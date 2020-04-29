«Добро пожаловать, у нас фантастически сложные задачи»:

Над аналитическим контуром ВТБ уже работает около шестисот человек — внутри организации и в структурах-подрядчиках. Банк настроен на дальнейшее расширение: за 2020 год к команде проекта присоединятся еще около трехсот человек. Сомнений в том, что ВТБ сможет привлечь талантливые кадры, у Дмитрия нет.



Дмитрий Алексеев: «В нашей команде работают три лучших архитектора в России и СНГ. Они к нам пришли только за одним — у нашего департамента сейчас фантастически сложные и интересные задачи. Банк в нас верит, руководители поддерживают направление, в котором мы движемся, задача только в реализации. Во многих организациях, я знаю, за запуск новых аналитических проектов борются годами. У нас этот самый сложный этап пройден».

