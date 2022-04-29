Что вы знаете об облачных сервисах?

Проверьте знания в сфере облачных сервисов и узнайте, как можно использовать их для решения задач вашего бизнеса в 2022 году.

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Наталия Рябцева
Что вы знаете об облачных сервисах?