SMS-реклама — не новое изобретение, но сегодня она совсем не похожа на безадресные «ковровые бомбардировки» по базам телефонных номеров. Вместе с компанией «МегаФон» разбираемся, какие возможности открывает таргетированная SMS-реклама, один из новейших каналов performance-маркетинга.

Для справки скажем, что performance-маркетинг — это подход, требующий от рекламных кампаний конкретных результатов, опираясь на измеримые показатели эффективности (KPI).

К основным каналам performance-маркетинга относятся: SEO — оптимизация сайта под поисковые запросы.

Контекстная реклама — платное размещение среди первых результатов поисковой выдачи.

Медийная реклама — размещение в баннерных и видео-сетях с выбором аудитории.

SMM — продвижение в социальных сетях.

Email-маркетинг — рекламные рассылки по электронной почте.

SMS-рассылки — таргетированная реклама в SMS-сообщениях.

Хотя SMS-реклама появилась раньше многих маркетинговых каналов в этом списке, она не теряет актуальность и является куда более эффективным и гибким инструментом, чем многие себе представляют. Изменился принцип выбора аудитории — на смену массовым рассылкам по крупным базам пришли инструменты анализа и таргетинга аудитории.