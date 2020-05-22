«У нас суперсовременный стек, но не хипстерский»

Второе (и очень тесно связанное с предыдущим пунктом) — это цифровой онбординг клиентов. Раньше, чтобы активировать карту, нужно было позвонить в контакт-центр или вставить ее в банкомат, сейчас ходить никуда не надо. Главный индикатор успеха для нас — сокращение числа обращений и жалоб. Для примера — раньше было до 900 тысяч сбрасываний пароля в месяц, а вопрос про восстановление доступа входил в топ-5 обращений в контактный центр (было более 200 тысяч обращений); таким образом, сложности со входом были в топе негативных отзывов в сторах. Эту проблему нам удалось полностью решить.



Третье — с начала года производительность выросла на 50% — приложение и история операций стали гораздо быстрее открываться и загружаться. Четвертое — эскроу-счета. ВТБ — важный игрок на рынке ипотеки, но до недавнего времени клиенты в ВТБ Онлайн не видели свои эскроу-счета, хотя вносили на них миллионы. Сейчас пользователь видит содержимое своего счета, договор долевого участия с застройщиком и другое.