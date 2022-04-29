Что вы знаете об облачных сервисах?
Проверьте знания в сфере облачных сервисов и узнайте, как можно использовать их для решения задач вашего бизнеса в 2022 году.
В чем преимущества использования облачных сервисов для запуска IT-продуктов?
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Облачные сервисы действительно позволяют сократить time-to-market и сэкономить как на услугах IT-специалистов, так и на капитальных расходах. Кроме того, если ваш проект стремительно развивается, вы сможете легко масштабировать инфраструктуру и быстро получить дополнительные ресурсы.
Какие есть особенности у частного облака?
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Хранить в частном облаке можно любую, даже конфиденциальную информацию. Кроме того, вы сможете сэкономить на покупке и размещении оборудования и его обслуживании. Важно, что для каждой конкретной компании частное облако настраивается индивидуально, учитывая ее внутренние требования для хранения данных. При этом вся инфраструктура будет находиться в безопасной и изолированной среде.
Что представляет собой IaaS — Infrastructure as a Service?
Infrastructure as a Service — Инфраструктура как услуга — это выделенные или облачные серверы, контроль за которыми осуществляет провайдер. Они хорошо подходят для хранения данных и вычислений, их можно быстро развернуть для самых разных проектов: от сайтов до сложных распределенных приложений.
Технология виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure,VDI) помогает…
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VDI — это виртуальные рабочие столы в облаке. С помощью этой технологии сотрудники могут работать на любых ПК при наличии стабильного интернета. Это позволяет компании значительно экономить на покупке дорогостоящих производительных компьютеров с особым ПО и на его доставке каждому специалисту — все необходимые ресурсы и мощности для работы будут доступны для сотрудников из облака. Кроме того, все данные хранятся централизованно в облаке. Это значит, что вы не потеряете информацию, которая могла бы храниться на локальных компьютерах пользователей.
Какие задачи помогает решить объектное хранилище?
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Объектное хранилище позволяет хранить большие объемы данных и аналитику и обеспечивает доступ к ним даже при растущих нагрузках. Важно, что конфигурация подбирается индивидуально под ваши нагрузки, а размер оплаты не зависит от объема исходящего трафика и количества запросов. У хранилища нет ограничений по объему — оно масштабируется насколько нужно, и делает это незаметно.
В каких случаях/каким компаниям требуется соответствие IT-инфраструктуры 152-ФЗ «О персональных данных» ?
Соблюдение закона «О персональных данных» требуется ото всех компаний, которые с ними взаимодействуют и имеют к ним доступ. При этом не имеет значения, каким образом они получают информацию: напрямую от своих клиентов и сотрудников или через третьих лиц. Этот закон касается также облачных провайдеров и SaaS-сервисов, которым компании передают данные на обработку и хранение.
За счет чего перенос инфраструктуры в облако может быть полезен для компаний в сфере e-commerce?
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Гибкая облачная инфраструктура позволяет подготовиться к наплыву покупателей, например, в дни онлайн-распродаж — такие как «Черная пятница», так как быстро адаптируется к скачкам трафика. А когда спрос станет ниже — уменьшить количество вычислительных мощностей. Таким образом, ресурсы, которые использовались во время сезона и распродаж, не будут простаивать, а клиенты оплачивают только используемые мощности.
Что из перечисленного относится к платформенным сервисам (PaaS)?
Одни из наиболее популярных PaaS-сервисов (платформа как услуга, Platform as a Service) — это облачные базы данных и Managed Kubernetes. Эти cloud-native (использующие преимущества облачных систем) решения предназначены для создания и развития собственных приложений и сервисов, а также работы с данными и кластерами. PaaS отлично подходит в тех случаях, когда приходится работать со множеством разных данных. Такие сервисы позволяют ускорить и упростить процесс разработки, получив тем самым серьезное конкурентное преимущество.
На что обратить внимание в первую очередь при выборе облачного провайдера?
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Нельзя выделить что-то одно из вышеперечисленного. Выбирайте провайдера, который ориентирован на задачи вашего бизнеса. Это должен быть полноценный партнер, который подойдет к решению проблем заказчика комплексно, а не будет формальным «поставщиком облачных услуг». Узнайте, есть ли у него свои дата-центры, отвечающие требованиям индустрии, и проекты с какими клиентами уже реализованы.
Даже если вы не разбираетесь досконально в современных облачных сервисах и услугах дата-центров, это не повод отказываться от их использования для решения задач вашего проекта. Можно делегировать это надежному провайдеру, который предоставляет готовую IT-инфраструктуру для бизнеса.
Selectel предлагает множество решений как для стартапов, так и для крупных компаний: выделенные и облачные серверы, объектное хранилище с индивидуально подобранной конфигурацией под ваши нагрузки, а также облачные базы данных и Managed Kubernetes. Узнайте больше о том, как решения от Selectel могут помочь вашему проекту.