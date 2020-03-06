Что такое экосистема недвижимости «Метр квадратный»?

Над развитием «Метра квадратного» работает команда специалистов. Около 60% персонала — выходцы из технологических компаний, например, таких как МТС, «Яндекс.Недвижимость», «Тинькофф». Компания растет качественно и количественно: сейчас над проектом работают около 200 человек, а в этом году команда станет еще больше.



«Метр квадратный» — молодая технологическая компания с присущей стартапу внутренней культурой. ВТБ поддерживает ее творческую свободу и с помощью инвестиций предоставляет команде возможность сделать действительно прорывное решение и зарекомендовать себя.

