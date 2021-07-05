Одна голова хорошо, а миллион — лучше. Что дает миру open source
Как открытый код развивает медицину, образование и промышленность
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Программное обеспечение с открытым кодом — явление, которому официально не больше 23 лет. На деле оно зародилось в середине 80-х, еще до появления интернета. Тогда проприетарное, то есть частное ПО, не просто доминировало на рынке — оно было практически единственным вариантом. Нужно решить какую-то техническую задачу? Покупай у правообладателя готовое решение или разрабатывай свое с нуля.
В противовес появилась идеология открытого ПО. Энтузиасты open source считали, что разрабатывать, модернизировать и сопровождать программы правильнее и эффективнее в соавторстве. На практике это выглядит так: создатель кода публикует его и приглашает неограниченный круг других специалистов к изучению и внесению изменений. Все строится на прозрачности, доступности и взаимном доверии.
Как показало время, философия open source не просто имеет право на жизнь. Согласно исследованию Red Hat, 90% компаний — ИТ-лидеров уже задействуют открытый код в своих проектах. В ближайшие годы эта цифра будет только расти. А группа сторонников open source уже давно превратилась в наднациональное комьюнити: на GitHub, крупнейшей площадке для совместной ИТ-разработки, работают и общаются более 56 млн программистов, которые в условиях опенсорса создают всевозможные решения на 337 языках программирования.
Один из крупнейших адептов open source, который сумел не только значительно развить эту сферу, но и построить бизнес на открытости — американский вендор ПО Red Hat. Его разработки базируются на операционной системе Linux — пожалуй, самой популярной программе с открытым кодом — и задействуются в самых разных проектах, от запуска арт-фестивалей до космических программ.
RB.RU узнал, в каких отраслях формат open source наиболее полезен и в каких проектах он себя проявил.
В противовес появилась идеология открытого ПО. Энтузиасты open source считали, что разрабатывать, модернизировать и сопровождать программы правильнее и эффективнее в соавторстве. На практике это выглядит так: создатель кода публикует его и приглашает неограниченный круг других специалистов к изучению и внесению изменений. Все строится на прозрачности, доступности и взаимном доверии.
Как показало время, философия open source не просто имеет право на жизнь. Согласно исследованию Red Hat, 90% компаний — ИТ-лидеров уже задействуют открытый код в своих проектах. В ближайшие годы эта цифра будет только расти. А группа сторонников open source уже давно превратилась в наднациональное комьюнити: на GitHub, крупнейшей площадке для совместной ИТ-разработки, работают и общаются более 56 млн программистов, которые в условиях опенсорса создают всевозможные решения на 337 языках программирования.
Один из крупнейших адептов open source, который сумел не только значительно развить эту сферу, но и построить бизнес на открытости — американский вендор ПО Red Hat. Его разработки базируются на операционной системе Linux — пожалуй, самой популярной программе с открытым кодом — и задействуются в самых разных проектах, от запуска арт-фестивалей до космических программ.
RB.RU узнал, в каких отраслях формат open source наиболее полезен и в каких проектах он себя проявил.
Медицина
В последние годы, особенно в период пандемии, нарастающая диджитализация здравоохранения из логичного следствия прогресса превратилась в жизненную необходимость. При этом внедрение инноваций на практике зачастую задерживается. Разработка «усилиями миллионов» помогает решить эту проблему — и не только нарастить скорость внедрения решений, но и сделать саму индустрию доступнее.
Яркий пример — создание ChRIS, полностью открытой платформы распределенных данных и вычислений. Все началось с желания сотрудников Бостонской детской больницы оптимизировать процесс выявления опухолей: в 2000-х врачи-радиологи ежедневно тратили часы на изучение снимков, и времени на лечение оставалось не так много. Для решения проблемы планировали создать специальную программу, но после нескольких попыток выяснилось — коммуникация между исследователями в лабораториях и клиницистами в больницах слишком затруднена и несколько страниц кода ситуацию не исправят.
Для связи нужно было нечто большее, целая ИТ-инфраструктура. Ей стало публичное облако с открытым исходным кодом Массачусетского экологического центра высокопроизводительных вычислений. На базе этого облака Бостонская детская больница в сотрудничестве с восемью университетами, шестью ИТ-провайдерами, несколькими государственными организациями и активистами создала платформу, открытую операционную среду для исследовательских программ и больничных приложений. Теперь научные работники, разработчики и практикующие врачи могут мгновенно обмениваться опытом и совместно работать над созданием ИТ-продуктов.
Для связи нужно было нечто большее, целая ИТ-инфраструктура. Ей стало публичное облако с открытым исходным кодом Массачусетского экологического центра высокопроизводительных вычислений. На базе этого облака Бостонская детская больница в сотрудничестве с восемью университетами, шестью ИТ-провайдерами, несколькими государственными организациями и активистами создала платформу, открытую операционную среду для исследовательских программ и больничных приложений. Теперь научные работники, разработчики и практикующие врачи могут мгновенно обмениваться опытом и совместно работать над созданием ИТ-продуктов.
Распространение одной разработки может помочь сотням людей. Это иллюстрирует история сообщества e-NABLE. Сейчас в него входят студенты, инженеры, ученые и обычные люди, которым нужна медицинская помощь — открытый дизайн биоэлектрических протезов верхних конечностей уже пригодился многим из них.
В 2011 году будущий основатель сообщества разработал конструкцию металлической руки для костюма в стиле стимпанк и разместил видео на YouTube. С ним связался южноафриканский плотник, который потерял пальцы в результате несчастного случая, и попросил поделиться дизайном. Вместе они работали над прототипом полноценного протеза и создали первую руку, напечатанную на 3D-принтере.
Постепенно об этом случае стали узнавать другие люди — и тоже делиться собственными наработками. В результате группа энтузиастов выросла до международной организации, каждый участник которой по мере сил участвует в процессе разработки, производства и распространения протезов. Например, канадское отделение перерабатывает пластиковые отходы для получения нужных материалов, а в Йемене протезами оснащают пострадавших во время гражданской войны. Сейчас на сайте сообщества можно бесплатно создать индивидуальный дизайн под конкретный случай.
В 2011 году будущий основатель сообщества разработал конструкцию металлической руки для костюма в стиле стимпанк и разместил видео на YouTube. С ним связался южноафриканский плотник, который потерял пальцы в результате несчастного случая, и попросил поделиться дизайном. Вместе они работали над прототипом полноценного протеза и создали первую руку, напечатанную на 3D-принтере.
Постепенно об этом случае стали узнавать другие люди — и тоже делиться собственными наработками. В результате группа энтузиастов выросла до международной организации, каждый участник которой по мере сил участвует в процессе разработки, производства и распространения протезов. Например, канадское отделение перерабатывает пластиковые отходы для получения нужных материалов, а в Йемене протезами оснащают пострадавших во время гражданской войны. Сейчас на сайте сообщества можно бесплатно создать индивидуальный дизайн под конкретный случай.
Образование
В числе ряда недостатков, присущих современной образовательной системе — затрудненный доступ большой части населения к знаниям и отсутствие обратной связи от учеников к учителям. С появлением EdTech-инструментов ситуация начала улучшаться, но в корне ситуацию изменит творческое сотрудничество, обмен знаниями между всеми участниками процесса.
Формат современного обучения демонстрирует Co.Lab — образовательная программа, основанная на принципах открытого исходного кода. Она была запущена в 2017 году, чтобы вовлечь подростков в науку и технологии, научить самостоятельно справляться с задачами и работать в команде.
В арсенале Co.Lab наборы «сделай сам», интерактивные семинары и STEM-методики. Под руководством преподавателей ученики из двенадцати стран создают платы, роботов и приложения, используя общее оборудование и методики с открытым исходным кодом.
В арсенале Co.Lab наборы «сделай сам», интерактивные семинары и STEM-методики. Под руководством преподавателей ученики из двенадцати стран создают платы, роботов и приложения, используя общее оборудование и методики с открытым исходным кодом.
Еще один пример самоорганизации и открытости — история перехода американской школы в штате Висконсин на открытые программные продукты. Инициатива принадлежит Роберту Мейнорду, местному учителю-информатику. Будучи энтузиастом open source, он еще в 2000-х предложил отказаться от дорогостоящих лицензий и проприетарных пакетов и перевести школьные компьютеры целиком на Linux и его дистрибутивы.
В результате работа учителей и администрации стала проще и быстрее. Например, когда в пандемию потребовался срочный переход на дистанционное обучение, школе не пришлось заключать контракт с внешним поставщиком услуг. Ее сотрудники своими силами установили открытые решения, интегрируемые с Linux.
По словам Роберта, дополнительные преимущества перехода на open source в том, что данные об учениках и учителях не передаются корпорациям, а пользователи приобретают технологические навыки, не привязываясь к брендам и маркетинговым стратегиям.
В результате работа учителей и администрации стала проще и быстрее. Например, когда в пандемию потребовался срочный переход на дистанционное обучение, школе не пришлось заключать контракт с внешним поставщиком услуг. Ее сотрудники своими силами установили открытые решения, интегрируемые с Linux.
По словам Роберта, дополнительные преимущества перехода на open source в том, что данные об учениках и учителях не передаются корпорациям, а пользователи приобретают технологические навыки, не привязываясь к брендам и маркетинговым стратегиям.
Производство
Интернет вещей, искусственный интеллект и роботы все чаще встречаются в производственных отраслях и экономят все больше времени сотрудников предприятия. Как и в случае открытого кода — если проект интересен, в нем охотно участвуют сторонние специалисты: тестируют, находят уязвимости, открывают новую функциональность и сценарии применения продукта.
Например, в отношении робототехники большую популярность набрала открытая экосистема для программирования роботов ROS (Robot Operating System). Проект зародился в 2006 году в лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета. Через два года разработка продолжилась силами двадцати сотрудничающих университетов в Willow Garage, научно-исследовательском инкубаторе робототехники.
Сейчас платформа представляет собой набор программных библиотек и инструментов с открытым исходным кодом, которые помогают создавать приложения для роботов — им посвящено уже больше 18 тыс. интернет-страниц. Также она объединяет многочисленных разработчиков, энтузиастов и производителей промышленного оборудования, которые помогают друг другу справляться с техническими проблемами и обмениваться готовыми решениями.
Использовать эту базу знаний и наработок можно как в исследовательских, так и в коммерческих целях, будь то складская логистика или заводское производство. Чтобы плотнее интегрировать решения в промышленный сектор, в 2016 году была создана дочерняя компания, и теперь организация известна как Open Robotics. По подсчетам ABI Research, к 2024 году библиотеки ROS можно будет встретить в софте более половины всех роботов в мире.
Сейчас платформа представляет собой набор программных библиотек и инструментов с открытым исходным кодом, которые помогают создавать приложения для роботов — им посвящено уже больше 18 тыс. интернет-страниц. Также она объединяет многочисленных разработчиков, энтузиастов и производителей промышленного оборудования, которые помогают друг другу справляться с техническими проблемами и обмениваться готовыми решениями.
Использовать эту базу знаний и наработок можно как в исследовательских, так и в коммерческих целях, будь то складская логистика или заводское производство. Чтобы плотнее интегрировать решения в промышленный сектор, в 2016 году была создана дочерняя компания, и теперь организация известна как Open Robotics. По подсчетам ABI Research, к 2024 году библиотеки ROS можно будет встретить в софте более половины всех роботов в мире.
Если обратиться к конкретным отраслям, то, пожалуй, одна из наиболее продвинутых с точки зрения открытого сотрудничества — космическая. Так, для исследования космоса научные организации и исследовательские центры разных стран все чаще обращаются к высокопроизводительным вычислительным системам на основе открытого кода. А самые продвинутые суперкомпьютеры полностью базируются на Linux.
Конечно, на развитие этого тренда уйдут годы — они понадобятся, чтобы, например, запустить межнациональную экосистему космических исследований на принципах коллективного использования информации и пополнения общего источника знаний. Но определенные достижения уже есть. В основе бортовых систем SpaceX Falcon 9, наиболее продвинутых космических ракет-носителей, стоит операционная система Linux. А первая в мире фотография черной дыры была сделана с помощью алгоритма, который объединил больше 200 ученых и 8 мощных телескопов по всему миру.
Конечно, на развитие этого тренда уйдут годы — они понадобятся, чтобы, например, запустить межнациональную экосистему космических исследований на принципах коллективного использования информации и пополнения общего источника знаний. Но определенные достижения уже есть. В основе бортовых систем SpaceX Falcon 9, наиболее продвинутых космических ракет-носителей, стоит операционная система Linux. А первая в мире фотография черной дыры была сделана с помощью алгоритма, который объединил больше 200 ученых и 8 мощных телескопов по всему миру.
Открытость дает возможность влиять на окружающий мир, больше вовлекаться и больше получать — вне зависимости от сферы. Например, госучреждения наравне с бизнесом должны адаптироваться к запросам населения и модернизировать свои услуги. А кто лучше знает, что нужно людям, чем сами люди?
— Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat, Россия и СНГ
Версионность, безопасность и признание
Открытый код предоставляет два неоспоримых преимущества бизнесу и программистам: гибкость программной среды и уменьшение затрат на разработку.
Гибкость обеспечивается за счет неограниченных вариаций кода, которые могут создать разработчики, а также за счет совместимости и масштабируемости программных продуктов без vendor lock — то есть изменения могут осуществляться независимо от поставщика.
При этом затраты на разработку и поддержание ПО могут быть существенно сокращены: открытый код позволяет организациям даже с минимальным бюджетом развивать собственные проекты, как для блага окружающих, так и для небольшого бизнеса.
Гибкость обеспечивается за счет неограниченных вариаций кода, которые могут создать разработчики, а также за счет совместимости и масштабируемости программных продуктов без vendor lock — то есть изменения могут осуществляться независимо от поставщика.
При этом затраты на разработку и поддержание ПО могут быть существенно сокращены: открытый код позволяет организациям даже с минимальным бюджетом развивать собственные проекты, как для блага окружающих, так и для небольшого бизнеса.
— Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat, Россия и СНГ
Время соперничества открытого и проприетарного ПО прошло. Сейчас движение open source поддерживают как отдельные социально ориентированные специалисты, так и ИТ-гиганты — осознавая, что пока это самый демократичный и при этом самый эффективный способ разработки и развития технологий.
©Rusbase, 2021
Автор: Варвара Краснова
Фото: Unsplash
Автор: Варвара Краснова
Фото: Unsplash
Евгения Хрисанфова
Одна голова хорошо, а миллион — лучше. Что дает миру open sourceЕвгения Хрисанфова