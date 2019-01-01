SMS-реклама — не новое изобретение, но сегодня она совсем не похожа на безадресные «ковровые бомбардировки» по базам телефонных номеров. Вместе с компанией «МегаФон» разбираемся, какие возможности открывает таргетированная SMS-реклама, один из новейших каналов performance-маркетинга.
Для справки скажем, что performance-маркетинг — это подход, требующий от рекламных кампаний конкретных результатов, опираясь на измеримые показатели эффективности (KPI).
К основным каналам performance-маркетинга относятся:
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SEO — оптимизация сайта под поисковые запросы.
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Контекстная реклама — платное размещение среди первых результатов поисковой выдачи.
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Медийная реклама — размещение в баннерных и видео-сетях с выбором аудитории.
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SMM — продвижение в социальных сетях.
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Email-маркетинг — рекламные рассылки по электронной почте.
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SMS-рассылки — таргетированная реклама в SMS-сообщениях.
Хотя SMS-реклама появилась раньше многих маркетинговых каналов в этом списке, она не теряет актуальность и является куда более эффективным и гибким инструментом, чем многие себе представляют. Изменился принцип выбора аудитории — на смену массовым рассылкам по крупным базам пришли инструменты анализа и таргетинга аудитории.
Каковы основные преимущества SMS-рекламы?
Во-первых, основные каналы performance-маркетинга сосредоточены внутри интернет-браузера, где пользователь и так окружен рекламой. SMS же приходит поверх всех окон и даже на заблокированный экран, а кроме того, остается в меню сообщений.
Во-вторых, SMS-реклама открывает абсолютно новые возможности геотаргетинга — в режиме реального времени или на основе прошлых посещений. Операторы связи обладают наиболее точными и актуальными данными о местоположении пользователя.
В-третьих, таргетинг аудитории происходит на основе собственных данных оператора, в отличие от интернет-рекламы, где таргетинг базируется на основе поведения пользователей в сети.
Какие задачи может решить SMS-таргетинг?
Рассмотрим на примере сервиса «МегаФон Таргет»
Привлечь клиентов в локальный бизнес
Можно выбрать локации на карте города. Если абонент попал на эту территорию или регулярно ее посещает, он получит рекламу. Также есть возможность ограничить таргетинг городом или регионом и выбрать абонентов в роуминге.
Если абонент часто бывает в районе, где находится ваше кафе, вы можете прислать ему SMS-сообщение и рассказать о скидках. Или, если ваш интернет-магазин бесплатно доставляет товары в черте города, — написать об этом его жителям.
Найти покупателей по узким сферам интересов
Вы можете сузить аудиторию, опираясь на 74 категории: Спорт, Отдых, Развлечения, Кафе, Банки, Автомобили, Детские товары и другие. Отправлять рассылки можно посетителям конкретных сайтов, пользователям определенной операционной системы или тем, кто звонил в похожие организации.
К примеру, вы можете присылать рекламу детских товаров родителям. А если подключить геотаргетинг, кампания станет еще эффективнее: отправляйте сообщения о специальных предложениях детских магазинов, кружков и развлекательных центров тем, кто находится поблизости.
Найти покупателей с определенным доходом, полом или возрастом
Выбирайте пол, возраст и доход тех, кто должен получить рекламное предложение. Доход определяется по действиям абонентов — тратам, переводам, пополнению счета и так далее — с помощью технологий глубокого обучения.
Если целевая аудитория вашего салона красоты — женщины 18-35 лет со средним достатком, вы можете прислать им персонализированное предложение. Или если абоненты заходили на сайты спортивного питания со смартфона или звонили в фитнес-клубы — написать им о скидках на абонемент в тренажерном зале.
Организовать дополнительный канал привлечения клиентов, когда интернет-реклама уже не дает роста
База «МегаФона» большая и разнообразная. Опишите вашу целевую аудиторию в «Личном кабинете», а оператор связи выберет подходящих людей из 70 000 000 абонентов. Это гарантирует актуальную рекламу и отсутствие спама.
Организовать повторные продажи по своей базе клиентов
Вы можете загрузить в систему собственную базу. Это поможет оставаться в контакте с клиентами и повышать продажи. Занесите данные о днях рождениях и дате предыдущей покупки, чтобы поздравлять клиентов и делать более персонализированные предложения.
Кроме того, вы можете таргетировать сообщения по оператору связи, например, отправить сообщение только абонентам «МегаФона» из вашей базы, которые дали согласие на получение рекламы. Это поможет, если вы не уверены в наличии согласия от клиентов и не хотите штрафов.
Оценить эффективность проведенной кампании
«МегаФон Таргет» позволяет оценить эффективность вашей рекламной кампании. Генератор промокодов привлечет клиентов выгодой и поможет понять, кто из покупателей пришел благодаря таргетированному SMS. Также посчитать количество переходов можно, разместив в сообщении специальную ссылку.
Чтобы превратить эти данные в понятные показатели эффективности, можно рассчитать CTR ― коэффициент кликабельности рекламы. Так вы сможете понять, насколько ваше предложение было привлекательным и хорошо ли вы определили целевую аудиторию. А подключив свой отдел продаж, вы узнаете, сколько кликнувших на ссылку купили товар.
Кроме того, сервис помогает контролировать бюджет. Перед отправкой рассылки система покажет, сколько будет стоить рекламная кампания. Но прикинуть необходимый бюджет можно уже сейчас.
Стоимость одного сообщения в 70 символов — от 1,74 рубля, стоимость дополнительных параметров таргетирования — от 0,1 до 2 рублей. Допустим, мы делаем рассылку для мужчин из Москвы, которые заходили на определенные сайты. Отправляем тысячу SMS-сообщений и выбираем три параметра для таргета:
Стоимость рассылки = 1000 SMS * (1,74 руб. + 0,1 руб. (пол) + 0,2 руб. (город) + 0,5 руб.(сайты)) = 2 540 руб.
Инструменты статистики и расчета стоимости помогают контролировать расходы на кампанию. Кроме того, они позволяют определить, сколько средств тратится на каждого привлеченного клиента, и скорректировать рекламу, если она не приносит результат.
Узнайте, сколько стоит действенная SMS-реклама в кейсах от «МегаФон Таргет»
Подойдет ли SMS-таргетинг для моей компании?
SMS-маркетинг:
что можно и чего нельзя делать
Допустим, вы настроили таргетинг по геолокации, интересам, полу и возрасту, но результат не оправдал ожиданий. Это возможно, если не придерживаться этикета SMS-рассылок. Чтобы привлечь клиентов, повысить продажи и никого не отпугнуть, нужно помнить о нескольких простых правилах.
Что делать:
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Отправлять рекламные сообщения, которые не подходят для других каналов.
С помощью SMS-рассылки удобнее отправлять важные сообщения и делать специальные предложения, ограниченные во времени. Что-то менее срочное и полезное для клиента можно прислать и по электронной почте.
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Писать коротко, емко, дружелюбно и без канцеляризмов.
Пользователи не будут тратить много времени на прочтение сообщения. Кроме того, формат SMS-рассылки не предполагает длинного текста. Поэтому ваше предложение нужно уместить в 140 символов. Лаконичность SMS скрасят дружелюбный тон и понятный язык. Они больше расположат к вам клиентов, чем шаблонные фразы и канцеляризмы.
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Персонализировать сообщения.
Когда вы называете клиента по имени, рассылая сообщения по собственной телефонной базе, вероятность того, что он прочитает сообщение, увеличивается. А если предложение соответствует его интересам, реклама точно принесет результат.
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Писать редко, но метко.
Частые сообщения раздражают абонентов, особенно когда предложение им не интересно. Поэтому нужно делать рассылку редко и постоянно помнить о ее актуальности для клиента.
Чего делать нельзя:
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Присылать рассылку, на которую не подписывался клиент.
Это приведет не только к недовольству абонентов, но и к большому штрафу. Согласно закону «О рекламе», если человек получил рассылку, на которую не подписывался, ее создателя могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.
Если вы не уверены, согласны ли ваши клиенты получать SMS-рассылку, сервис «МегаФон Таргет» может отфильтровать вашу базу и отправить сообщения только абонентам «МегаФона», которые согласились на получение рекламы.
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Использовать сокращения и жаргонизмы.
Сообщение должно быть коротким, но понятным. Мало кому захочется разбираться в аббревиатурах, слэнге и специальных терминах. Если абонент не поймет суть рекламного сообщения, он вряд ли что-то купит.
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Писать в неподходящее время.
Очень важно следить за часовыми поясами. SMS-сообщение, полученное ночью, разозлит существующего клиента и точно не поможет привлечь нового.
Чтобы не собирать команду маркетологов, наймите на работу «МегаФон». У компании есть более 30 решений для развития бизнеса, среди которых «МегаФон Таргет». Эта услуга поможет вам создавать эффективные рассылки просто и без большого бюджета.
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Чтобы не собирать команду маркетологов, наймите на работу «МегаФон». У компании есть более 30 решений для развития бизнеса, среди которых «МегаФон Таргет». Эта услуга поможет вам создавать эффективные рассылки просто и без большого бюджета.
А пока попробуйте запустить свою первую кампанию в сервисе «МегаФон Таргет»: получите промокод на 1000 SMS для новых клиентов сервиса. Заполните форму, и мы отправим вам промокод на почту.