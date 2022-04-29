Что вы знаете об облачных сервисах?

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Подписка на интернет-телефонию у вашего провайдера

Услугу, в рамках которой провайдер берет на себя закупку, настройку и доставку в ваш офис инфраструктуры

Выделенные или облачные серверы в аренду для хранения данных и вычислений

Подписка на пакет популярных облачных сервисов

Разовая консультация провайдера по переносу инфраструктуры в облако