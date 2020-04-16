Рассказываем про новое приложение «Цифра» от ВТБ
Бухгалтерия в кармане. Как предпринимателю разобраться в отчетности, не нанимая бухгалтера
Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
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Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
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Банк ВТБ выпустил новое мобильное приложение «Цифра» — сервис цифровой бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей. Оно позволяет управлять счетами в разных банках, вести учет и оплачивать налоги, сдавать отчетность в ФНС и фонды, а также получать советы и помощь в чате с персональным бухгалтером.

Мы выяснили, как устроена «Цифра», чем она лучше традиционных бухгалтерских услуг и кто отвечает за разработку и поддержку сервиса.
Бухгалтерские услуги сейчас
Бухгалтерские услуги сейчас
Разобраться в бухгалтерских услугах сложно даже опытному бизнесмену. Бумажная волокита и другие подводные камни только осложняют эту задачу, вынуждая бизнесменов прибегать к ненадежным методам ведения отчетности.

Более 80% владельцев бизнеса или ведут финансовый учет самостоятельно, или привлекают к работе третьи стороны — часто по знакомству. Сторонние работники не могут полностью погрузиться в финансовую жизнь предприятия, что сказывается на эффективности, и нередко оказываются неблагонадежными, ставя под угрозу коммерческую тайну компании.

Более того, бухгалтер на фрилансе остается лишь поставщиком услуг и не отвечает за проделанную работу перед законом, а любое нарушение с его стороны ложится на плечи бизнесмена. То же самое относится и к случаям, когда вопросы к бизнесу возникают со стороны налоговых органов.

Немалая доля специалистов по бухучету не ориентируются в современных средствах общения. Бухгалтер может просто не уметь пользоваться удобным для работодателя мессенджером и тормозить работу.
Наконец, нельзя забывать и об осведомленности. Современный предприниматель, лишенный адекватных источников информации, вынужден ориентироваться на слухи или тратить время на поиск достоверных данных, рискуя вовремя не узнать об изменениях в законе. Особенно эта проблема актуальна для начинающих бизнесменов.
Что такое «Цифра»
Что такое «Цифра»
Повсеместная цифровизация затрагивает и сферу финансов, поэтому появление новых решений и форматов работы было только вопросом времени.

Именно таким решением является приложение «Цифра» — мобильная бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей от ВТБ. Эта платформа позволяет полностью пересмотреть подходы предпринимателя к ведению своего бизнеса.

«Мобильное приложение «Цифра» сейчас особенно актуально: сервис упрощает удаленную работу предпринимателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив необходимость личных контактов. Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», по нашим оценкам, позволяющий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний. ВТБ продолжает развивать небанковские сервисы, и новое приложение является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса».
Спартак Солонин
руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ
С «Цифрой» предприниматель может закрыть под ключ ведение бухгалтерского учета и автоматизировать связанные с этим процессы, оптимизируя подачу налоговой декларации, составление отчетности по кадрам и другие задачи.
Мобильное приложение покажет бизнесмену сводку по уже уплаченным налогам и сориентирует, какую сумму нужно перечислить в следующий раз. Платформа также позволит отслеживать несколько счетов из разных банков — это еще одно преимущество сервиса: он доступен для работы не только с ВТБ, но и с ведущими банками страны. Даже когда у вас несколько счетов в разных банках, и один из них из списка в приложении, «Цифра» умеет работать с выписками. В личном кабинете вы увидите сводную информацию и по основному счету, и по остальным счетам в других банках.
Мобильное приложение покажет бизнесмену сводку по уже уплаченным налогам и сориентирует, какую сумму нужно перечислить в следующий раз. Платформа также позволит отслеживать несколько счетов из разных банков — это еще одно преимущество сервиса: он доступен для работы не только с ВТБ, но и с ведущими банками страны. Даже когда у вас несколько счетов в разных банках, и один из них из списка в приложении, «Цифра» умеет работать с выписками. В личном кабинете вы увидите сводную информацию и по основному счету, и по остальным счетам в других банках.
Отдельным пунктом в меню «Цифры» проходит поддержка: пользователь никогда не остается в одиночестве. В случае, если он испытывает трудности, на помощь придет закрепленный за ним профессионал по бухучету. Консультанты говорят с клиентом на понятном ему языке и ведут коммуникацию в удобном чате.

Здесь же происходит и информирование клиента о новостях и изменениях законодательной базы. Происходит это не через пресловутую рассылку сообщений, а посредством актуальных и понятных современным предпринимателям форматов: карточки, сториз и подкасты.
Сейчас в рамках акции до конца апреля «Цифра» подготовит отчетность клиентам за 2019 год бесплатно. Само приложение бесплатное, однако бухгалтерская поддержка стоит 5900 рублей (для клиентов ВТБ – 4500 рублей) в год. Для первой тысячи ИП действует специальное предложение: заплати 8000 рублей и получи бухгалтерию навсегда, а для читателей Rusbase по промокоду Rusbase10 доступна персональная скидка 10%.
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Клиенты и команды
Клиенты и команды

В ВТБ делают ставку на бизнесменов, которые начинают свой путь: это молодые предприниматели, которые занимаются бизнесом менее года на упрощённой системе налогообложения (УСН). Уже сейчас сервис доступен с «УСН 6%», ЕНВД, патент, а вскоре будет доступен с «УСН 15%» и ОСНО. Предприниматели ценят свое время и понимают важность автоматизации и оптимизации финансовой волокиты.

Индивидуальным предпринимателям система позволяет оптимизировать свою работу и, благодаря своевременному информированию, оставаться в курсе всех трендов.
Для работы с такой аудиторией нужна соответствующая команда. Поэтому проект «Цифры» ведет команда опытных профессионалов, за плечами которых не один успешно созданный сервис для предпринимателей в сфере банкинга, IT, маркетинга, финтеха и бухгалтерских услуг. А вот сам проект — скорее стартап, чем стандартный вертикально интегрированный банковский сервис, построенный по всем правилам и принципам стартап-индустрии.

Это позволяет иначе видеть задачи, стоящие перед проектом, и формировать свое уникальное видение. Команда развивается и растет (в том числе количественно), сотрудничая с разработчиками из ВТБ и другими профессионалами финансовой отрасли.
Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
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Партнерский материал | ©Rusbase, 2020
Автор: Роман Босиков | Фото: пресс-служба ВТБ
Екатерина Бороздина