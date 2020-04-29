«Добро пожаловать, у нас фантастически сложные задачи»:

За объединением Банка Москвы, ВТБ 24 и банка ВТБ в одну структуру последовало слияние их баз данных — очень разных и технологически сложных аналитических систем. Процесс создания единого контура анализа данных продолжается до сих пор.
Заместитель директора департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ Дмитрий Алексеев рассказал, как устроено новое хранилище данных банка, как большие данные повышают конверсию в десятки раз и почему в его команде работают лучшие архитекторы страны.
Заместитель директора департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ Дмитрий Алексеев рассказал, как устроено новое хранилище данных банка, как большие данные повышают конверсию в десятки раз и почему в его команде работают лучшие архитекторы страны.
Слишком много хранилищ
Слишком много хранилищ
Технологический ландшафт банка ВТБ имеет свою специфику — исторически на него повлияло объединение трех крупных кредитно-финансовых организаций: Банка Москвы, ВТБ 24 и ВТБ. У каждой из структур — собственный аналитический контур, хранилище данных и связанные с ним системы.
Данные хранилищ частично пересекались, встречались избыточные связи и дублирование. Кроме того, каждое из хранилищ отличалось технологически и требовало отдельного подхода к работе. Перед командой Дмитрия Алексеева стояла непростая задача — объединить и улучшить системы сбора и анализа данных.
Данные хранилищ частично пересекались, встречались избыточные связи и дублирование. Кроме того, каждое из хранилищ отличалось технологически и требовало отдельного подхода к работе. Перед командой Дмитрия Алексеева стояла непростая задача — объединить и улучшить системы сбора и анализа данных.
Построить новый контур, не сломав старый
Построить новый контур, не сломав старый
Чтобы объединить хранилища, банку прежде всего нужно было выбрать стратегию. Сохранять все три хранилища и создавать надстройку над ними (так называемое федеративное хранилище данных) оказалось неприемлемым из-за высокой стоимости владения.
В результате остановились на оптимальном с точки зрения ресурсоемкости и финансовой нагрузки — варианте.
В результате остановились на оптимальном с точки зрения ресурсоемкости и финансовой нагрузки — варианте.
«Мы исследовали варианты объединения несколько месяцев и пришли к целевой архитектуре, в которой хотим работать. У нас получился, с одной стороны, очень изящный технологически, а с другой — достаточно сложный в реализации вариант».
Дмитрий Алексеев
заместитель директора департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ
Все текущие хранилища данных банка будут поэтапно мигрировать на новое целевое единое хранилище, построенное на базе ядра розничного хранилища. При этом текущую технологическую платформу заменит отечественное решение от Arenadata.
Дмитрий Алексеев: «В России очень мало банков, перед которыми стоит задача слияния хранилищ данных такого масштаба. Задача суперамбициозная: не сломав текущий контур, создать новый и при этом добиться бесшовной интеграции и синергии.Чем интересно именно наше решение? Во-первых, мы работаем практически со всем технологическим стеком аналитических хранилищ, которые существуют на рынке. Во-вторых, мы реализуем одну из самых технологичных архитектур в отрасли».
Дмитрий Алексеев: «В России очень мало банков, перед которыми стоит задача слияния хранилищ данных такого масштаба. Задача суперамбициозная: не сломав текущий контур, создать новый и при этом добиться бесшовной интеграции и синергии.Чем интересно именно наше решение? Во-первых, мы работаем практически со всем технологическим стеком аналитических хранилищ, которые существуют на рынке. Во-вторых, мы реализуем одну из самых технологичных архитектур в отрасли».
Успешная реализация нового хранилища позволит значительно расширить наши возможности в задачах аналитики. Теперь, помимо оптимизированной работы с данными, перед ВТБ открывается целый пласт для инноваций и новая экспертиза.
Дмитрий Алексеев: «Доступность данных на наших хранилищах была где-то t+6. То есть от момента завершения календарного дня до получения данных на аналитических слоях проходило шесть дней. Когда мы начали переработку архитектуры, мы понимали, что доступность данных должна быть намного выше. Так у нас появился дополнительный слой оперативных данных (ОДС), который позволяет получать данные в режиме, близком к реальному времени, что дает качественно новый уровень анализа и новые возможности в скорости принятия решений».
Дмитрий Алексеев: «Доступность данных на наших хранилищах была где-то t+6. То есть от момента завершения календарного дня до получения данных на аналитических слоях проходило шесть дней. Когда мы начали переработку архитектуры, мы понимали, что доступность данных должна быть намного выше. Так у нас появился дополнительный слой оперативных данных (ОДС), который позволяет получать данные в режиме, близком к реальному времени, что дает качественно новый уровень анализа и новые возможности в скорости принятия решений».
Новая архитектура дает возможность работать со значительно большим объемом информации, в том числе и с внешними данными. Это открывает новые перспективы монетизации данных. В частности — возможность использовать продвинутые методы расчета резервов банка, что позволит снизить нагрузку на капитал.
Немного о больших данных
Немного о больших данных
Направление продвинутой аналитики и больших данных получит новый импульс в развитии: для привлечения клиентов ВТБ сможет пользоваться каналами компаний-партнеров.
Дмитрий Алексеев: «У нас, как и любого банка, есть задача наращивать клиентскую базу. И один из способов — это использовать каналы «ВТБ Family». Обладая информацией о клиентах наших партнеров, мы можем делать им предложения, даже если они не являются клиентами банка. Для этого нужна аналитическая платформа, которая позволяет эти данные обрабатывать».
Дмитрий Алексеев: «У нас, как и любого банка, есть задача наращивать клиентскую базу. И один из способов — это использовать каналы «ВТБ Family». Обладая информацией о клиентах наших партнеров, мы можем делать им предложения, даже если они не являются клиентами банка. Для этого нужна аналитическая платформа, которая позволяет эти данные обрабатывать».
По словам Алексеева, индивидуальный и адресный подход при работе с клиентскими предложениями позволяет значительно увеличить конверсию от работы с клиентом — в 10-12 раз — и избавить его от неинтересных ему предложений: СМС и письма с неактуальными кредитными опциями и ненужными бонусами уйдут в прошлое.
Более точная и оперативная аналитика упростит и создание отчетов для финансовых регуляторов.
Дмитрий Алексеев: «Аналитический контур — это не только про продажи. Это в том числе и точная до копейки отчетность перед регуляторами. На текущий момент нам удается сдавать все вовремя и без помарок».
Более точная и оперативная аналитика упростит и создание отчетов для финансовых регуляторов.
Дмитрий Алексеев: «Аналитический контур — это не только про продажи. Это в том числе и точная до копейки отчетность перед регуляторами. На текущий момент нам удается сдавать все вовремя и без помарок».
Командный подход
Командный подход
Над аналитическим контуром ВТБ уже работает около шестисот человек — внутри организации и в структурах-подрядчиках. Банк настроен на дальнейшее расширение: за 2020 год к команде проекта присоединятся еще около трехсот человек. Сомнений в том, что ВТБ сможет привлечь талантливые кадры, у Дмитрия нет.
Дмитрий Алексеев: «В нашей команде работают три лучших архитектора в России и СНГ. Они к нам пришли только за одним — у нашего департамента сейчас фантастически сложные и интересные задачи. Банк в нас верит, руководители поддерживают направление, в котором мы движемся, задача только в реализации. Во многих организациях, я знаю, за запуск новых аналитических проектов борются годами. У нас этот самый сложный этап пройден».
Дмитрий Алексеев: «В нашей команде работают три лучших архитектора в России и СНГ. Они к нам пришли только за одним — у нашего департамента сейчас фантастически сложные и интересные задачи. Банк в нас верит, руководители поддерживают направление, в котором мы движемся, задача только в реализации. Во многих организациях, я знаю, за запуск новых аналитических проектов борются годами. У нас этот самый сложный этап пройден».
Речь идет не только о банковских специалистах: ВТБ ищет профессионалов и без опыта в финансовой отрасли, приоритет — компетенции. В команду ждут специалистов по данным: аналитиков, специалистов по SQL и автоматизированным банковским системам, ETL-разработчиков, технологов, отвечающих за качество данных, руководителей проектов.
Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
Партнерский материал | ©Rusbase, 2020
Над текстом работали: Роман Босиков, Тимур Батыров | Фото: Shutterstock (fizkes, Maridav)
Над текстом работали: Роман Босиков, Тимур Батыров | Фото: Shutterstock (fizkes, Maridav)
Екатерина Бороздина