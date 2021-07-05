Одна голова хорошо, а миллион — лучше. Что дает миру open source

Например, в отношении робототехники большую популярность набрала открытая экосистема для программирования роботов

. Проект зародился в 2006 году в лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета. Через два года разработка продолжилась силами двадцати сотрудничающих университетов в Willow Garage, научно-исследовательском инкубаторе робототехники.



Сейчас платформа представляет собой набор программных библиотек и инструментов с открытым исходным кодом, которые помогают создавать приложения для роботов — им посвящено уже больше 18 тыс. интернет-страниц. Также она объединяет многочисленных разработчиков, энтузиастов и производителей промышленного оборудования, которые помогают друг другу справляться с техническими проблемами и обмениваться готовыми решениями.



Использовать эту базу знаний и наработок можно как в исследовательских, так и в коммерческих целях, будь то складская логистика или заводское производство. Чтобы плотнее интегрировать решения в промышленный сектор, в 2016 году была создана дочерняя компания, и теперь организация известна как Open Robotics. По подсчетам ABI Research, к 2024 году библиотеки ROS можно будет встретить в софте более половины всех роботов в мире.



