«Бизнес-заказчики не могут жить без наших продуктов»

«Для бизнес-подразделений нужны данные, чтобы предсказать, как поведет себя клиент, что ему нужно. Эту информацию мы научились загружать и хранить в нашем «озере», несколько лет назад созданном на базе технологии Hadoop. Но чтобы решить задачу целиком, помимо наличия данных как таковых, в своем арсенале важно иметь необходимый набор инструментов и средств автоматизации процессов обработки данных. И именно этим мы занимаемся в программе ЛПА. Можно сказать, что мы — те, кто «подает снаряды» специалистам, которые находятся в авангарде взаимодействия с клиентом».