Что такое экосистема недвижимости «Метр квадратный»?

«Метр квадратный» — экосистема недвижимости, которая объединяет сервисы для покупки жилья: от поиска объявлений и регистрации сделки до организации ремонта и переезда в новую квартиру. Экосистема открывает участникам рынка возможность взаимодействовать с клиентами на одной площадке, а клиентам, в свою очередь, — решать все жилищные задачи в режиме одного окна.
Как появилась идея экосистемы?
Как появилась идея экосистемы?
Экосистемность — глобальный тренд. Команда экосистемы «Метр квадратный» предложила амбициозную цель — принципиально изменить российский рынок недвижимости, предложив клиентам и профессиональным участникам платформу для эффективного взаимодействия. Этот подход полностью соответствовал целям развития Группы ВТБ, и банк выступил инвестором. Идея единой площадки родилась весной 2019 года, а уже в мае было зарегистрировано юридическое лицо. Полный запуск и анонс бренда «Метр квадратный» состоится в августе 2020 года.
Кто работает над ее созданием?
Кто работает над ее созданием?
Над развитием «Метра квадратного» работает команда специалистов. Около 60% персонала — выходцы из технологических компаний, например, таких как МТС, «Яндекс.Недвижимость», «Тинькофф». Компания растет качественно и количественно: сейчас над проектом работают около 200 человек, а в этом году команда станет еще больше.
«Метр квадратный» — молодая технологическая компания с присущей стартапу внутренней культурой. ВТБ поддерживает ее творческую свободу и с помощью инвестиций предоставляет команде возможность сделать действительно прорывное решение и зарекомендовать себя.
«Метр квадратный» — молодая технологическая компания с присущей стартапу внутренней культурой. ВТБ поддерживает ее творческую свободу и с помощью инвестиций предоставляет команде возможность сделать действительно прорывное решение и зарекомендовать себя.
Чем экосистема полезна для клиентов?
Чем экосистема полезна для клиентов?
Экосистема позволит найти, сравнить, приобрести и оформить жилье в одном окне браузера и за кратчайшие сроки.
Желающим купить квартиру будет доступен самый большой (до 95% от всех продающихся объектов) выбор предложений среди новостроек и на вторичном рынке недвижимости. Клиенты смогут заниматься поиском самостоятельно или доверят подбор идеального варианта профессиональному риелтору.
Для клиентов, заинтересованных в кредитовании, система автоматически рассчитает наиболее выгодное предложение по ипотеке от крупнейших банков.
Чтобы избавить клиентов от бумажной волокиты, экосистема недвижимости «Метр квадратный» предлагает онлайн-конструктор договора купли-продажи. А в будущем появится опция, которая позволит заверить договор электронной подписью и автоматически зарегистрировать право собственности в Росреестре.
Также здесь есть широкие возможности и для владельцев недвижимости: заказать разработку дизайн-проекта, подобрать материалы подходящей стоимости, произвести безопасные взаиморасчеты по договору с исполнителями, при необходимости получить кредит на проведение ремонта.
Экосистема позволит найти, сравнить, приобрести и оформить жилье в одном окне браузера и за кратчайшие сроки.
Желающим купить квартиру будет доступен самый большой (до 95% от всех продающихся объектов) выбор предложений среди новостроек и на вторичном рынке недвижимости. Клиенты смогут заниматься поиском самостоятельно или доверят подбор идеального варианта профессиональному риелтору.
Для клиентов, заинтересованных в кредитовании, система автоматически рассчитает наиболее выгодное предложение по ипотеке от крупнейших банков.
Чтобы избавить клиентов от бумажной волокиты, экосистема недвижимости «Метр квадратный» предлагает онлайн-конструктор договора купли-продажи. А в будущем появится опция, которая позволит заверить договор электронной подписью и автоматически зарегистрировать право собственности в Росреестре.
Также здесь есть широкие возможности и для владельцев недвижимости: заказать разработку дизайн-проекта, подобрать материалы подходящей стоимости, произвести безопасные взаиморасчеты по договору с исполнителями, при необходимости получить кредит на проведение ремонта.
«Наши амбиции — изменить рынок недвижимости. Сложно придумать более серьезные намерения. Именно поэтому у нас в команде нет равнодушных».
Вячеслав Дусалев
генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный»
Какие возможности она создает для бизнеса?
Какие возможности она создает для бизнеса?
«Метр квадратный» — открытая партнерская экосистема, а значит, все участники рынка недвижимости — от банков, застройщиков и страховщиков до клининговых сервисов — смогут взаимодействовать с клиентами экосистемы и предлагать свои продукты. Банк ВТБ — такой же партнер и участник экосистемы, он представлен наравне с другими партнерами.
Ключевой принцип экосистемы — максимальная открытость. Чем больше партнеров присоединятся к платформе, тем полнее и удобнее станет ее сервис, тем больше лояльных клиентов получат партнеры.
Ключевой принцип экосистемы — максимальная открытость. Чем больше партнеров присоединятся к платформе, тем полнее и удобнее станет ее сервис, тем больше лояльных клиентов получат партнеры.
«Мы хотим сделать так, чтобы любой жилищный вопрос можно было решить не выходя из дома».
Вячеслав Дусалев
генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный»
Road Map
Road Map
Основная часть сервисов экосистемы уже находится в промышленной эксплуатации на стадии активного роста. Сейчас пользователям доступны витрины новостроек и вторичного жилья, сервис агрегации банковских продуктов по ипотеке (ипотечный брокер), система безопасных расчетов и электронной регистрации прав собственности (эти сервисы доступны для B2B-пользователей), сервисы оценки стоимости и проверки юридической чистоты недвижимости, а также сервисы организации обустройства и ремонта.
Уже сейчас доступны сервисы для застройщиков и профессиональных риелторов, а в апреле увидит свет первая версия мобильного приложения. Продолжится работа по подключению новых партнеров, чтобы в августе экосистема недвижимости «Метр квадратный» полностью раскрыла клиентам свои возможности.
Уже сейчас доступны сервисы для застройщиков и профессиональных риелторов, а в апреле увидит свет первая версия мобильного приложения. Продолжится работа по подключению новых партнеров, чтобы в августе экосистема недвижимости «Метр квадратный» полностью раскрыла клиентам свои возможности.
«Метр квадратный» — площадка для выстраивания новой, эффективной и безопасной модели взаимодействия игроков отрасли. Благодаря ее открытости, гибкости и масштабу у платформы есть потенциал стать местом притяжения для всех, кто ищет, продает и обслуживает недвижимость.
«Метр квадратный» — площадка для выстраивания новой, эффективной и безопасной модели взаимодействия игроков отрасли. Благодаря ее открытости, гибкости и масштабу у платформы есть потенциал стать местом притяжения для всех, кто ищет, продает и обслуживает недвижимость.
Цифры
Цифры
Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
Партнерский материал | ©Rusbase, 2020
Автор: Роман Босиков | Фото: пресс-служба ВТБ
Автор: Роман Босиков | Фото: пресс-служба ВТБ
Екатерина Бороздина