, чтобы оставить заявку, необходимо заполнить форму на сайте или позвонить по номеру +7 (499) 444-16-15. Вас проконсультируют, расскажут о порядке выдачи субсидий и документах, которые потребуются. Заявки принимаются до конца ноября, но лучше поторопиться, чтобы быть в числе первых, кому возместят расходы. Подача заявок в последний момент приводит к более длинным срокам их обработки.
Наверно, много документов надо собрать? И по инстанциям ходить?
Документы придется собрать, а вот идти никуда не надо: весь процесс перенесен в онлайн, а сотрудники Департамента постараются помочь вам со всеми вопросами.
А если я забуду подать какой-то документ или ошибусь — плакали мои субсидии, да?
Нет, это не так. Если вы забудете подать необходимый документ или сделаете ошибку при заполнении, ничего страшного не случится: у вас будет 10 рабочих дней на то, чтобы исправить ошибку.
И до какого срока я могу подать заявку?
Для разных программ есть свои сроки. Лучше уточнить их по телефону +7 (499) 444-16-15 или в канале Telegram.
А на несколько субсидий сразу подать заявку можно?
Да, главное — чтобы ваш бизнес подходил под необходимые критерии.
Если мне откажут в одном типе субсидий, могу я подать заявку позднее на получение другой?
Да, можете! Для удобства на сайте предусмотрен подборщик по ИНН: вы вводите ИНН вашей компании и видите весь список субсидий, на которые можете претендовать. Подробнее по каждому виду проконсультирует специалист колл-центра.
Если мне одобрят заявку, как быстро я получу деньги?
У каждой программы свои сроки, но, как правило, решение принимается достаточно быстро. Есть компании, которые получили средства всего через 33 рабочих дня после подачи заявки. О том, когда именно вам будут перечислены субсидии в случае одобрения заявки, вам сообщат в Департаменте.
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Автор: Полина Есакова
Партнерский материал
Автор: Полина Есакова
Евгения Хрисанфова
Мой бизнес пострадал от пандемии. Как я могу получить помощь?Евгения Хрисанфова