Бухгалтерия в кармане. Как предпринимателю разобраться в отчетности, не нанимая бухгалтера

Мобильное приложение покажет бизнесмену сводку по уже уплаченным налогам и сориентирует, какую сумму нужно перечислить в следующий раз. Платформа также позволит отслеживать несколько счетов из разных банков — это еще одно преимущество сервиса: он доступен для работы не только с ВТБ, но и с ведущими банками страны. Даже когда у вас несколько счетов в разных банках, и один из них из списка в приложении, «Цифра» умеет работать с выписками. В личном кабинете вы увидите сводную информацию и по основному счету, и по остальным счетам в других банках.

