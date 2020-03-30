Акселератор ВТБ запустил пилоты с 32 стартапами

За прошедший год акселератор ВТБ запустил 32 пилотных проекта с инновационными технологическими компаниями. Из них 15 проектов уже завершены и не менее девяти решений запущены или запланированы к запуску в 2020 году. Мы выяснили, зачем банку собственный акселератор и какие стартапы помогают ВТБ отслеживать эмоции клиентов, тестировать обучаемость IT-специалистов и оптимизировать работу с документами.
Собственный акселератор ВТБ запустил в 2018 году. За полтора года работы через его воронку прошли более 500 стартапов, а 32 запустили пилотные проекты с разными подразделениями банка.
Для ВТБ акселератор — это возможность найти инновационные технологические решения, которые могут усовершенствовать ИТ архитектуру банка или разработать продуктово-сервисные предложения для клиентов банка. Зачастую молодые компании предлагают привлекательные сервисы или же дают технологические решения, отличающиеся гибкостью и эффективностью, не уступая крупным партнерам и системным интеграторам в степени корпоративной зрелости решений.
Собственный акселератор ВТБ запустил в 2018 году. За полтора года работы через его воронку прошли более 500 стартапов, а 32 запустили пилотные проекты с разными подразделениями банка.
Для ВТБ акселератор — это возможность найти инновационные технологические решения, которые могут усовершенствовать ИТ архитектуру банка или разработать продуктово-сервисные предложения для клиентов банка. Зачастую молодые компании предлагают привлекательные сервисы или же дают технологические решения, отличающиеся гибкостью и эффективностью, не уступая крупным партнерам и системным интеграторам в степени корпоративной зрелости решений.
«Сотрудничество со стартапами позволяет существенно ускорить тестирование и использование инновационных технологий, продуктов и сервисов для клиентов и сотрудников банка. Функция акселератора — это поиск стартапов на внешнем рынке, проведение экспертизы их продуктов и быстрый онбординг внутри банка».
Наталия Дегтярева
руководитель акселератора ВТБ
Отбирая стартапы для участия в акселераторе, ВТБ руководствуется конкретными задачами бизнеса, и оценивает, каким образом каждое решение может стать частью технологической экосистемы компании. По словам руководителя акселератора ВТБ Наталии Дегтяревой, банк не ищет решения, которые перевернут рынок в будущем, в приоритете - технологии, которые уже сейчас помогут улучшить рабочие процессы и повысить удовлетворенность клиентов.
Тестировать решения, предложенные участниками акселератора, в ходе пилотных проектов готовы более 30 подразделений ВТБ. Вот несколько стартапов, которые уже активно сотрудничают с банком.
Тестировать решения, предложенные участниками акселератора, в ходе пилотных проектов готовы более 30 подразделений ВТБ. Вот несколько стартапов, которые уже активно сотрудничают с банком.
ApRbot
ApRbot
Принятый прошлым летом закон обязал застройщиков, занимающихся долевым строительством, работать через механизм эскроу-счетов. Теперь деньги за покупаемые в новостройках квартиры не передаются строительным компаниям напрямую, а поступают на специальные банковские счета. Банки в свою очередь стали контролировать процесс строительства, проверяя большое количество отчетных и платежных документов по каждому проекту.
В результате количество поступающих в банк документов увеличилось в десятки раз. По собственной оценке, ВТБ приходится обрабатывать 4,5 млн страниц в год только для 100 проектов, на что уходит 51,5 тысяч человеко-часов.
В результате количество поступающих в банк документов увеличилось в десятки раз. По собственной оценке, ВТБ приходится обрабатывать 4,5 млн страниц в год только для 100 проектов, на что уходит 51,5 тысяч человеко-часов.
На фото: представитель ApRbot на Demo Day Акселератора ВТБ
Чтобы повысить скорость обработки документов от застройщиков и минимизировать риск ошибки из-за человеческого фактора, банк планирует делегировать эту задачу алгоритму, разработанному стартапом ApRbot. Предложенное компанией решение на базе искусственного интеллекта умеет классифицировать документы (более 50 типов), анализировать их, вычленяя все важные данные, демонстрировать эту информацию сотрудникам в удобном графическом интерфейсе и использовать фидбек для улучшения моделей.
По результатам пилотного тестирования время обработки документов сократилось более чем в 40 раз. После успешного пилота решение запускается в промышленную эксплуатацию.
По результатам пилотного тестирования время обработки документов сократилось более чем в 40 раз. После успешного пилота решение запускается в промышленную эксплуатацию.
NeuroData Lab
NeuroData Lab
Основанная в 2016 году компания Neurodata Lab разрабатывает технологии распознавания состояния людей в видео и аудио-потоках. Алгоритмы определяют, какие эмоции (злость, тревогу, отвращение, радость, грусть, удивление) испытывает человек. Такие технологии особенно перспективны в области тестирования видеоконтента: это могут быть рекламные ролики для ТВ и онлайна, а также трейлеры фильмов. В этом случае рассчитываются производные метрики, например, - attention и like/dislike. Сейчас компания проводит исследования в этой области и запускает пилотные проекты по тестированию видео.
Кроме того, для более глубокого понимания состояния человека, в Neurodata Lab разработали технологию, определяющую частоту сердечных сокращений по видео. Недавно это решение заняло первое место в международном конкурсе по распознаванию частоты пульса на видео (он проводился при международной конференции CVPR2020), обойдя более 120 участников. Технология может быть применима для анализа состояния водителей, а также в удаленном мониторинге спортсменов и телемедицине.
Кроме того, для более глубокого понимания состояния человека, в Neurodata Lab разработали технологию, определяющую частоту сердечных сокращений по видео. Недавно это решение заняло первое место в международном конкурсе по распознаванию частоты пульса на видео (он проводился при международной конференции CVPR2020), обойдя более 120 участников. Технология может быть применима для анализа состояния водителей, а также в удаленном мониторинге спортсменов и телемедицине.
На фото: представитель NeuroData Lab на Demo Day Акселератора ВТБ
Сегодня компания работает над более чем 10 проектами с компаниями из России, Европы и Азии. Среди ее партнеров итальянская страховая фирма Assicurazioni Generali, Samsung AI, «Росбанк» и ВТБ.
В ходе пилотного проекта с ВТБ Neurodata Lab работает с аудиоданными и анализируют разговоры менеджеров по продажам с клиентами по большому количеству параметров: эмоции, частота перебиваний, наличие ключевых слов. Главная задача пилота - разгрузить тимлидов колл-центра. Раньше руководители команд должны были прослушивать записи всех разговоров, проверять их на соответствие скрипту, отслеживать стоп-слова и соблюдение 'tone of voice'. Решение от Neurodata Lab позволит во многом автоматизировать этот процесс и сократить количество необходимых к прослушиванию аудиозаписей с нескольких тысяч до 50-60 файлов. Эти разговоры будут выбираться автоматически по ряду критериев, разработанных совместно с заказчиком из банка ВТБ. Кроме того, благодаря выделению образцовых разговоров, где соблюдены все рекомендации для операторов, их можно будет использовать в качестве примера для подражания. Таким образом, эффективность работы линии телефонных продаж возрастет.
В ходе пилотного проекта с ВТБ Neurodata Lab работает с аудиоданными и анализируют разговоры менеджеров по продажам с клиентами по большому количеству параметров: эмоции, частота перебиваний, наличие ключевых слов. Главная задача пилота - разгрузить тимлидов колл-центра. Раньше руководители команд должны были прослушивать записи всех разговоров, проверять их на соответствие скрипту, отслеживать стоп-слова и соблюдение 'tone of voice'. Решение от Neurodata Lab позволит во многом автоматизировать этот процесс и сократить количество необходимых к прослушиванию аудиозаписей с нескольких тысяч до 50-60 файлов. Эти разговоры будут выбираться автоматически по ряду критериев, разработанных совместно с заказчиком из банка ВТБ. Кроме того, благодаря выделению образцовых разговоров, где соблюдены все рекомендации для операторов, их можно будет использовать в качестве примера для подражания. Таким образом, эффективность работы линии телефонных продаж возрастет.
HintEd
HintEd
Рабочие и клиентские интерфейсы далеко не всегда интуитивно понятны, а те, кто ими пользуется, редко готовы тратить время на изучение инструкций. С этой проблемой столкнулся Артем Таганов, занимавшийся развитием бизнеса и онбордингом новых клиентов в ряде российских стартапов.
Так у Артема появилась идея HintEd — конструктора интерактивных подсказок для веб-интерфейсов. Сервис позволяет создавать всплывающие подсказки без необходимости писать код, настраивать сценарии их отображения и помещать поверх любого софта. HintEd можно установить в качестве расширения в большинство браузеров или встроить внутрь системы.
Сейчас команда работает над внедрением в сервис машинного обучения — новая версия HintEd будет самостоятельно анализировать окружение пользователя и выдавать ему контекстную помощь.
Так у Артема появилась идея HintEd — конструктора интерактивных подсказок для веб-интерфейсов. Сервис позволяет создавать всплывающие подсказки без необходимости писать код, настраивать сценарии их отображения и помещать поверх любого софта. HintEd можно установить в качестве расширения в большинство браузеров или встроить внутрь системы.
Сейчас команда работает над внедрением в сервис машинного обучения — новая версия HintEd будет самостоятельно анализировать окружение пользователя и выдавать ему контекстную помощь.
На фото: представитель HintEd на Demo Day Акселератора ВТБ
Стартап принимал участие в акселераторах Generation S, КРОК и МТС, победил в акселераторе РЖД и запустил несколько пилотов с разными подразделениями банка ВТБ.
В арсенале ВТБ — множество рабочих систем, для каждой есть электронные инструкции (иногда довольно объемные). Решение HintEd позволяет новым сотрудникам банка не терять времени, штудируя руководство пользователя, а узнавать всю необходимую информацию непосредственно в ходе работы с помощью удобной и гибкой системы подсказок.
Это не только оптимизирует процесс адаптации сотрудников, но и минимизирует ошибки, допущенные из-за человеческого фактора, когда инструкция прочитана невнимательно.
В арсенале ВТБ — множество рабочих систем, для каждой есть электронные инструкции (иногда довольно объемные). Решение HintEd позволяет новым сотрудникам банка не терять времени, штудируя руководство пользователя, а узнавать всю необходимую информацию непосредственно в ходе работы с помощью удобной и гибкой системы подсказок.
Это не только оптимизирует процесс адаптации сотрудников, но и минимизирует ошибки, допущенные из-за человеческого фактора, когда инструкция прочитана невнимательно.
Текущим приоритетом по выстраиванию сотрудничества банка со стартапами Наталия Дегтярева называет создание в банке «механизмов ускоренного запуска протестированных инновационных решений в промышленную эксплуатацию».
Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
Партнерский материал | ©Rusbase, 2020
Автор: Никита Стаценко | Фото: пресс-служба ВТБ
Автор: Никита Стаценко | Фото: пресс-служба ВТБ
Екатерина Бороздина