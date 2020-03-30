Акселератор ВТБ запустил пилоты с 32 стартапами

Сегодня компания работает над более чем 10 проектами с компаниями из России, Европы и Азии. Среди ее партнеров итальянская страховая фирма Assicurazioni Generali, Samsung AI, «Росбанк» и ВТБ.



В ходе пилотного проекта с ВТБ Neurodata Lab работает с аудиоданными и анализируют разговоры менеджеров по продажам с клиентами по большому количеству параметров: эмоции, частота перебиваний, наличие ключевых слов. Главная задача пилота - разгрузить тимлидов колл-центра. Раньше руководители команд должны были прослушивать записи всех разговоров, проверять их на соответствие скрипту, отслеживать стоп-слова и соблюдение 'tone of voice'. Решение от Neurodata Lab позволит во многом автоматизировать этот процесс и сократить количество необходимых к прослушиванию аудиозаписей с нескольких тысяч до 50-60 файлов. Эти разговоры будут выбираться автоматически по ряду критериев, разработанных совместно с заказчиком из банка ВТБ. Кроме того, благодаря выделению образцовых разговоров, где соблюдены все рекомендации для операторов, их можно будет использовать в качестве примера для подражания. Таким образом, эффективность работы линии телефонных продаж возрастет.

